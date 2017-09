Bankenrettung in Russland

Logo der Otkritie-Bank in Moskau Foto: Sergei Karpukhin/Reuters

Die russische Zentralbank hat die Mehrheit an der größten Privatbank des Landes, der Bank Otkritie, übernommen. Seitdem am vergangenen Dienstag diese Meldung über die Agenturen lief, wird in Russland und unter den westlichen Fachdiensten gerätselt, was hinter der Übernahme steckt. Die Hypothesen könnten kaum unterschiedlicher sein.

Tatsache ist, dass die Zentralbank 75 Prozent des Kapitals von Otkritie (wörtlich: »Eröffnung«, aber auch »Entdeckung«) übernommen hat. Die Bank hatte im Sommer einen Abfluss an Kundeneinlagen im Umfang von mehr als sieben Milliarden US-Dollar (5,9 Milliarden Euro) verzeichnen müssen; das war ein Fünftel der Einlagen. Vor diesem Hintergrund hatte die staatliche russische Ratingagentur der Otkritie-Bank im Sommer die für eine Bank miserable Einstufung »BBB minus« verpasst, nur Millimeter vom Ramschrating »C« entfernt. Die offizielle Darstellung besagt, es habe ein »Bank run«, also ein Sturm der Einleger auf die Kassenschalter vermieden werden müssen, um einer Ausdehnung der Krisensymptome auf den Rest des russischen Finanzsystems zuvorzukommen. Richtig ist an dieser Hypothese zumindest soviel, dass Otkritie die achtgrößte Bank in Russland ist und im Ranking der Spitzenbanken die größte mit privatem Kapital. Alle größeren, voran die Sberbank – die ehemalige sowjetische Sparkasse – sind nach wie vor staatlich.

Gleichzeitig ist Otkritie die erste private Bank, der die Zentralbank seit der Rettung der Bank Moskwa 2011 beigesprungen ist, damit der Geschäftsbetrieb weitergeht. Das unterscheidet diesen Vorgang von der Schließung von mehr als 350 kleineren Banken, denen die Zentralbank seit 2014 ohne großes Federlesen die Lizenz entzogen hat. Geht es wirklich nur darum, dass Otkritie in den letzten Jahren »zu groß, um zu fallen«, geworden ist? Oder hat der Staat gegenüber den Eignern eine zumindest implizite Dankesschuld abzutragen?

Die erste größere Operation, mit der die Bank Otkritie Ende 2014 Furore machte, hat nämlich ein gewisses Geschmäckle. Damals war der überwiegend staatliche Ölkonzern Rosneft durch fallende Ölpreise und die gegen das Unternehmen ausgesprochenen westlichen Kreditsperren in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Die kaum gegründete Otkritie-Bank bekam – trotz fehlender »Kreditgeschichte« – von der Zentralbank damals ein Darlehen in Höhe von einer Billion (1.000 Milliarden) Rubel – umgerechnet 14,5 Milliarden Euro. Dieses Darlehen reichte sie – gegen neu ausgegebene Schuldverschreibungen von Rosneft – alsbald an den wankenden Ölgiganten weiter und ermöglichte diesem die Fortführung des Geschäftsbetriebs. Zu den Gründern und größten Anteilseignern zählten einige russische Oligarchen, die sich aufs Geldmachen konzentriert haben und politisch nicht weiter aufgefallen sind. War also Otkritie eigentlich als Rettungsschirm der russischen Privatwirtschaft – vertreten durch die Oligarchen – für den Staatssektor gestartet? Hierfür könnte sprechen, dass neben einigen Oligarchen auch die staatliche VTB-Bank indirekt zu den Eignern der jetzt in die Krise geratenen Otkritie gehört.

Gleichwohl hat sich die Otkritie-Bank in den letzten Jahren offenkundig verspekuliert. Etwa durch die Übernahme der bisher staatlichen Versicherung Rosgosstrach. Die sah erst einmal aus wie ein Investment, bei dem nichts schiefgehen konnte: Der Staat zwang die Betriebe, sechs Prozent ihres Umsatzes in eine Pflichtversicherung gegen Konkursfolgen und andere Risiken zu stecken. Aber diese Vorsichtsmaßnahme wurde 2015 eingestellt, als der Staat diesen Zwangsbeitrag der Unternehmen lieber direkt in den Haushalt lenkte, als das Geld für den Fall der Fälle bei Rosgosstrach zu parken. Damit aber wurde die Versicherung von einer Maschine zum Geldeinsammeln zu einem realen Risikoträger, zumal die Versicherung praktisch eine Monopolstellung hat.

Die Frage ist nur, warum die staatliche Übernahme der Bank Otkritie gerade jetzt passiert ist, wo die russische Volkswirtschaft auch nach dem Urteil westlicher Analysten das Schlimmste hinter sich hat und wieder zu wachsen beginnt. Entweder sind die Akteure des russischen Finanzmarktes trotz aller offiziellen Zuversicht tatsächlich so verunsichert, dass ein buchstäblicher »Flügelschlag des Schmetterlings« sie zu panischen Reaktionen verleiten könnte; oder es geht darum, dass den privaten Anlegern und Kreditkunden durch eine spektakuläre Aktion wie diese verleidet werden soll, ihr Geld zu privaten Banken zu tragen, damit von diesem beginnenden Aufschwung in erster Linie die staatlichen Banken profitieren.

Zur Verunsicherung trug auch eine Analyse der normalerweise gut informierten Carnegie-Stiftung bei, die eine ganz andere Hypothese in den Raum stellte: Danach sollen die privaten Anteilseigner alle Filetstücke aus dem zusammengekauften Unternehmenskonglomerat von Otkritie in aller Stille ins Ausland transferiert haben, so dass dem Staat tatsächlich nur noch übriggeblieben sei, die wertlose Fassade zu »retten«. Präzise Angaben sind rar. Ein Sprecher der Zentralbank erklärte nur, Otkritie solle »zu gegebener Zeit« wieder verkauft werden. Die Frage ist, an wen.