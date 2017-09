Mörderische Psychopharmaka

Zu jW vom 23. August: »Unter Hirndopern«

Der Autor Jörg Auf dem Hövel meint tatsächlich, Arzneimittel wie Modafinil oder Ritalin brächten »den Geist auf Trab«. So eine Aussage ist weder witzig noch wissenschaftlich. Tatsächlich steigern sie vor allem die Aggressivität und Gewaltbereitschaft und können Psychosen verursachen. Peter Gøtzsche (…) hat in seiner Studie »Tödliche Psychopharmaka und organisiertes Leugnen« (…) eine Vielzahl von Fällen dokumentiert, wo Menschen, denen Aggression und Gewalt gegen andere persönlichkeitsfremd sind, unter Einfluss solcher Suchtmittel Morde begangen haben. Diese Stoffe sind die »Dr.-Jekyll-and-Mr.-Hyde-Drogen«, die Robert Louis Stevenson vorausgeahnt hat.

Ein mir bekannter netter, friedlicher, freundlicher, betont höflicher junger Mann hatte unter Einfluss von leichtfertig ärztlich verordnetem Modafinil und Ritalin mit der Schere auf einige seiner Mitmenschen eingestochen und zwei von ihnen lebensgefährlich verletzt. Er ist selbst über seine (…) Tat entsetzt, sitzt seit vielen Jahren mit richterlichem Beschluss in der forensischen Psychiatrie, weil es bisher noch nicht gelungen ist, auch mir nicht, die Justiz davon zu überzeugen, dass er ohne diese Suchtmittel ungefährlich ist.

Es ist gesellschaftlich sinnvoll, auf die Gefahren von Modafinil und Ritalin hinzuweisen und darauf hinzuwirken, dass diese Mittel nicht mehr verordnet werden dürfen. Noch sinnvoller wäre, diese Substanzen zu verbieten, um zu vermeiden, dass einige Konsumenten dadurch zu Gewalttätern werden. Wegen der Verkehrs­toten auf Grund von Alkohol haben wir auch Alkoholfahrten verboten (…). Dass Menschen behaupten, sie seien unter »Neuroenhancern« leistungsfähiger, entspricht der Aussage von Alkoholabhängigen, sie würden unter Alkohol­einfluss besser fahren als nüchtern.

Dr. med. Ralf Cüppers, per E-Mail

Demonstrationsrecht ausgehölt

Zu jW vom 29. August: »Stunde der ­Hardliner«

Hier wird bewusst mit zweierlei Maß gemessen: auf der einen Seite ein vermeintlicher ­Chaot, der unter anderem wegen nicht bewiesener Körperverletzung gegen Vollzugsbeamte vor den Kadi kommt und zu nahezu drei Jahren Haft verurteilt wird; auf der anderen Seite Polizisten, die gegen Demonstranten in der Sitzblockade brutal mit Pfefferspray und Gummiknüppeln vorgehen. Bei letzterem scheint nach juristischem Verständnis dieser Republik keine Körperverletzung vorzuliegen, geschweige denn dass gegen gewalttätige Staatsbeamte juristisch vorgegangen worden wäre. Der Fall ist klar: ein politisches Urteil einer Rache- und Willkürjustiz, die ein – landesweit beklatschtes – Zeichen setzen will. Erkennbar ist, dass diese Republik immer weiter nach rechts driftet und bei der Strafbemessung fast schizoide Züge zeigt. Es ist ein Signal an künftige Demon­strationen, dass mit harter Hand durchgegriffen wird, wobei immer davon ausgegangen wird, dass Gewalt nur von einer Seite – nämlich der linken – kommen kann. Man erkennt (…) die politische Tendenz (…). Demonstranten werden (…) von vornherein kriminalisiert und diffamiert. Die Medienlandschaft trägt in skandalöser Komplizenschaft mit der politischen Elite mit (…) hasserfüllten Berichten zu dieser Vorverurteilung bei (…). Dass in dieser emotional geschürten Gemengelage Innen- und Justizminister der CDU/CSU das Strafrecht verschärfen wollen und eine Erweiterung des Straftatbestandes des Landfriedensbruchs fordern, lässt (…) Schlimmes erahnen. Demnach sollen sogar die bestraft werden, die »Angreifer« bei Demonstrationen unterstützen, indem sie ihnen »Schutz in der Menge« bieten.

Rudi Eifert, Langenhagen

Tiefen des Staates

Zu jW vom 30. August: »Illegales Datenlager entdeckt«

Es ist hilfreich, die zuständigen Behörden mit Anfragen bezüglich der bei ihnen gespeicherten Daten zu konfrontieren. Das kann dazu führen, dass diese Daten gelöscht werden. Unter datenschmutz.de gibt es einen Generator, der entsprechende Auskunftsersuche vorformuliert und an die entsprechenden Ämter adressiert. Diese Schreiben müssen dann nur noch ausgedruckt und abgeschickt werden. Auf diese Weise erfährt man als Linke(r) erstens etwas über seine Daten und kann zweitens gegen diese Dossiers vorgehen und ihre Löschung beantragen. Ob nach einer Löschung nicht doch noch Kopien davon in den Tiefen des Staates verbleiben, ist natürlich nicht bekannt, wäre dann aber immerhin illegal.

Felicitas Kracht, per E-Mail

Nur eine Treppe

Zu jW vom 31. August: »Testbetrieb des Tages: Flughafen BER«

(…) Ich war einer, der in einem Lufthansa-Airbus (…) stundenlang zunächst zwischen Berlin und Dresden in Schleifen kreiste, dann schließlich auf einer BER-Landebahn in der Enge des Fliegers verweilen musste. (…) Dass es keinerlei Vorbereitungen gab, war eine schon eigenartige Unterlassung oder sogar grobe Fahrlässigkeit der Verantwortlichen. Solange ich dort festgehalten wurde, gab es genau eine Treppe für den Ausstieg und später zwei Busse für den Transport zum Terminal, um die sich die Kapitäne der 30 Flieger offenbar stritten. (…) Anstatt nun zügig den Ausstieg zu organisieren, dann eskortiert und geführt zu Fuß den ca. einen Kilometer zum Terminal zurückzulegen, setzte man auf Auftanken und Weiterflug nach Tegel (…). Nach dem Auftanken (…) gab es überraschenderweise aber keine Start­erlaubnis. Dann erst wurde auf Ausstieg gesetzt, wobei es nach wie vor nur eine Treppe gab, um die sich die Kapitäne wahrscheinlich erneut stritten (…). Auf dem S-Bahnhof Schönefeld erreichte ich gerade noch die letzte S-Bahn (…). Die meisten anderen saßen sehr wahrscheinlich noch mit steifen Rücken in ihren Fliegern und warteten auf Treppe und Busse. Das Gepäck blieb selbstverständlich in den Maschinen. (…)

Klaus-Jürgen Hügel, Berlin