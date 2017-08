Symbolhafte Verallgemeinerung

Armenien. Requiem, 44 x 66 cm, Acryl auf Leinwand, 1994 Foto: Archi Galentz

Am 8. August wurde in der Ladengalerie von junge Welt die Ausstellung »Requiem. Menschenbilder von Archi Galentz« eröffnet. Wir publizieren an dieser Stelle die Rede, die der Kunstwissenschaftler Peter Michel am Tag der Vernissage gehalten hat. (jW)

Archi Galentz ist umtriebig. Erst kürzlich kehrte er vom Besuch einer seiner Ausstellungen aus Jerewan zurück. Und wir haben inzwischen verstanden, dass er ein Botschafter armenischer Kunst nicht nur in Deutschland und Russland, sondern beinahe in ganz Europa ist. In Berlin-Wedding schuf er mit seinem Präsentationsraum InteriorDasein einen Treffpunkt armenischer Künstler. Er malt, zeichnet und druckt nicht nur seine Werke. Er ist offen für alle Möglichkeiten, seine künstlerischen Botschaften zu verbreiten. Er beschäftigt sich mit Formen, die die Grenzen der einzelnen Künste überschreiten, mit Wegen sinnvoller Abstraktion und mit unterschiedlichsten Objekten. Man kann sicher davon sprechen, dass er sich die ganze Palette bildnerischen Ausdrucks erschließt. Schon vor mehreren Jahren hielt er Vorträge in der Sommerakademie der Universität der Künste Berlin, in der Staatlichen Kunstakademie und der Offenen Universität Jerewan sowie in der Moritzbastei Leipzig. Er gestaltete 2010 den Künstleralmanach Berlin, arbeitet an der in Prag erscheinenden armenischen Zeitschrift ORER mit und ist Berichterstatter in der Zeitschrift Armenisch-Deutsche Korrespondenz. Und wir freuen uns mit ihm, dass der Länderbeitrag Armeniens vor zwei Jahren auf der Biennale in Venedig als beste Kollektion mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet wurde. Auch wir sind stolz darauf, dass ihm die Diaspora-Ministerin der Republik Armenien, Hranusch Hakopyan, 2012 in unserer GBM-Galerie den armenischen ­Arshil-Gorky-Orden verlieh.

Bei solchen Ausstellungen wie dieser hier muss man sich beschränken. Archi Galentz, Michael Mäde und ich haben uns bei der Auswahl auf Malerei, Zeichnungen und Druckgraphik konzentriert und die Exposition »Requiem. Menschenbilder von Archi Galentz« genannt. Warum gerade diese Bezeichnung? Eines der beeindruckendsten Gemälde, die hier im Mittelpunkt stehen – geschaffen 1994 – trägt den Titel »Armenien. Ein Requiem«. Dieser Begriff kommt ursprünglich aus der katholischen Liturgie. Ein Requiem steht als lateinische Totenmesse im Mittelpunkt des liturgischen Totengeleits. Große Komponisten haben Werke dafür geschaffen: Palestrina, Orlando di Lasso, Alessandro Scarlatti und Michael Haydn. Höhepunkte sind Mozarts unvollendetes Requiem, die entsprechenden Kompositionen von Verdi und Brahms und das beeindruckende »War Requiem« von Benjamin Britten, das den Toten des Zweiten Weltkriegs gewidmet ist. Die engen liturgischen Schranken durchbrach spätestens Verdi. Und so wie diese Grenzen im Laufe der Musikgeschichte überschritten wurden, so breitete sich der Begriff »Requiem« schließlich auch in anderen Künsten aus, z.B. im Tanz, in der Dichtung und in den bildenden Künsten. Wir erinnern uns in diesem Zusammenhang an Werner Tübkes Gemälde »Chilenisches Requiem«, das 1974 nach einem Text von Pablo Neruda entstand, und an Wolfgang Mattheuers beeindruckendes Bild »Requiem für Victor Jara« von 1973.

Die letzte Zeile der lateinischen Requiem-Fassung lautet: »Gib ihnen ewige Ruhe …«. Archi Galentz mahnt uns mit seinem Bild. Die Opfer des Völkermords an den Armeniern wurden zur ewigen Ruhe gezwungen. Zu ihren Ehren werden Blumen am Ehrenmal auf der Schwalbenfestung in Jerewan niedergelegt und ihrer wird immer wieder in aller Welt gedacht. Doch die Nachfolger der Verbrecher sollen ihre Ruhe nicht haben, auch wenn sie die unvorstellbaren Massaker immer wieder leugnen, die z. B. Franz Werfel in seinem unsterblichen Roman »Die vierzig Tage des Musa Dagh« so eindringlich beschrieben hat. Archis Gemälde ist monumental; es bezieht seine Bildgewalt aber nicht aus großen Dimensionen der Fläche, sondern aus den Spannungen und Kontrasten zwischen hell und dunkel, kantig und weich, Wärme und Kälte. Ein Verzweifelter wird auf den Betrachter urgewaltig – wie durch eine Explosion – zugetrieben; er verschränkt schützend die Arme vor dem Körper und verdeckt sein Gesicht. Eine bleiche Frauenfigur stürzt kopfüber in eine unbegreifliche Tiefe. Die Mittel der Metaphorik sind es, die in diesem Bild Wirkung erzeugen. Die Grausamkeit eines solchen Verbrechens wird an zwei Figuren verallgemeinert. Wir dürfen ein solches Bild nicht als Illustration eines historischen Vorgangs zur Kenntnis nehmen. Gerade in seiner künstlerischen, symbolhaften Verallgemeinerung ergreift es uns tiefer als äußerliche Schilderungen der Geschehnisse.

