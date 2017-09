Wirbelsturm »Irma« am Mittwoch über Puerto Rico Foto: Alvin Baez/REUTERS

Der Wirbelsturm »Irma« hat in der Karibik mehrere Inseln beinahe vollständig verwüstet und bereits mindestens zehn Menschen in den Tod gerissen. Der Hurrikan der Kategorie 5, der nach Angaben des Nationalen Hurrikanzentrums (NHC) der USA der stärkste ist, der jemals in der Region tobte, bewegte sich am Donnerstag in Richtung der Dominikanischen Republik, Haiti und der Bahamas. Gestern traf der extrem starke Sturm auf die französischen Karibikinseln Saint-Barthélemy und Saint-Martin. Acht Menschen starben, 23 seien verletzt worden, wie der französische Innenminister Gérard Collomb am Donnerstag gegenüber dem Radiosender Franceinfo bekanntgab. 95 Prozent von Saint-Martin seien zerstört, sagte Daniel Gibbs, Präsident des Territorialrats der Insel.

Zuvor wütete der Sturm auf der 2.000-Einwohner-Insel Barbuda, ein Baby kam dabei ums Leben. Das teilte der Regierungschef von Antigua und Barbuda, Gaston Browne, den Medien mit. »Es ist herzzerreißend. Die ganze Insel steht unter Wasser«, so Browne, sie sei kaum mehr bewohnbar. Er macht den Klimawandel für die verheerende Zerstörung verantwortlich, seine Inseln seien diejenigen, die die Konsequenzen tragen müssten. Das US-Außengebiet Puerto Rico kam vergleichsweise glimpflich davon: In der Nacht auf Donnerstag hatten fast eine Million Menschen zeitweise keinen Strom, 80.000 waren ohne Wasser, wie die örtliche Zeitung El Nuevo Día berichtete. Der Sturm zog nicht direkt über die Insel, die Winde kamen trotzdem auf eine Stärke von 150 km/h. Teile der Landschaft wurden zerstört, es gab Schäden durch Überschwemmungen. Die Spitzenwindgeschwindigkeiten des Sturmes liegen bislang bei 290 km/h.

Aktuell versuchen Experten, die Zugbahn in etwa vorauszusagen. Als nächstes sollte »Irma« nach Angaben des NHC nördlich der Insel Hispaniola vorbeiziehen und dabei die Dominikanische Republik und Haiti passieren. Haiti, eines der ärmsten Länder der Welt, leidet noch immer unter den Folgen von Hurrikan »Matthew« im Oktober 2016, durch den etwa 1.000 Menschen starben. Am Freitag abend gegen 20 Uhr könnte der Wirbelsturm dann die Turks- und Caicosinseln erreichen, die zu Großbritannien gehören. Danach könnte der Hurrikan Kurs auf die südlichen Bahamas nehmen. Die dortige Regierung ordnete bereits die Evakuierung mehrerer Inseln im Süden der Inselkette an. Allem Anschein nach wird »Irma« schließlich mit großer Wahrscheinlichkeit am Samstag abend (Ortszeit) die US-Küste bei der Millionenstadt Miami im Bundesstaat Florida erreichen. Der Sturm könnte der schlimmste werden, dem Florida je ausgesetzt gewesen ist, so Gouverneur Richard Scott am Mittwoch gegenüber dem US-Nachrichtensender ABC.

Mit »Irma« ist die Gefahr aber nicht vorbei: Mit »José« und »Katia« bildeten sich am Mittwoch bereits zwei weitere Stürme. »Katia« ist in Richtung des mexikanischen Bundesstaates Veracruz unterwegs; José könnte der Spur der Verwüstung von »Irma« folgen. (dpa/Reuters/jW)