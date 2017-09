Arbeitskampf statt Laufsteg

Gemeinsam kämpfen: Die Streikenden von Zalando fordern eine langfristige Standortgarantie und das Ende von ­sachgrundlosen ­Befristungen Foto: Christian-Ditsch.de

Freitag mittag vor einem Veranstaltungsgelände im Berliner Ortsteil Alt-Treptow: Viele junge und nach gängigen Maßstäben hip gekleidete Leute reihen sich in eine lange Warteschlange ein, um die vom Onlineversandhändler Zalando veranstaltete Modemesse »Bread and Butter« zu besuchen. Hundert Meter weiter an der Zufahrtsstraße zur »Arena Berlin« eine weitere Menschenmenge: Alle im einheitlichen »Dress« der gelben Streikwesten. Die Stimmung ist gut: Als ein vorbeifahrender Lkw grüßend hupt, bricht Jubel aus.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hatte am Freitag die Beschäftigten des Zalando-Versandzentrums im brandenburgischen Brieselang zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen und eine Kundgebung vor der am selben Tag beginnenden Modemesse in Berlin organisiert. Nach Schätzung von junge Welt beteiligten sich daran etwa 200 Streikende.

Anlass für den Ausstand waren die derzeit laufenden und offenbar festgefahrenen Tarifverhandlungen für den Standort Brieselang. Dort waren im Juni erstmals Mitarbeiter von Zalando in den Streik getreten (junge Welt berichtete). Die Beschäftigten seien heute hier, »um in der Öffentlichkeit bekannt zu machen, was bei Zalando los ist«, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Erika Ritter. Ähnlich wie der Onlineriese Amazon behauptet das Unternehmen, ein Logistiker und kein Versandhändler zu sein. Entsprechend lehnt Zalando bisher auch die Forderung der Gewerkschaft nach einer Anerkennung der Tarifverträge für den Einzel- und Versandhandel ab. Nach diesen müsste der Konzern den Lagerarbeitern mindestens einen Bruttostundenlohn von 11,71 Euro bezahlen. Statt dessen werden die bis zu 25 Kilometer am Tag laufenden »Picker« und alle weiteren Versandmitarbeiter mit 10,12 Euro in der Stunde abgespeist.

»Wir dürfen Zalando nicht gestatten, dass sie sich das Billigste raussuchen. Egal was uns die Herrschaften weismachen wollen, Zalando verkauft Schuhe und Kleidung – Handel heißt auch Handelstarif«, so Ritter. Auf die Absurdität der Behauptungen des Konzerns angesichts der Messe verwies Lena Widmann, in der Verdi-Bundesverwaltung zuständig für den Versand- und Onlinehandel: »Ich möchte ein Logistikunternehmen sehen, das eine Fachmesse für Mode veranstaltet.«

Mitglieder der Verdi-Tarifkommission schilderten die Arbeitsbedingungen im Versandzentrum Brieselang und untermauerten ihre Forderung nach Anerkennung, Sicherheit, Gesundheitsschutz und höheren Löhnen, die zum Leben und nicht nur zum Überleben reichen. Hierzu hatten die Beschäftigten Schilder mit den passenden Schlagworten in Deutsch und Polnisch angefertigt – in Brieselang arbeiten etliche polnische Beschäftigte. Insgesamt sind im dortigen Versandlager 1.250 Mitarbeiter angestellt. In der Region Berlin beschäftigt der aus einem Startup hervorgegangene Konzern etwa 5.500 weitere Angestellte in Callcentern und in der Verwaltung, bundesweit sind es 11.000. Versandzentren gibt es neben dem in Brieselang auch noch in Mönchengladbach, im badischen Lahr und in Erfurt. Die bei Zalando in der thüringischen Landeshauptstadt schuftenden Arbeiter erhalten mit einem Stundenlohn von lediglich 9,69 Euro gar noch geringere Entgelte als ihre Kollegen in Brandenburg.

Verdi fordert für die Brieselanger Beschäftigten neben der Anerkennung der Einzelhandelstarifverträge eine Standortsicherung bis mindestens 2026, den Verzicht auf sachgrundlose Befristungen sowie Regelungen zum Thema Gesundheitsschutz, die über das im Unternehmen übliche Angebot von frischem Obst hinausgehen. Nach den bisherigen zwei Verhandlungsrunden bietet Zalando nach Angaben der Gewerkschaft lediglich eine Standortgarantie bis Ende 2019. Löhne, Urlaubs- und Weihnachstgeld sowie die Zuschläge sollen hingegen auf dem aktuellen, niedrigen Niveau bleiben. Hinzu kommt, dass das Unternehmen die Arbeitszeiten mit Hilfe eines neuen Arbeitszeitkontos stark »flexibilisieren« möchte und jährlich bis zu 96 Stunden verpflichtende Mehrarbeit fordert. Dieses »Angebot« bezeichnet Zalando als »Zukunftstarifvertrag«. Der Konzern habe bisher ausschließlich mit Verschlechterungen aufgewartet und spreche trotzdem von einem »Zukunftstarifvertrag«, so Ritter. Es stelle sich die Frage, was für eine Zukunft und vor allem für wen. Mit einer Standortgarantie von »zwei läppischen Jahren« könnten die Beschäftigten nichts anfangen. »Solange unsere vier Forderungen nicht umgesetzt sind, geben wir keine Ruhe«, zeigte sich die Gewerkschafterin vor der am nächsten Mittwoch anstehenden Verhandlungsrunde kämpferisch.