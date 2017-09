Der Grenzschutzbeamte Ronald Vitiello stellt am Donnerstag in Washington das Konzept für Trumps Mauerbau vor Bild: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

Die US-Regierung hat am Donnerstag (Ortszeit) jene vier Firmen bekanntgegeben, die sich im ersten Teil der Ausschreibung für den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko durchgesetzt haben (Foto). Sie sollen nun zwischen sechs und zehn Meter hohe und zehn Meter lange Prototypen aus Beton herstellen. Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai kritisierte bei einem Besuch in Mexiko die Mauerpläne von US-Präsident Donald Trump. »Wir sind alle Menschen. Warum müssen wir getrennt sein?« sagte die 20jährige Pakistanerin am Donnerstag vor Studenten und Professoren. (dpa/jW)