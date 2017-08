Lady Rock ’n’ Roll

Rock ’n’ Roll is a boys club? Weiße jungen Damen wie Janis Martin, die in den 50ern Rockstars wurden, hatten allesamt schwarze Vorbilder Foto: wikimedia.org/public domain

Vor gut einem Jahr veranstaltete Radio eins einen »Elvis-Radio-Day«. Während einer langen Autofahrt konnte man da alles über den »King« erfahren. Das Gute daran: Es ging nicht nur um ihn, sondern auch um skurrile Filme, Fans und ihre Devotionaliensammelwut – und eben um musikalische Zeitgenossinnen und -genossen, Leute die ihn inspiriert hatten oder von ihm inspiriert wurden oder gleichzeitig an ihrer Karriere arbeiteten. Da hörte ich das erste Mal etwas von Janis Martin, geboren 1940 in Sutherlin, einem Nest im US-Ostküstenstaat Virginia – und gestorben vor zehn Jahren, am 3. September 2007, in Danville, kaum 15 Meilen von ihrem Geburtsort entfernt.

Der Aufstieg der Frau, deren Name heute nur noch in der Rockabilly-Nostalgikerszene ein Begriff sein dürfte, verlief zunächst kometenhaft. Mit 15 Jahren unterschrieb die begabte Sängerin ihren ersten Plattenvertrag. Dies, obwohl damals mehr noch als heute galt: »Rock ’n’ roll is a boys club«, wie ein Autor der Northwest Arkansas Democrat-Gazette diesen Sonntag in Erinnerung an heute fast vergessene weibliche Stars schrieb – von denen Janis Martin nur einer war.

Die weißen jungen Damen, die in den 50ern Rockstars wurden, unter ihnen auch die geniale Wanda Jackson und Nancy Sinatra, hatten allesamt schwarze Vorbilder. Janis Martin nannte in einem auf Youtube verfügbaren Interview von 2005 die Rhythm-and-Blues-Sängerin Ruth Brown. Mit 13 habe sie Brown das erste Mal im Radio gehört und in dem Moment gewusst: Das ist es, das willst du auch machen. 2006 erfüllte sich für sie ein Traum: Erstmals stand sie gemeinsam mit Brown auf der Bühne.

Martin wuchs in einer musikalischen Familie auf, spielte mit vier schon Gitarre und sang im Kinderchor. Es folgten viele Auftritte, Preise bei Talentshows. Mit 14 schrieb sie erste Rocksongs, die sie auch aufnahm, eines der Demobänder gefiel dem Chef von RCA-Records, der Firma, zu der gerade auch Elvis gewechselt hatte. Ihre erste Single »Drugstore Rock’n’Roll« wurde mit 750.000 verkauften Exemplaren gleich ihr größter Erfolg. Hier wie auch bei vielen anderen Hits arbeitete sie mit großartigen Gitarristen, Pianisten und Schlagzeugern zusammen, was maßgeblich zu ihrem Erfolg beigetragen haben dürfte. Neben Martins klarer und kräftiger Stimme machen insbesondere die Rhythmusgitarreneinlagen die Songs zu einem Erlebnis. In den lautmalerischen Texten geht es meist um das Tanzen oder um die Liebe, häufig ­explizit mit erotischen Anspielungen verknüpft. Da wird zumindest sehr heftig geküsst, umarmt und gedrückt und das Verlangen nach all dem geäußert (wie zum Beispiel in »Love Me to Pieces« oder »Little Bit«: »A little bit of teasin’ in his fingertips / And a whole lotta pleasure in his rosy lips«). Das dürfte nicht nur Begeisterung hervorgerufen haben. Im erwähnten Interview erzählt Martin, sie sei nicht nur »Little Miss Elvis« oder »The Female Elvis« genannt worden, sondern gern auch »Bitch« (Schlampe bzw. Hure).

Dabei war ihre Karriere kurz. Martin heiratete schon mit 16. Während einer Tournee durch Europa besuchte sie ihren dort als Soldat stationierten Ehemann, wurde mit 17 schwanger – und lehnte das Angebot der Plattenfirma, das »kleine Problem« zu lösen, ab, woraufhin diese ihren Vertrag kündigte. Zuvor hatte sie hochschwanger noch ein Album aufgenommen.

Sie versuchte noch eine Weile, als Musikerin zu reüssieren. Gründete 1957 eine eigene Liveband, die Marteens, und ein eigenes Plattenlabel. Doch der große Erfolg kehrte nicht zurück. Ihr zweiter Ehemann ging Anfang der 60er mit ihr auf Tour, lehnte das unstete Künstlerleben jedoch eigentlich ab und überredete sie schließlich, sich aus dem Musikgeschäft zurückzuziehen. Nach der Trennung von ihm trat sie wieder auf, und das tat sie auch in ihren letzten Lebensjahren, mit ihren alten Hits, eine halbe Oktave tiefer gesungen. Sie war noch immer schlank, verwendete weiter dunklen Lippenstift und kräftigen Kajal, nur die sorgfältig ondulierte Frisur ließ sie eher wie eine Rentnerin auf Kaffeefahrt wirken.