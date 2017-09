Mal wieder im Matsch spielen

Gezeichnet hat er schon früh, zumeist Kriegsmotive: David Lynch mit Tochter Lula Foto: © 2000-2017 Muschalik Digitale Medien

Wer David Lynchs bildende Kunst, seine Filme oder die Serie »Twin Peaks« kennt, bekommt ein Gefühl für kollektive Träume und Alpträume der USA. Er kennt wilde, wuchernde, seltsame Phantasien und die monströsen Zweitgesichter der Zivilisation. Er kennt glatte Idyllen und die Gewalt und sexuellen Perversionen, die dahinter lauern. Er hat mit den panischen Augen des »Elephant Man« (»Der Elefantenmensch«, 1980) den geifernden Mob gesehen. Er kennt den gebärmutterroten Raum, den Agent Cooper bei seiner Detektivarbeit im Traum betritt.

Ein Erlebnis wie aus einem seiner eigenen Filme schildert Lynch in der Dokumentation »David Lynch – The Art Life« von Jon Nguyen, Rick Bar nes und Olivia Neergaard-Holm. Als Kind sei ihm abends, bevor er ins Haus gerufen worden sei, eine nackte Frau entgegengekommen, »von der Shoshana Street Richtung Park Circle Drive«. Blut floss aus ihrem Mund. Ob es ein Traum war, real oder ausgedacht – das Bild fügt sich nahtlos in Lynchs Kosmos, der Tod und Erotik, Zwielicht und Straßennamen verschränkt.

Wir sehen einen 71jährigen in seinem Atelier. Er raucht jede Zigarette bis zum Filter und malt und modelliert abstrakte Landschaften, groteske Gestalten. Einmal knetet er eine bernsteinfarbene Masse, formt und verteilt sie auf einer Leinwand. Es sind nicht die Bewegungen eines Getriebenen, Lynch scheint erfüllt von Frieden und Glück. Eine Erinnerung aus seiner frühen Kindheit passt dazu. An einem sonnigen Tag saß der kleine David mit einem Freund in einer feuchten Lehmkuhle und spielte im Matsch. Der gealterte Künstler kommentiert: »Wann kannst du jemals wieder mit deinem Freund im Matsch spielen? Niemals.« Gezeichnet habe er auch schon früh: Gewehre, Soldaten, Flugzeuge – »der Krieg« war noch nicht lange vorbei und noch irgendwie da.

Das regieführende Trio gibt Lynch viel Raum zur Selbstinszenierung. Es bildet die Urszenen zu seinem Kino so ab, wie es der Meister in seinem Atelier-Empire vorgibt. Das ist gleichwohl höchst interessant. Noch aufschlussreicher sind vermeintlich weniger kontrollierte Momente, etwa als Lynch sein Anwesen per Auto verlässt. An einer Kreuzung stehend, zeigt er den anderen Autofahrern an, dass er sie vorlasse, egal ob sie von links oder rechts kommen. Seine Winkbewegungen sind betont gelangweilt und doch fahrig, übersouverän.

»David Lynch – The Art Life« ist ein guter, gefälliger und leicht fassbarer Film, in dem nur eine Person zu Wort kommt. Er bietet einen Schlüssel zur lynchschen Werkexegese und nimmt auch sein weniger bekanntes gestalterisches Schaffen in den Blick. Die Dokumentation inszeniert ihren Protagonisten als einen Künstler, dessen Leben und Vorstellung eines »Art life« eine ungeahnte Kongruenz aufweisen. Dabei folgen Lynchs Biographie und Alltag oft der Traum- und Alptraumlogik seiner Filme. Geheuer sein muss einem das nicht.