Schweriner Gewaltphantasien

Holger Arppe, Landtagsabgeordneter, ehemaliger Vizefraktionschef der AfD – und mindestens Grill- und Saufkumpan von Jan Hendrik H. und Co. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Die Enthüllungen von Internetnachrichten, in denen der AfD-Politiker Holger Arppe rechte Gewalt propagiert, haben Entrüstung ausgelöst. »Das sind widerwärtige Aussagen, die viel darüber verraten, wie zumindest Teile der AfD denken«, erklärte Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) am Freitag.

Die 12.000 Seiten füllenden Chatprotokolle von Arppes Facebook-Konversationen der Jahre 2011 bis 2017 waren dem NDR nach dessen Angaben anonym zugespielt worden. Nach ihrem Bekanntwerden hatte der vorherige stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD und Parteivorstand in Mecklenburg-Vorpommern Partei und Fraktion am Donnerstag verlassen. Er behauptet, die Nachrichten seien nicht von ihm verfasst worden.

Arppes Textnachrichten dokumentieren unter anderem, dass er und weitere AfDler mit dem am Montag verhafteten Rostocker Rechtsanwalt Jan Hendrik H. kungelten, der laut Bundesanwaltschaft Waffen gesammelt und Mordlisten geführt hat (jW berichtete). Den Chats zufolge war der Abgeordnete Arppe mit dem www.jungewelt.de/artikel/317374.rechtes-netzwerk-mit-bundeswehr-verbindung.html">rechten Netzwerk in Polizei und Bundeswehr verbunden, das sich auf einen Bürgerkrieg in der BRD und Mordaktionen gegen Linke und Flüchtlinge vorbereitet habe.

»Der Typ würde perfekt in unsere Reihen passen. Er hasst die Linken, hat einen gutgefüllten Waffenschrank in der Garage und lebt unter dem Motto: Wenn die Linken irgendwann völlig verrückt spielen, bin ich vorbereitet«, äußerte Arppe laut der Protokolle über H., nachdem er im Mai 2015 bei diesem zum Grillen eingeladen gewesen war. Falls die AfD scheitere, sei es »eben gut, wenn man einen Schrank voller Gewehre und ’ne Munitionskiste in der Garage hat«. Ein anderer Landtagsabgeordneter der AfD stimmte ihm zu, ein dritter Teilnehmer schrieb, das klinge »sehr sympathisch«.

Der stellvertretende Vorsitzende des DGB Nord, Ingo Schlüter, forderte weitere Konsequenzen. »Wer Rassismus, Hass und Gewaltaufrufe verbreitet, gehört in keine Volksvertretung und auch nicht in die Landeszentrale für politische Bildung«, sagte er. SPD-Fraktionschef Thomas Krüger sprach von einem »potentiellen Massenmörder« und forderte die Niederlegung des Landtagsmandats.

Die AfD hatte bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr 20,8 Prozent der Stimmen bekommen und war nach der SPD zweitstärkste Kraft geworden. (dpa/AFP/jW)