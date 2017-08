Während die Wirtschaft brummt, leben rund drei Millionen Minderjährige in der BRD in Armut: ­»makro: Kinderarmut in Deutschland« Foto: Patrick Pleul/dpa

Unverschuldet pleite?

Wie ein Paragraph gesunde Betriebe ruiniert

Ein mittelständischer Betrieb hat einen großen Kunden, beliefert ihn seit Jahren. Dann geht der Kunde pleite – und zieht den Betrieb mit in den Ruin. Der Betrieb hat offene Rechnungen beim Insolvenzverwalter angemeldet. Aber plötzlich kommt ein Schreiben, in dem behauptet wird, der Betrieb habe von den Zahlungsschwierigkeiten des Kunden gewusst und müsse daher zurückzahlen, was sein Kunde bisher überwiesen habe. Ob der Mittelständler von der Zahlungsunfähigkeit wirklich wusste oder nicht, das muss er jetzt beweisen. Was klingt wie ein bürokratischer Irrtum ist die Auslegung eines geltenden Gesetzes in Deutschland.

3sat, 20.15

Makro: Kinderarmut in Deutschland

Deutschland ist ein reiches Land mit armen Kindern. Während die Wirtschaft brummt und die Verbraucher kaufen, leben rund drei Millionen Minderjährige in Armut. Mangelnde Ernährung, schlechte Kleidung, kein Smartphone für die Whats-App-Gruppe in der Schule: Diese Ausgrenzungserfahrungen sind für Kinder prägend. Der Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge warnt davor, dass aus armen Kindern später arme Erwachsene werden. Die dann arme Rentner werden. Und gar nichts mehr kaufen. Aber so weit denkt der große Kapitalismus nicht.

3sat, 21.00

Die durch die Hölle gehen

Drei junge US-Amerikaner im Vietnamkrieg. Aus ihrem normalen Leben gerissen, erleben sie Leid und Tod im Krieg, der sie körperlich und seelisch verwundet. Michael Ciminos Beschreibung menschlicher Deformation durch den Krieg gewann 1978 fünf Oscars. Mit Robert De Niro, Christopher Walken, John Savage, Meryl Streep. GB/USA 1978. Regie: Michael Cimino.

3sat, 22.35

Hatari

Das hier ist schon deswegen interessant, weil wir uns von den großen Herden in Afrika langsam verabschieden. Bei uns wollen wir ja ersatzweise so was nicht – oder doch? Schon ein paar Wölfe und ein Bär sind zu wild für hiesige Breiten. Die junge Brandy leitet eine Tierfangstation in Afrika. Als ihm ein Neuling schöne Augen macht, und die Fotografin Dallas mit den Männern flirtet, kommt es zu Spannungen. Mit John Wayne, Elsa Martinelli, Hardy Krüger. USA 1962. Regie: Howard Hawks.

BR Fernsehen, 23.45