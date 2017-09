DDR half Vietnam

Zu jW vom 26./27. August: »›Und danach spricht man nicht mehr darüber‹«

(…) Wer wollte leugnen, dass es Vorbehalte gegenüber den Fremden gab, bis zu feindseligen Haltungen? Dieser Staat DDR hat jedenfalls dafür gesorgt, dass die Fremden stets vor Angriffen geschützt waren. Ihre Unterbringung und Versorgung war den Lebensverhältnissen der DDR-Bürger vergleichbar. Wenn gewisse notwendige besondere Regelungen für Vertragsarbeiter als Zwang u. ä. beschrieben werden, so ist das Ansichtssache. Ich habe (…) aus zahllosen Bekanntschaften und Freundschaften (…) einen anderen Eindruck gewonnen. Im Betrieb fand vielfach die Einbeziehung bei Ausfahrten und Veranstaltungen statt, auch ohne Zwang, Verordnung usw. Auf Wohnung haben Deutsche ebenfalls lange gewartet, wie es auch an vielen Konsumgütern mangelte. Aus dieser Sicht erstaunt es fast im Vergleich zu heute, wie unerheblich und kaum nennenswert es zu offenem Hass und Rassismus kam (…). Wir Deutsche hatten viele Gelegenheiten, (…) etwas über Kampf und Schicksal der Vietnamesen während des Krieges zu erfahren. Es mag so oder so beschrieben werden, die Verträge mit Vietnam waren (…) Hilfe für Vietnam, das mit Arbeitslosigkeit, Aufbau des Landes zu kämpfen hatte, (…) Hilfe in Form der Ausbildung junger Menschen für ihr Land. Ein westliches Wohlstandsparadies wurde sicher nie versprochen. (…)

Roland Winkler, Aue

Katastrophale Fehleinschätzung

Zu jW vom 26./27. August: »Um des Friedens willen«

Mit Interesse habe ich die Darlegungen von Egon Krenz zum gemeinsamen Papier von SPD und SED gelesen, dessen Diskussion auch innerhalb der DKP und bei anderen Linken aufmerksam verfolgt worden war. Die Bemühungen der DDR-Regierung und der SED hatten das Ziel, die Beziehungen zwischen der DDR und der BRD, zwischen der SED und der SPD auf eine von gegenseitigem Respekt getragene Grundlage zu stellen, und sollten mit dazu beitragen, Möglichkeiten der friedlichen Koexistenz zwischen Staaten mit unterschiedlichen ideologischen Systemen zu schaffen, ein kompliziertes und, wie wir erleben mussten, vergebliches Bemühen. Was aber überrascht hat, war, dass der Imperialismus als »friedensfähiges System« gewürdigt wurde. Das hat nicht nur in der DKP, sondern auch bei anderen linken Zeitgenossen Irritationen ausgelöst. Davon war aber im Rückblick von Egon Krenz nichts zu lesen. Es braucht ja nicht betont zu werden, dass der »friedensfähige Imperialismus« gemeinsam mit der SPD die Mauer, die DDR und alle damaligen europäischen sozia­listischen Staaten gestürzt hat. Katastrophale weltweite militärische Aggressionen, Zerstörungen, Not und Elend in ungeheurem Ausmaß waren die Folge. Diese bitteren Erfahrungen (auch mit der SPD-Führung) sollten alle Linken vor der Illusion schützen, Anstrengungen in Richtung Regierungsbeteiligungen würden in irgendeinem gesellschaftlichen Bereich zu fortschrittlichen Entwicklungen führen. Die Praxis z. B. in Berlin und Thüringen zeigt das nachdrücklich. Man kann nur hoffen, dass der linke Flügel der Partei Die Linke widerstandsfähig gegenüber scheinbaren Verlockungen von Macht und Pöstchen bleibt. Wir brauchen eine stärkere außerparlamentarische Bewegung, in der Kommunisten und Sozialisten gemeinsam mit anderen demokratischen Kräften gegen Krieg und Faschismus wirken.

Thea Rann, per E-Mail

Auch du, mein Sohn Brutus

Zu jW vom 28. August: »Ruhmredner des ­Tages: Sigmar Gabriel«

Mit großer Erheiterung hat die Öffentlichkeit den Tritt Gabriels vors Schienenbein seines Parteivorsitzenden zur Kenntnis genommen. Der Kampf um den Vizekanzlerposten und ein Bundesministerium unter Merkel ist also zwischen beiden nun offiziell eröffnet. Das Schlimme dabei ist, dass das Stimmungstief, aus dem die SPD vor der Wahl nicht mehr herauskommt, hauptsächlich ebendiesem Gabriel geschuldet ist. Er hat mit seinem Lavieren in den zurückliegenden Jahren der Partei wesentlich geschadet. Das I-Tüpfelchen ist nun die Rolle des Brutus, in die er geschlüpft ist. Wer also SPD wählt, muss sich immer bewusst sein, dass er solchen janusköpfigen Egomanen weiter ein Forum bietet und ferner die hohe Besoldung für die nächste Legislaturperiode garantiert. Wird der Ehevertrag nach dem 24. September neu geschlossen, fragt sich, wem von beiden Merkel die Gnade zuteil werden lässt. Hätte Schulz Charakter, würde er von seiner Kandidatur Abstand nehmen und vom Parteivorsitz zurücktreten, um seinen Genossen eine Lehre zu erteilen.

Henning Gans, Leipzig

Absurde Begründung

Zu jW vom 29. August: »Stunde der Hardliner«

Wenn ein Mensch, ohne dass ihm eine Straftat wirklich nachgewiesen wird, für zwei Jahre und sieben Monate ins Gefängnis gesperrt wird, weil er sich bei einer Auseinandersetzung mit der Polizei aus Angst in der »Embryonalstellung« zusammenkrümmt, ist das klares Unrecht. Die Embryonalstellung ist ein angeborener Schutzreflex, der vom Willen der Person nicht gesteuert werden kann. (…) Menschen deswegen zu verurteilen (…) ist völlig absurd. Mit dieser Logik kann man auch Menschen einsperren, wenn sie instinktiv mit erhobenem Arm ihren Kopf gegen Schläge schützen. In dieselbe Richtung geht, wenn Menschen wegen »Schutzbewaffnung« verhaftet und verurteilt werden dürfen, wenn sie sich mit Brillen gegen Körperverletzungen durch Pfefferspray schützen wollen. Das lässt für die Zukunft Schlimmes befürchten. Da Jurastudenten wesentlich häufiger als die normale Bevölkerung sowohl Folter als auch Todesstrafe befürworten (…), geht die Gefahr für die Demokratie wohl vor allem von deutschen Richterstuben aus. Man sollte sehr genau hinschauen, was für Charaktere da auf deutsche Richterstühle gehievt werden. (…)

Kerstin Müller, Eisenberg