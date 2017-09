Staatsziel Verdummung

Demonstrant in Warschau (November 2016) Foto: Adam Stepieni/Agencja Gazeta/REUTERS

Inhaltliche Argumente, warum die Abschaffung der Mittelstufenschulen – die in Polen »Gymnasien« genannt wurden – nötig sei, hat die polnische Bildungsministerin Anna Zalewska nie vorgetragen. Sachverständige, Lehrer und Eltern haben sich den Mund fusselig geredet, ein nach Anfangsschwierigkeiten ordentlich funktionierendes System nicht zu zerschlagen. Eine knappe Million Unterschriften von betroffenen Eltern wurde von Zalewska mit der knappen Bemerkung, für diese Einwendungen sei es »nun zu spät«, in den Papierkorb gewischt. Knapp 10.000 Lehrerinnen und Lehrer bezahlen für diesen Dampfwalzenstil mit dem Verlust ihrer Jobs oder zumindest mit deutlichen Reduzierungen ihres Stundenkontingents.

Die Beschreibung der Sturheit erklärt aber noch nicht, warum die polnische Regierungspartei PiS geradezu fanatisch auf einer »Reform« beharrt, die unter Beschäftigten des Erziehungssektors schnell als »Deform« bezeichnet wurde. Zunächst, natürlich, sollte Unbeugsamkeit demonstriert werden: Die mit einer knappen absoluten Mehrheit ausgestattete PiS werde sich »weder von der Straße, noch vom Ausland« von ihren Plänen abhalten lassen, so hat es Ministerpräsidentin Beata Szydlo anlässlich der Justizreform gesagt, und so gilt es für die so genannte Bildungsreform sinngemäß auch.

Das ist aber nicht alles. Die Reorganisation des Schulwesens erlaubt der PiS erstens, Schulen zu schließen und neue zu gründen, die dann auch neue Direktoren – selbstverständlich mit entsprechendem Background – brauchen, desgleichen neue Schulräte und was sich sonst noch an Verwaltungspersonal in den höheren Etagen des Erziehungswesens herumtreibt. Die PiS trägt der Tatsache Rechnung, dass ihre Anhängerschaft mit Pöstchen bei Laune gehalten werden will. Die Reform ist zweitens Anlass, unter dem Vorwand der Neuorganisation auch die Lehrpläne umzuschreiben und neue Schulbücher herauszugeben. So sollen aus dem Literaturkanon der skeptisch denkende Literaturnobelpreisträger Czeslaw Milosz und der schwule Spötter Witold Gombrowicz verschwinden.

Und es gibt die objektive, politökonomische Seite dieser Schulreform. Sie steht vor dem Hintergrund, dass seit 2004 etwa zwei Millionen Polinnen und Polen nach Abschluss ihrer Ausbildung das Land in Richtung Westeuropa verlassen haben. Sie aus der Emigration zurückzuholen, ist ein Mantra der PiS. Die Regierung weiß, dass der Erfolg solcher Aufrufe offen ist. Sie sieht ein Mittel, wenigstens die Fortsetzung dieser Abstimmung mit den Füßen über die Lebensverhältnisse in Polen zu verhindern, darin, die jungen Leute erst gar nicht so gut in dem auszubilden, was sich auch außerhalb Polens verwenden lässt. Kern der Reform ist, dass die Rolle von Fremdsprachen und Naturwissenschaften im Curriculum zugunsten von ideologischen Fächern wie Polnisch, Religion und Geschichte zurückgefahren wird. Verdummung als Staatsziel.