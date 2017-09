»Akt der Aneignung«

Demonstration gegen Verdrängung und die Mietenpolitik in Berlin (Juli 2016) Foto: Christian-Ditsch.de

Woher kommt der Titel von Demonstrationen wie »Recht auf Stadt«?

Das Erstaunliche ist, dass dieser Satz der Titel eines Buches ist, geschrieben von Henri Lefebvre. Dieses Buch ist genau 50 Jahre alt, es ist 1967 in Paris erschienen, es gab nie eine deutsche Übersetzung, Der Slogan ist trotzdem international sehr wichtig geworden für urbane Bewegungen.

Wem gehört die Stadt denn nun?

Tja, das Buch enthält die Kernthesen für ein urbanes Zusammenleben. Lefebvre sieht die Stadt als ein Werk all derjenigen Menschen an, die darin wohnen, arbeiten und tätig sind. Er betrachtet die Stadt zugleich als Geschichte dieses Werkes: Man sieht die historischen Spuren aller Entwicklungen. Die Stadt ist also etwas Lebendiges, und es gibt ein Recht darauf, an der Stadt teilzunehmen; an ihrer Entwicklung, Gestaltung und im Ausleben eines städtischen Lebens. Entgegen den Tendenzen, das Zentrum der Stadt zu entleeren von denjenigen, die da wohnen, die Menschen auszulagern in die Banlieues, in die Vororte oder in die Ghettos. In den Ritzen des Staates im urbanen Raum kann die revolutionäre und schöpferische Kraft tätig werden.

Nun ist Lefebvre kein Schwärmer, sondern Marxist. Wie beantwortet Lefebvre die Eigentumsfrage?

Eindeutig. Lefebvre spricht von der Individualität innerhalb der Vergesellschaftung. Für ihn sollte das Eigentum an Grund und Boden ein öffentliches oder städtisches Eigentum sein, verwaltet durch selbstgewählte Institutionen, die Stadt gehört denen, die darin wohnen. Lefebvre formuliert ein Recht auf Aneignung, welches er vom Recht auf Eigentum unterscheidet. Das Recht auf Aneignung heißt: Wir eignen uns Räume an, um sie zu nutzen. Um damit etwas zu tun. Er ist gegen einen individualisierten Eigentumsbegriff.

In Hohenschönhausen mussten am vergangenen Sonntag Schulklassen unter Anleitung des deutschen Innenministers Lernblätter gegen linke Demonstrationen ausfüllen – »Ich bleibe bei Demos gegen Nazis lieber zu Hause, weil …« Wird demnächst auch noch linke Literatur indiziert werden?

Soweit ist es ja wohl noch nicht. Allerdings, wie man während des »G-20-Gipfels« in Hamburg gesehen hat, ist der Stadtraum ein wirklich umkämpfter Raum. Bei »G 20« wollte die Regierung eine Machtdemonstration abhalten: Das hier ist der Raum der Macht. Sie bestimmt Korridore, in die niemand mehr rein darf. Sie bestimmt alles. Es war aber gleichzeitig total toll, dass während dieser Zeit im Zentrum und um die Korridore herum ganz viele Menschen und ganz viele Initiativen da waren. Das war gleichzeitig ein Kampffeld, in dem ganz unterschiedliche Leute auf ihre Weise gekämpft haben, sich den Raum wiederangeeignet haben. Lefebvre hat ihnen mit seinem Buch sehr kluge Anregungen gegeben.

Und wie ist die Stadt eigentlich?

Der Tourismus, die Stadt der Geschäfte, die Stadt der reinen Ökonomie – ist ja nur Kulisse! Die Die Stadt lebt nur, weil Menschen wirklich da sind, sich einbringen und sich diesen urbanen Raum aneignen. Die Macht wollte aber beim »G-20-Gipfel« andere Bilder. Sie wollte nicht, dass gezeigt wird, wie autonom, wie vielfältig, wie stark, wie phantasievoll die Proteste waren. Sie wollten statt dessen Bilder von sich selber, von der herrschenden Macht und davon, wie diese herrschende Macht vorgeht. Sie brauchte dafür das Klischee vom gewaltbereiten Demonstranten. Die Wirklichkeit der Stadt derjenigen Bewohner, die sich bewegt haben während des »G 20« ist bereits viel weiter. Die sind schon ganz woanders, aber die Macht steht immer noch da und präsentiert das Gewehr. Das ist generalisierbar: Trotz des spürbaren, rückwärtsgewandten Rechtsrucks sind die Diskussionen schon ganz woanders, die Initiativen und auch die Bereitschaft, was zu tun, sind schon viel weiter. Und mit Lefebvre sind natürlich alle Gründe für eine Revolution gegeben: Auch der Akt der Aneignung des städtischen Raums, der ein revolutionärer Akt ist.