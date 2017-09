»Eure Ordnung ist auf Sand gebaut«

»Im mächtigsten Land der Welt regiert seit kurzem mit Donald Trump ein völlig unberechenbarer Präsident, der wie kein anderer die politische Instabilität der heutigen Weltordnung verkörpert. Gleichzeitig sind in Europa rechtsextreme und populistische Parteien so stark wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Wurde vor 25 Jahren nach dem Fall der Berliner Mauer das Ende der Geschichte ausgerufen, so war dies rückblickend betrachtet nur das Vorspiel für die größte Krise der kapitalistischen Ordnung, deren volles Ausmaß wir noch schwer abschätzen können. Die Rechnung für diese Krise zahlen wir alle in Form von Sozial- und Lohnkürzungen, dem Abbau von Arbeitsrechten und der Einschränkung unserer demokratischen Rechte. Es wird jedoch immer deutlicher, dass die bisher herrschende Ordnung, so mächtig sie uns heute noch erscheinen mag, auf Sand gebaut ist. Die Notwendigkeit der Überwindung des Kapitalismus stellt sich daher einmal mehr ganz konkret«, heißt es in der Ankündigung zur Rosa-Luxemburg-Konferenz, die im kommenden Jahr erstmals auch in Wien stattfinden wird.

Auf Initiative der linken Onlinezeitung Unsere Zeitung – Die Demokratische und in Kooperation mit der Volkshochschule (VHS) im Bezirk Hietzing sollen am Samstag, den 3. März 2018 Theorien, Programme, Strategien und Methoden im Kampf für eine bessere, gerechtere Welt breit diskutiert werden. Vorbild ist die anlässlich des Todestags von Rosa Luxemburg seit über 22 Jahren von junge Welt organisierte Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz in Berlin, die nächste ist am 13. Januar 2018. Auch aus der österreichischen Linken finden sich Jahr für Jahr an die hundert Teilnehmer in der deutschen Hauptstadt ein. Dabei entstand die Idee auch in Wien eine solches Forum zu veranstalten, wo linke Strategiedebatten aus einer antikapitalistischen Perspektive offen diskutiert werden.

Wie in vielen anderen Ländern auch ist die Linke in Österreich stark zersplittert. Das antikapitalistische Spektrum reicht im Gegensatz zu Deutschland sogar bis in die Sozialdemokratie. Die Erfolge der Kommunisten in der Steiermark fielen im restlichen Land bisher auf kaum fruchtbaren Boden. Linkspluralistische (Wahl-)Bündnisse wie »Aufbruch« oder »Wien anders« haben die von ihnen gesetzten Hoffnungen (noch) nicht erfüllt. Ideologische Gräben, aber auch das Schmoren im eigenen Saft verhindern eine gesellschaftlich wirksame Bewegung. Zwar zeigen Initiativen wie die »Offensive gegen Rechts« oder die »Plattform für eine menschliche Asylpolitik«, dass eine organisationsübergreifende Zusammenarbeit anhand konkreter Themen möglich ist, dennoch fehlt es an Gelegenheiten zum Gedankenaustausch, der über spezifische Anliegen hinausgeht.

Rund um den 147. Geburtstag von Rosa Luxemburg ist es nun soweit. Neben den von den teilnehmenden Organisationen kuratierten Workshops und Diskussionsrunden wird es zentrale Veranstaltungen zu den Themenschwerpunkten Krieg und Frieden, Frauenbefreiung, Krise und Klassenkampf geben. Eine Podiumsdiskussion über die Bedeutung der Ideen von Rosa Luxemburg heute sowie eine große Abschlussdiskussion mit dem Arbeitstitel »Linke Perspektiven in Österreich, Europa und der Welt?« stehen ebenfalls auf dem Plan. Umrahmt wird die Konferenz von Kunst- und Kulturbeiträgen und einem Abschlusskonzert. Interessierte Organisationen und Einzelpersonen aus ganz Österreich sind aufgerufen, sich aktiv an der Erarbeitung und Durchführung der Konferenz zu beteiligen.