Ziviler Ungehorsam

Foto: © Jannis Grosse/ Ende Gelände

Auf dem Vormarsch gegen den »fossilen Kapitalismus«: Rund um das vergangene Wochenende haben Umweltaktivisten des Bündnisses »Ende Gelände« im rheinischen Kohlerevier bei Erkelenz mit Aktionen zivilen Ungehorsams gegen den dortigen Braunkohleabbau demonstriert. Nach Angaben des Bündnisses beteiligten sich bis zu 6.000 Menschen an den Protesten. Unter anderem wurden Gleise der Werksbahn des Betreibers RWE und die Zufahrt zum Kraftwerk Neurath zeitweise erfolgreich blockiert. Mit am meisten Zulauf bekam eine Menschenkette, zu der die Umweltverbände BUND, Greenpeace, Klimaallianz und Nabu aufgerufen hatten. Rund 3.000 Menschen zogen am vergangenen Samstag am Tagebau Hambach eine »rote Linie gegen Kohle«. Bei der Auflösung der Blockadeaktionen setzte die Polizei Schlagstöcke und Reizgas gegen die Klimaschützer ein. »Ende Gelände« kritisierte den Einsatz als unverhältnismäßig. Es habe Hunderte Verletzte gegeben. (jW)