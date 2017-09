Als in Frankfurt am Main mit zweieinhalb Stunden Verspätung um 14.30 Uhr die Entschärfung einer US-Sprengbombe aus dem Zweiten Weltkrieg begann, war zuvor die größte Evakuierungsaktion in der Geschichte der BRD beendet worden. Mehr als 60.000 Anwohner hatten die Sperrzone am Sonntag im Umkreis von 1,5 Kilometern um den Fundort im Nordend räumen müssen, darunter auch Patienten und Beschäftigte des Marienkrankenhauses. Polizeipatrouillen mussten noch gegen mögliche Plünderungen durch das menschenleere Stadtviertel laufen, als manche schon wieder nach Hause wollten. (jW)