Und da nahm er seine Zigarre ...

Als uns ein Kellner in der Zürcher Kronenhalle »einen ganz vorzüglichen Frühstückswein« anbot beziehungsweise nahelegte, empfand ich großes Vergnügen an dieser Bezeichnung für ein schon früh am Tag zu sich genommenes Genuss- oder Suchtbefriedigungsmittel. Voll blauer Wunder geht’s hinein / in den Tag mit Frühstückswein; doch, das lasse ich mir, zumindest als Formulierung, immer noch gern gefallen.

Das zigarristische Pendant zum Frühstückswein ist »die schöne Vormittagszigarre«, die mir von der Zigarrenhändlerin meines Vertrauens offeriert wird. Zum vormittäglichen Rauchverzehr eignen sich eher leichte Geschosse, beispielsweise ein Kleinformat aus dem Hause Avo Uvezian, auf deutsch Arbeiterwohlfahrt in den Uffizien, oder auch eine Cohiba Short; die Zigarre liegt gewissermaßen in der Luft, und man kann den Geist sowohl konzentriert fokussieren als ihn auch sinnfrei schweifen lassen.

Ist die Zigarre nicht ein wichtiges Symbol in der populären Kultur? dödelte es mir flatterhaft durch den Kummskopp, als gehörte der einem neueren Kunstgeschichtler oder, scheußliches Angeberwort, einem »Kurator«, wobei das Verb »kuratieren« und ganz besonders dessen Konjugation »kuratiert« noch fluchtreflexauslösendere Wirkung erzielt.

Geschenkt jetzt aber; künden nicht zahllose Songtitel vom Ruhm der Zigarre, von ihrem einzigartigen Status, von ihrer Attraktivität? »Da nahm er seine Zigarre«, schmachtete Howard Carpendale, der »Howie« des alten deutschen Westens und der »Zar Pendale« des Ostens; George Harrison hatte mit »While My Cigar Gently Sleeps« einen Welthit, der »Cigar King« von Hank The Knife and The Jets kam zumindest in die deutschen Charts, und Freddy Quinns »Die Zigarre und das Meer« steht bis heute im hohen Rang des Kitschklassi-kers.

Pink Floyds »Have a Guitar« passt zwar nicht ins popzigarristische Bild, aber das Lied bleibt eine Ausnahme in der Populärkultur, in der die Zigarre sowohl eine tragende wie ragende Rolle spielt als auch mit sexueller Bedeutung aufgeladenes Wahrzeichen der Anziehungskraft ist.

Rhythmus- wie Solozigarristen können Kultstatus erreichen, es gibt Cigar Heroes und Tonträger wie »Zigarrissimo«, allerdings auch Sampler namens »Zigarrenträume I–X«, wühltischtaugliche »Sammlereditionen«, wie sie jedem Trend im Endstadium sozusagen als Zierat und Grabschmuck beigegeben werden.

»Spaniens Zigarren begleiten / die Verliebten seit ewigen Zeiten«, logen Cindy und Bert mir noch das innere Ohr voll, bis ich ganz vormittagszigarrisch narrisch lull und lall und high davon wurde, und das völlig ohne Frühstückswein.