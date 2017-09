Langweiliger Vorgang des Tages: Wahlkampf

Foto: Matthias Balk/dpa

Der Wahlkampf kommt nicht recht in Schwung. Eine zähe Melasse aus Altbekanntem und allzu Erwartbarem hat das Land erstickt.

Herausforderer Schulz – meistens heiter, doch ohne echte Chance – macht sich Gedanken über das Aussehen. Sein Beraterteam hat ihm unmissverständlich klargemacht, dass er Gefahr laufe, auf seinen Charakterbart reduziert zu werden. In Zukunft wird er die aussagekräftige Stirnpartie stärker ins Spiel bringen müssen. Kanzlerin Merkel liegt zwar seit Monaten im Wachkoma, aber das hat zum Glück niemand bemerkt. Die Linke setzt auf Provokation im Lendenbereich, anzügliche Anmache inklusive (»Lust auf …«). Und die Grünen – na ja. Man will nicht nachtreten.

Doch vor allem für diejenigen kleinen Parteien, deren Programme aus unverhohlener Menschenverachtung bestehen, ist das unkonfrontative Ringen ein Problem. Die AfD-Leute geben sich als Narren in Christo (»Jesus gehört zu Deutschland«), vermutlich gründen sie bald Sturmtruppen. Und die FDP, wenigstens das überrascht, hat eine repräsentative Auswahl an offenkundig Opiatabhängigen zusammengestellt. Mit deren Schockbildern soll der Wiedereinzug also gelingen: Wählt uns, oder wir rutschen in die Beschaffungskriminalität, schreit es von jedem Plakat. Christian Lindner, der Chef, lungert abgerissen und müde herum, tippt apathisch in sein Smartphone. Wenn er sein Kopfhö­rerkabel nicht zum Abschnüren des Armes braucht, hört er Velvet Underground und denkt an die Zeiten zurück, als ihm die Börsenkurs-App noch einen Kick gab. Doch das ist lange her. »Digital first, Bedenken second« heißt sein Motto. Gemeint ist: erst der Schuss, dann der Turkey.

Dabei, daran erinnert Lindner am Sonntag in der Bild, steckt in »Liberalismus« auch viel Liebe. Liberale verlieben sich, sogar jeden Tag aufs neue. In die einzigen, die es verdienen: in sich selbst.