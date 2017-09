Niederländische Heuschrecke

Der Fonds presst Geld aus Unternehmen – auch aus Müllbetrieben Foto: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild

Waterland Private Equity Investments habe in weniger als zwei Monaten das Fundraising für seinen siebten Private Equity Fonds erfolgreich abgeschlossen, hat die niederländische Investmentgesellschaft am vergangenen Montag stolz in einer Presseerklärung auf ihrer Homepage mitgeteilt. Der Fonds hat einen Umfang von zwei Milliarden Euro. 42 Prozent stammen aus den USA und 40 Prozent aus Europa. Zwölf Prozent der Summe kommen aus dem asiatischen Raum und sechs Prozent aus dem Mittleren Osten. »Dabei stellen staatliche Pensionsfonds die größte Investorengruppe dar«, so Waterland.

Die Anleger hätten sogar noch viel mehr Geld in den Fonds einzahlen wollen. Durch die niedrigen Zinsen etwa bei Staatsanleihen sind Pensionsfonds, Versicherer und alle anderen mit viel Kapital auf der Suche nach alternativen und besseren Möglichkeiten, um ihr Geld anzulegen.

Laut dem niederländischen Financieele Dagblad vom 28. August gehören die US-amerikanische Bank J. P. Morgan und die dänische ATP Private Equity Partners zu den großen Investoren in den sieben Waterland-Fonds. Aus Deutschland haben unter anderem die Deutsche-Bank-Tochter ­DeAWM und die Versicherungskammer Bayern Geld bei Waterland geparkt. Zwei Milliardäre aus Belgien sind ebenfalls mit von der Partie: Marc Coucke, der Gründer von Omega-Pharma und der Teppichhändler Filip Balcaen. Die beiden gehören mit einem geschätzten Vermögen von jeweils rund 1,3 Milliarden Euro zu den 20 reichsten Belgiern, weiß die Internetseite De Rijkste Belgen.

Das Geschäft der Private Equity Gesellschaften läuft gut. »Weltweit verwalten die Beteiligungsmanager laut dem Informationsdienst Preqin den Rekordbetrag von 3,8 Billionen Dollar, das neu zugeflossene Geld erreichte 2014 fast 500 Milliarden Dollar«, berichtete das Handelsblatt im April 2015 über die Branche, die als »Heuschrecke« von sich reden gemacht hat. »Waterland ist eine der am meisten ton­­angebenden niederländischen Investmentgesellschaften«, urteilt die niederländische Wirtschaftszeitung Financieele Dagblad. Laut Handelsblatt bekamen die Anleger bei Waterland in den vergangenen Jahren ungefähr das Zweieinhalbfache ihres Einsatzes ausbezahlt.

»Wir freuen uns darauf, mit unserem siebten Fonds Investitionen zu tätigen«, sagte Frank Vlayen. Das Geld soll in erfolgreiche, mittelständische Betriebe in den Benelux-Ländern, in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Polen, auf den britischen Inseln und in Nordeuropa gesteckt werden, »um das Wachstum der Unternehmen zu beschleunigen«. Das könne aus eigener Kraft geschehen oder durch Zukäufe. »Damit knüpft Waterland an seine erfolgreiche Buy-and-Build-Strategie an«, heißt es in der Mitteilung. Neue Büros in Manchester und Kopenhagen sollen das Geschäft ankurbeln, wie die Nachrichtenseite Private Equity News am Mittwoch meldete. Daneben unterhält Waterland seit längerem Dependancen in Antwerpen, Düsseldorf, München und Warschau.

Der anstehende »Brexit« ist für Waterland kein Hinderungsgrund, in Großbritannien aktiv zu werden. »Der Beschluss der Briten die EU zu verlassen, bietet ansehnliche Investitionsmöglichkeiten im Vereinigten Königreich«, sagte Waterland-Manager Hans Scheepers.

»Buy and Build« (Kaufen und Aufbauen) ist die gängige Methode von Private Equity Gesellschaften. Sie konzentrieren sich auf Branchen, die stark zersplittert sind und in denen es deshalb keinen eindeutigen Marktführer gibt. Sie machen sich die Zersplitterung zunutze, indem sie zunächst ein Unternehmen aus der Branche aufkaufen, am besten ein etwas größeres. Danach werden kleinere Betriebe aus derselben Sparte erworben und mit dem ersten Unternehmen verschmolzen. »Nach einer Periode von durchschnittlich fünf bis sieben Jahren verkauft der Investor den Betrieb wieder«, stellt das Financieele Dagblad fest.

Waterland tätigte in den 18 Jahren seines Bestehens über 400 Transaktionen in mehr als 50 Branchen in 17 Ländern. In den Niederlanden ist die Gesellschaft unter anderem Eigentümer der Spielhallenkette Jack’s Casino und des Abfallverarbeiters Attero. In Deutschland ist das Unternehmen an der Rostocker A-Rosa Flussschiff GmbH und an verschiedenen Krankenhäusern beteiligt.

Der Kauf von Attero sorgte in den Niederlanden für Aufregung, als deutlich wurde, dass Waterland nur an einer schnellen Rendite gelegen war. Das im Juni veröffentliche Ergebnis einer Untersuchung der Rechnungskammer zeigte, dass einige Provinzen ihre Anteile 2013 überhastet verkauften – für schlappe 170 Millionen Euro. In den Jahren danach zahlte Attero eine Dividende von 183 Millionen Euro an Waterland. Jetzt sollen Kaufinteressenten aus China bereitstehen, um den Abfallbetrieb zu übernehmen – für angeblich eine Milliarde Euro.