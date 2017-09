Gewerkschaften und Kulturorganisationen zum Weltfriedenstag

In einer Pressemitteilung zum Antikriegstag am 1. September forderte die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) den Stopp militärischer Aufrüstung:

»Statt Milliarden für neue Waffensysteme auszugeben, muss die Weltgemeinschaft in Bildung investieren. Wer Schulen baut, tut mehr für den Frieden als jemand, der an der nächsten Kampfdrohne bastelt«, sagte IG BAU-Bundesvorstandsmitglied Carsten Burckhardt. Die Ursachen vieler Kriege lägen in sozialer Ungerechtigkeit und fehlenden Bildungschancen für die Jugend. Burckhardt weiter: »Je stärker die Industrieländer ihre Ausgaben für die humanitäre Entwicklung in Krisenstaaten erhöhen, desto mehr tragen sie zur Friedensicherung bei. Abschreckung durch Waffen löst keine Konflikte. Die Debatte um höhere NATO-Beiträge, wie sie etwa die USA von Deutschland fordern, folgt einem völlig falschen Ansatz. Mit zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts ließen sich in Ländern des Nahen Ostens und Afrikas Tausende Hilfsprojekte finanzieren«, betonte Burckhardt. Wer eine Zukunftsperspektive und eine gute Beschäftigung in seinem Heimatland habe, sei nicht dazu gezwungen, eine gefährliche Flucht auf sich zu nehmen.

»In Deutschland versuchen Rechtspopulisten, die Menschen zu spalten. Auch gegen diese verbale Aufrüstung müssen wir etwas tun. Dabei ist klar: Wer einen sicheren Job hat und einen fairen Lohn bekommt, ist deutlich weniger anfällig für solche Strömungen«, so der Gewerkschafter weiter. Hierzulande gelte genauso wie überall: »Gerechtigkeit und gute Arbeit sind erprobte Mittel gegen Ausgrenzung und Gewalt.«

Der Deutsche Gewerkschaftsbund, das Deutsche Theater und der Deutscher Kulturrat riefen zur Beteiligung an Aktionen am Anti­kriegstag auf:

Seit 60 Jahren wird am 1. September daran erinnert, dass Deutschland an diesem Tag 1939 Polen überfiel und damit den Zweiten Weltkrieg entfachte (Der DGB rief am 1. September 1957 erstmals zu Aktionen auf; jW). Die Friedensorganisationen erneuern an diesem Tag ihr Bekenntnis »Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus« – und dieses Bekenntnis ist angesichts von weltweit 35 zwischenstaatlichen Konflikten und wachsenden Spannungen wichtiger denn je.

»Der Frieden, den wir in Europa seit 70 Jahren haben, ist nicht naturgegeben, sondern das Ergebnis langer, weitsichtiger politischer Arbeit. Dieser Frieden ist bedroht, wenn der europaweit zu beobachtende Aufstieg des Rechtspopulismus anhält und militärische Strategien als Lösung wieder diskutabel werden. Europa muss hier gegenhalten. Europa und Deutschland müssen friedenspolitisch Verantwortung übernehmen und eine gemeinsame Strategie der friedenssichernden Konfliktprävention finden«, sagte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann. Zur Friedenssicherung und Konfliktprävention gehörten soziale Gerechtigkeit und die faire Gestaltung der Globalisierung.

Anlässlich des Jubiläums begehen die Gewerkschaften den Anti­kriegstag dieses Mal mit besonderem Engagement: in Berlin mit der Friedensdemonstration der Initiative »Entspannung jetzt« vor dem Brandenburger Tor sowie zusammen mit dem Deutschen Kulturrat und dem Deutschen Theater mit der Aufführung »Septembren«. (...)