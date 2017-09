Gefühlte statt echte Probleme

Zu jW vom 5. September: »Nachschlag: Das TV-Regierungstreffen«

Okay, Martin, also in 60 Sekunden verdient eine Krankenschwester 30 Cent und ein Manager 30 Euro (oder so ähnlich). Aber im TV-Duell nimmt das Thema soziale und steuerliche Gerechtigkeit in 90 Minuten gefühlt auch nur eine Minute ein. Auch zur Bekämpfung von Fluchtursachen und fairem Handel gerade mal drei Sätze, aber fast 60 Minuten um Terror, Islam und Flüchtlinge, weil es die Besorgten unter den Bürgern so beschäftigt. Aber warum eigentlich? Ginge es um die Anzahl der Todesopfer, hätte man die Zeit eigentlich nutzen müssen, um über Verkehrspolitik zu sprechen, bei den Opferzahlen jedes Jahr im Straßenverkehr. Oder weil der Terror eine immer größere zukünftige Gefahr sein wird? Aber wenn es um Gefahren geht, wäre es sinnvoller gewesen, z. B. um ein Konzept zur Verhinderung von Antibiotikaresistenzen zu streiten, da Krankenhauskeime schon heute die Gesundheit Tausender Mitbürger gefährden und das bald epidemische Ausmaße annehmen könnte, wenn man nicht gegensteuert. Angst kann man ebenso vorm Klimawandel haben, und eine Herausforderung wird auch die Digitalisierung der Arbeitswelt werden, aber statt dessen ging es um die gefühlten statt tatsächlichen Probleme der Republik. Das Duell der Scheinbar-wichtig-Themen hat der AfD, der CSU und Mutti geholfen, sonst keinem. Hätte nur noch gefehlt, Moderator Strunz hätte die Jens-Spahn-Tweets zu englischsprechenden Gastronomie-Hipstern in Berliner Lokalitäten zum Thema gemacht!

Markus Meister, Mönchengladbach

Soziale Spaltung beenden

Zu jW vom 30. August: »… und raus bist du«

(…) In zwölf Jahren Merkel-Kanzlerschaft hat sich in ganz Deutschland die Schere zwischen Arm und Reich weiter geöffnet. Nach amerikanischem Muster ist ein Niedriglohnsektor entstanden, der inzwischen fast 40 Prozent der Bevölkerung ausmacht. D. h. »Wohlstand für alle« gilt schon lange nicht mehr. Heute sind es noch 60 Prozent der Bevölkerung, die in diesem reichen Land ihren materiellen Wohlstand genießen dürfen. In zehn Jahren sind es vielleicht noch 50 Prozent. Von dieser Entwicklung besonders betroffen sind fast 2,5 Millionen Kinder in Deutschland. Das ist fraglos beschämend. Und Angela Merkel schweigt beharrlich dazu. (…)

Unselbständig Beschäftigte, die tagtäglich sachkundig die anfallende Arbeit verrichten wie Kraftfahrer, Bauarbeiter, Krankenschwestern, Monteure am Fließband, Müllfahrer, Altenpfleger, Kindergärtnerinnen usw., werden unangemessen niedrig entlohnt. Diese Tendenz hat sich mit der Wiedervereinigung etabliert und seitdem verstärkt. Die Seite des Kapitals dagegen (…) nimmt sich dafür deutlich zuviel vom Kuchen. Einkünfte aus Mieten, Pachten, Kapitalerträgen werden bis heute niedriger besteuert als unselbständige Arbeit. Diese Entwicklung muss gestoppt und umgekehrt werden, damit die sozialen Probleme nicht ausufern und unbeherrschbar werden. (…)

Ziel muss es sein, dass in den Parlamenten wieder regelmäßig Mehrheitsentscheidungen zugunsten der Mehrheit der Bevölkerung gefällt werden, nicht zugunsten privilegierter Minderheiten. Geld darf nicht länger wichtiger sein als Menschen und ihr Schicksal. (…)

Wenn man in diesem Land Kindersachen und -schuhe kauft, ist das teuer. U. a. weil dafür die volle Umsatzsteuer anfällt. Kauft man sich dagegen für seinen Lebensgrundbedarf ein Reitpferd, dann zahlt man selbstverständlich lediglich den ermäßigten Steuersatz von sieben Prozent. Und zockt man an der Börse mit riskanten Finanztransaktionen, wird dafür nach wie vor keine Steuer fällig. Ein im Niedriglohnsektor beschäftigter Pendler zahlt an der Tanksäule eine horrende Mineralölsteuer und darauf noch einmal die Umsatzsteuer. Der Millionär betankt dagegen seinen Privatjet mit steuerfreiem Flugbenzin. Der kleine Häuslebauer zahlt für seinen Pkw-Anhänger, mit dem er Zementsäcke vom Baumarkt holt, eine Kfz-Steuer. Dagegen sind in diesem Land die Anhänger (Trailer) für Segelflugzeuge oder Sportboote natürlich steuerfrei. Diese Aufzählung ließe sich nahezu beliebig fortsetzen ...

Bernd-R. Paulke, Potsdam

»Freedom and Democracy«

Zu jW vom 28. August: »Unter falscher Flagge«

Eine kleine Anmerkung zu den sonst sehr zutreffenden Ausführungen von Señor Peñalver: Dieser spricht davon, dass man in der heutigen Zeit »keine Beweise für militärische Aggressionen mehr braucht«. Ja, war das denn je anders? Der Irak-Krieg von 2003 wurde ebenso wie der von 1991 mit Propagandalügen begründet, nicht anders war es im Falle der Jugoslawien-Kriege in den 1990er Jahren. Der Vietnamkrieg wurde ebenso mit einer Inszenierung begonnen wie der zum Glück ausgebliebene Krieg gegen Kuba, den die Invasion in der Schweinebucht auslösen sollte. Der Überfall auf Polen wurde durch eine Aktion unter falscher Flagge ausgelöst. Und das ist eine sehr unvollständige Aufzählung. Imperialistische Kriege werden nie ehrlich als die profitable Aggression benannt, die sie sind; es geht immer um »Freedom and Democracy«, und natürlich verteidigt man sich immer nur. Die Heimatfront muss ja schließlich auf Linie gehalten werden.

Ralph Petroff, per E-Mail

Wettrüsten muss aufhören

Zu jW vom 2./3. September: »Atomare Mobilmachung«

Und die Spirale dreht sich weiter im atomaren Wettrennen! Auch in Europa wird mit der Angst vor Russland die Spirale der Aufrüstung fortgesetzt. (…) Die Welt sollte immer daran denken, welche hässliche Fratze Kriege haben können und was für ein Leid die Atomwaffen bringen, Hiroshima und Nagasaki sollten doch Warnung genug sein! Wenn europäische und deutsche Politiker eine Aufrüstung von Atomwaffen befürworten, sind sie fern jeder Realität und machen sich mitschuldig an der Spirale der atomaren Aufrüstung und der Gefahr eines nuklearen Krieges!

René Osselmann, Magdeburg