Massenprotest

Tausende Menschen haben am Sonntag (Ortszeit) in allen größeren Städten Chiles gegen die privaten Rentenversicherungen (AFP) demonstriert und von Präsidentin Michelle Bachelet eine Umstellung auf ein System öffentlicher Vorsorge gefordert. Im Gespräch mit dem lateinamerikanischen Fernsehsender Telesur kritisierten Demons­tranten die Differenz zwischen den riesigen Einnahmen der Versicherungskonzerne und den geringen Auszahlungssummen. Die AFP überwiesen so geringe Renten, dass ein würdiges Leben im Alter damit nicht möglich sei. (jW)