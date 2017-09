Die Mensch-Maschine

Lass mich dich nachrüsten: Der Politikwissenschaftler Roland Benedikter fürchtet, dass mit dem Transhumanismus das bisherige Wesen des Menschen zur Disposition steht Foto: Denis Balibouse/REUTERS

Im Zuge des sich verändernden Verhältnisses zwischen Mensch und Maschine mehren sich die Befürchtungen, dass die bisherige, humanistisch geprägte Ethik nicht mehr ausreichen könne, einen adäquaten Maßstab für die Bewertung neuer technologischer Möglichkeiten bereitzuhalten. Auf diese Unsicherheit antwortet eine Publikation, die im Juli 2017 von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung veröffentlicht wurde. In ihrer Reihe »Analysen und Argumente« (Ausgabe 270) berichtet der Politikwissenschaftler Roland Benedikter vom gegenwärtigen Stand transhumanistischer Projekte. Unter dem Titel »Homo deus? Das Zusammenwachsen von Mensch und Maschine« skizziert der Forschungsprofessor am Willy-Brandt-Zentrum der Universität Wroclaw ein Bild der derzeitigen Entwicklung, das in mehrfacher Weise zur Sorge Anlass gibt. So befürchtet der Wissenschaftler, dass die technologischen Veränderungen im Hinblick auf die Verbesserung und Ergänzung des menschlichen Körpers mit wachsendem sozialen Druck auf die Individuen verbunden ist, ihren Leib entsprechend der neuen Möglichkeiten auf- und nachzurüsten. Erste Anzeichen dafür sieht er gegeben. Beispielsweise bereite sich das Versicherungswesen darauf vor, die technologische Aufrüstung des gesunden menschlichen Körpers als neue Normalität des »Human enhancement« (die Erweiterung und Verstärkung menschlicher Geistes- und Körperkraft) vorauszusetzen.

Benedikter widmet sich auch den Gefahren, die von Systemen künstlicher Intelligenz ausgehen können. Er schreibt: »Die Unterscheidung – die viele kritische Beobachter der Entwicklung für entscheidend halten –, ob sich die künstliche Intelligenz gegen den oder mit dem Menschen entwickeln wird, ist weniger belangvoll als angenommen. Denn beide Optionen sind gleichermaßen pro­blematisch. Wenn sich die künstliche Intelligenz zunehmend aus ihren eigenen Mechanismen heraus gegen den Menschen wendet, steht dessen Überleben als Spezies auf dem Spiel. Wenn sie sich aber in einer immer weitergehenden Verbindung mit ihm entfaltet – etwa durch Verschmelzung mit dem menschlichen Geist, wie es Musks Firma Neuralink anstrebt, könnte sein bisheriges Wesen zur Disposition stehen.«

Die Diskussion darüber, was denn das Wesen des Menschen überhaupt sei und welche Konsequenzen daraus gezogen werden sollten, muss in Benedikters Augen in den kommenden Jahren deutlich verstärkt werden. »Die Technik schickt sich an, den Menschen umzuformen, ohne dass wir bislang ausreichend wissen, was der Mensch eigentlich ist (…). Menschenkundlich erweiterte Aufklärung für die Gegenwart heißt: die Grundfragen nach dem Menschsein in bezug auf den heute absehbaren ›Umbau‹ des Menschen mit Fragen der technischen Innovation ursächlich neu zu verbinden. Es wird notwendig sein, eigene Schwerpunkte der Wissensvermittlung und der Diskussion zum Thema Technik-Mensch-Konvergenz zu etablieren, und zwar auf allen Bildungsebenen und in den politischen Stiftungen, Denkfabriken und Beratungseinrichtungen.«

Die Diskussion um die technologische Zukunft darf nicht vorrangig in den Hinterzimmern von Technologiekonzernen stattfinden oder auf Foren, die von ihnen finanziert werden. Insofern hat Benedikter einen wichtigen Anstoß für die künftigen Debatten gegeben. Leider bleibt die vielfältige personelle und finanzielle Verflechtung des Transhumanismus mit den High-Tech-Konzernen aus dem Silicon Valley – und anderen Technologiezentren in der Welt – in seiner Analyse ausgespart. Dabei erweist sich der Glaube an die technologische Singularität als Ideologie, die zum digitalen Plattformkapitalismus passt.