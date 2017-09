An der Wiege des Faschismus

Englands Absicht: Geschlossen Wegen Mangel an Arbeit (Plakt der Vaterlandspartei, ohne Jahr) Foto: IWM

Der 2. September war als sogenannter Sedantag so etwas wie der inoffizielle Nationalfeiertag des 1871 gegründeten deutschen Kaiserreiches. An diesem Tag fanden sich Jahr für Jahr die Angehörigen der besitzenden und gebildeten Stände auf Marktplätzen oder in Festsälen ein, um Fahnen zu schwenken und der Festrede irgendeines Professors, Pastors oder Kriegervereinsvorsitzenden zu lauschen. Die Herren, die am 2. September 1917 im Yorck-Saal der ostpreußischen Generallandschaftsdirektion in Königsberg beisammensaßen, konnte ein flüchtiger Betrachter auf den ersten Blick für die Tribünengäste einer solchen Veranstaltung halten. Unter ihnen befanden sich Carl Ziese, Besitzer der Schichau-Werke, des größten Industriebetriebes im preußischen Osten, Otto Meyer, der Vorsteher der Königsberger Kaufmannschaft, die Oberbürgermeister von Königsberg, Tilsit und Allenstein, Professoren der Königsberger Universität, einige protestantische Geistliche und zahlreiche namhafte Großgrundbesitzer, an ihrer Spitze August von Dönhoff. Der Wortführer in der Runde war der Gutsbesitzer Wolfgang Kapp, als Direktor der ostpreußischen Generallandschaft und Mitglied des Aufsichtsrats der Deutschen Bank einer der wichtigeren Akteure im öffentlichen Leben der Provinz.

Kapps Zuhörer waren radikalisierte Konservative, die an diesem Tag auf die seit Jahren schwelende Krise konservativer Politik mit der Gründung einer neuen, nachdrücklich um Masseneinfluss bemühten Partei reagierten. Sie nannten die Neugründung Deutsche Vaterlands­partei. Kapp hatte seit 1916 intensiv nach einer Antwort auf den fortschreitenden Einflussverlust der konservativen Rechten, der mit der sogenannten Friedensresolution des Reichstages im Juli 1917 in seine akute Phase trat, gesucht. Der Krieg hatte vor allem die Frage des Umgangs mit der Arbeiterbewegung mit neuer Dringlichkeit auf die Tagesordnung gesetzt. Während Teile der Liberalen mehr und mehr die Möglichkeit in Betracht zogen, eine reformistische, von der radikalen Linken getrennte Sozialdemokratie in den politischen Prozess zu integrieren, lehnten die Konservativen jede Art von Zugeständnissen – vor allem in der zentralen Frage des preußischen Dreiklassenwahlrechts – verbissen ab. Kapp wusste ebenso wie der führende Alldeutsche Heinrich Claß, dass der Modus konservativer Politik geändert werden musste, um diese Auseinandersetzung mit Aussicht auf Erfolg (und das hieß in letzter Instanz Staatsstreich und Diktatur) führen zu können. Die politische Grundlage hierfür sahen schließlich beide in einer qualitativ neuen Form nationalistischer Mobilisierung. Bis dahin waren insbesondere die beiden konservativen Parteien – die regierungsfrommen Freikonservativen und die Deutschkonservativen, die Partei der preußischen Gutsbesitzerklasse – in organisatorischer Hinsicht eher gemütliche Veranstaltungen gewesen. Die jeweilige Parteiführung war mit dem Vorstand der Fraktion des Reichstages bzw. des preußischen Abgeordnetenhauses identisch, ein eigentlicher Parteiapparat nur in Ansätzen vorhanden; in den Wahlkreisen machten örtliche Notabeln ihre eigene Politik, sie nominierten im Vorfeld von Wahlen die Kandidaten und sorgten für die Mobilisierung der Wähler. Danach kehrte wieder Ruhe ein. Nationalistische Massenorganisationen existierten vor dem Krieg lediglich als Hilfstruppen am Rande des politischen Aktionsraumes; die bekannteste ist sicher der 1898 gegründete Flottenverein. Er zählte 1914 mehr als 300.000 Einzel- und mehr als 700.000 korporativ angeschlossene Mitglieder. Der Alldeutsche Verband, der häufig fälschlich für eine Massenorganisation gehalten wird, gehört nicht in diese Kategorie. Er spielte sozial und politisch eher die Rolle eines Generalstabs der Rechten; bei Kriegsbeginn hatte er weniger als 20.000 Mitglieder.

