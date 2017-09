17 Messerstiche, keine Erinnerung

Mahnwache vor dem Berliner Landgericht anlässlich des Mordprozesses gegen Mehmet P. Foto: jw

An die 17 Messerstiche kann sich der wegen Mordes an seiner Ehefrau angeklagte Mehmet P. angeblich nicht erinnern – das jedenfalls hat er im Frühjahr dem Facharzt Alexander Böhle erzählt. Der Neurologe und Psychotherapeut sagte am Montag vor dem Landgericht Berlin aus, währenddessen hielt der kurdische Frauenrat Dest Dan e. V. draußen eine Mahnwache gegen patriarchale Gewalt ab. Nach Aussage von Nachbarn und Angehörigen des Mordopfers hatte P. seine Frau Yeter vor dem letzten und tödlichen Angriff am 5. Dezember 2016 schon mehrfach geschlagen – mindestens einmal soll sie Hämatome im Gesicht gehabt haben. Laut Böhle bestritt der Angeklagte ihm gegenüber, dafür verantwortlich gewesen zu sein, und behauptete, Yeter P. habe auf einem Spielplatz Ärger mit bulgarischen Frauen gehabt, die handgreiflich geworden seien. Er selbst habe auch die Kinder nicht hart angefasst – dies habe ein Sohn schon verhindert, indem er gedroht habe, es in der Schule zu erzählen.

Zu dem Streit zwischen den Eheleuten am 5. Dezember sei es nach Schilderung des Angeklagten gekommen, weil die Familie von Zwangsräumung bedroht gewesen sei: Yeter P. habe ihm bittere Vorwürfe gemacht, weil er einen Termin beim Jobcenter versäumt habe, das einen über Jahre aufgelaufenen Betriebskostenrückstand begleichen sollte. Wegen seiner unregelmäßigen Erwerbstätigkeit – mal als Bauarbeiter auf Montage, mal als Imbissbetreiber – seien immer wieder neue Unterlagen eingefordert worden, um zu klären, für welche Zeiträume das Jobcenter einspringen sollte.

Besonders eifersüchtig sei Mehmet P. nach eigener Aussage nicht gewesen, so Böhle. Der Angeklagte habe es jedoch »übertrieben« gefunden, wie oft Yeter P. ihren krebskranken Neffen in der Klinik besucht habe. Sie hätte sich nach seinem Dafürhalten mehr um die eigenen fünf Kinder kümmern sollen. Wie oft sie den 16jährigen Neffen tatsächlich im Krankenhaus besucht hatte, blieb unklar. Laut Anklage hatte Mehmet P. seine Frau als sein Eigentum betrachtet und die Besuche durch ein Verbot einschränken wollen.

Dass der Angeklagte Yeter P. vor den Messerstichen mit heißem Wasser verbrüht hatte, stellte er laut Böhle mehr oder weniger als Unfall in einem Handgemenge dar. Er habe vorher selbst heißes Wasser oder Tee abbekommen, weil seine Frau in dem Streit nach der Kanne gegriffen habe. Spuren von Verbrühungen an Knie und Beinen des Angeklagten, die dessen Version gestützt hätten, konnte der Arzt allerdings nicht mehr feststellen. Der von ihm geschilderte Ablauf deckt sich offenbar auch nicht mit der Zeugenaussage seines Sohnes, den die Polizei verstört im Kinderzimmer vorfand, während Rettungskräfte seine Mutter versorgten.

Yeter P. konnte auf deren Frage noch antworten, dass es ihr Mann gewesen sei, der sie so zugerichtet habe. Er selbst machte gegenüber dem Arzt einen »Blackout« zwischen der Verbrühung und dem Moment geltend, in dem er ein Messer in der Hand hielt und Yeter P. bereits blutend auf dem Küchenboden lag. Wörtlich habe er gesagt, er habe »sich verloren«. Mehmet P. hatte noch eine Nachbarin informiert, dass seine Frau verletzt sei und sie Hilfe holen solle. Dann habe er sich wortlos entfernt. Nach eigenen Worten irrte er durch die Stadt, dachte über Selbstmord nach und schlief auf Parkbänken, bevor er sich zehn Tage später der Polizei stellte.