Die Vaterlandspartei, in deren Vorstand wenige Wochen nach der Gründung auch Claß eintrat, stellte diese Zahlen weit in den Schatten. Mit Geldern der Großindustrie reichlich versehen, trat sie sofort nach ihrer Gründung eine beispiellose Propagandakampagne los, die in der Presse, mit Eingaben, Broschüren und Kundgebungen geführt und ununterbrochen genährt wurde. Im Sommer 1918 soll sie 1,25 Millionen Mitglieder gehabt haben. Selbst wenn ein paar hunderttausend davon auf das Konto von korporativ beigetretenen Vereinen und Verbänden gehen, so ist doch festzuhalten, dass diese protofaschistische Partei mitgliederstärker war als SPD und USPD zusammen. Die Vaterlandspartei versuchte über ihre bürgerliche Kernklientel hinaus aktiv, in das sozialdemokratische Milieu einzubrechen; sie leistete sich in ihrer Zentrale eine eigene »Arbeiter-Abteilung«, kooperierte mit nationalistischen Arbeiterausschüssen (den in München leitete Anton Drexler, der im Januar 1919 die Vorläuferpartei der NSDAP gründete) und testete im Frühjahr 1918 erstmals die Bindekraft einer »nationalen Arbeiterpartei«, der Deutschen Arbeiter- und Angestelltenpartei (DAAP), die indes eine Sekte blieb.

Im November 1918 ging die Führung der Vaterlandspartei auf Tauchstation und beschloss noch vor dem Ende des Jahres, die nach Revolution und Kriegsende weithin bereits auseinandergelaufene Partei aufzulösen. Die finanziellen und organisatorischen Überreste des zentralen Apparats der Vaterlandspartei führten als »Abteilung für das liberale Bürgertum« noch einige Zeit eine Sonderexistenz innerhalb der Deutschnationalen Volkspartei. Diese Abteilung nutzte die gleichen Büroräume wie die im August 1919 gegründete Nationale Vereinigung, das eigentliche Organisationszentrum des Kapp-Putsches vom März 1920. Als dieser im Fiasko endete, zogen sich die führenden Vaterlandsparteiler endgültig zurück.

Die Partei wird von konservativen Historikern immer mal wieder als Honoratiorenpartei traditionellen Stils mit einem überwiegend oder gänzlich auf Fragen der Außenpolitik gerichteten Parteizweck verharmlost. Sie trug jedoch unverkennbar faschistische Züge, und ihr eigentlicher Daseinszweck war die Innenpolitik, wo sie einen rücksichtslosen »Herren«- und Gewaltstandpunkt vertrat. Ihre Führer drohten nicht nur der radikalen, sondern auch der reformistischen Arbeiterbewegung mit der Vernichtung. Zugleich hatten sie trotz ihrer Verwurzelung im traditionellen Konservatismus die elementare Bedeutung einer zu Akklamationshandlungen aufrufbaren Massenbasis für eine reaktionäre Politik erkannt. Dass nicht die Vaterlandspartei, sondern schließlich die NSDAP die Modellpartei des deutschen Faschismus wurde, hat sehr wesentlich mit einem Dilemma zu tun, das der alldeutsche Industrielle Anton von Rieppel schon im Oktober 1918 resignierend auf den Punkt brachte: »Das Volk hört jetzt nur noch die sozialistischen Führer. Alle Aufrufe von Professoren, Rittergutsbesitzern, Industriellen und Offizieren verpuffen spurlos oder können höchstens Schaden anrichten, wenn in ihnen alldeutsche, schwerindustrielle, konservative oder reaktionäre Ziele vermutet werden.« Der politische und soziale Horizont der Vaterlandspartei war trotz des erwähnten Experiments mit der DAAP schon vor und erst recht nach der Revolution von 1918/19 tatsächlich zu beschränkt, um diese Klippe umschiffen zu können. Zu der Idee, dass auch die radikale Rechte eine groß aufgezogene »Arbeiterpartei« brauche und vor allem »sozialistisch« reden lernen müsse, war es von Rieppels Einsicht aus jedoch nur noch ein Schritt.