Auch in seiner Lithographie »Wir aßen verbranntes Menschenfleisch«, die die unbeschreibliche Mordtat an einem »wandernden Konzentrationslager« in einer brennenden Höhle zum Inhalt hat, vermeidet Archi Galentz alles ­Illustrative. Der Betrachter begreift diese Schrecken aus den Schwärzen der Lithographie nur dann, wenn er von diesen Vorgängen weiß. Wieder eine Aufforderung, niemals zu vergessen.

Lenin. Eine Totenmaske, 30 x 20 cm, Eitempera auf Leinwand, 2001 Foto: Archi Galentz

Mit dem Tod beschäftigt sich auch das Bild »Erschießungskommando«. Es ist eine Anverwandlung des Bildes »Erschießung des Kaisers Maximilian von Mexiko« von Édouard Manet, das um 1869 entstand, in mehreren Fassungen existiert und das wiederum angeregt war von Goyas »Die Erschießung der Aufständischen« von 1814. Auch Künstler wie Pablo Picasso oder Willi Sitte in seinen Lidice-Bildern bezogen sich immer wieder auf Goya. Archi Galentz holt dieses Geschehen in unsere Zeit, indem er die feuernden Soldaten in gegenwärtige Uniformen kleidet, den Häusern im Hintergrund ein ebenso zeitgemäßes wie orientalisches Aussehen gibt, eine klagende Frau in den Hintergrund stellt und einen sensationslüsternen Reporter mit Kamera hinter den Mördern agieren lässt. Auch dieses Bild ist ein Zeichen für den wachen politischen Verstand des Künstlers, der uns darauf stößt, dass solche Verbrechen im Laufe der Menschheitsgeschichte immer wieder vorkamen, dass sie sich ganz aktuell etwa gegen die Kurden richten und vom IS auf brutalste Weise begangen werden.

Archi Galentz hat armenische Wurzeln. Erst im vergangenen Jahr gab es im Kulturhaus Karls­horst eine Ausstellung mit dem Titel »Vier Lebenswege. Zwei Künstlerpaare in der armenischen Tradition«, in der Archi Werke seiner Vorfahren zeigte: von Mariam Aslama­zyan, Nikolai Nikogosyan, Armine und Harutyun Kalentz. Man kann fast von einer Künstlerdynastie sprechen. Einer dieser Ahnen, Archis Großvater Nikolai Nikogosyan, ein Bildhauer, der auch malt und zeichnet, lebt im hohen Alter von 98 Jahren in Moskau und hat sich vorgenommen, 100 Jahre alt zu werden. Und natürlich sieht man – bei allen Einflüssen gegenwärtiger Kunst – in einer Reihe von Archis Werken, dass er in der Tradi­tion des Heimatlandes seiner Familie steht, so in seinen Gemälden »Ararat« und »Stillleben mit Zeitgenossen und Shiva«. Wohlgeordnete Symbole, darunter Blumen, Krüge, Becher, ein Bild im Bild, und Ausblicke in Gebirgslandschaften bilden eine farbenprächtige Einheit. Die malerischen Erfahrungen, die er in Armenien, Russland und Deutschland sammeln konnte, führten zu Besonderheiten im figurativen Bildaufbau und vor allem – wie er selbst schrieb – zu typischen Vorstellungen von der »Farbe als raumdefinierendem Medium«. Unser europäisches Auge ist beim Betrachten von Kunstwerken geschult an Leonardo da Vincis Entdeckung des »Sfumato«, einer Malweise, die Räumlichkeit und Bildtiefe mit weicher werdenden Umrissen, gedämpfterer Farbigkeit, mit dem Verblauen und Verblassen nach hinten erzeugt. Ganz anders deutet Archi Galentz den Bildraum. Bei ihm rückt tiefes, dunkles Blau – z. B. in seinem letztgenannten Stilleben – in den Vordergrund, und helle, warme Töne erscheinen in den dahinter liegenden Teilen. Es entsteht eine Definition des Raumes aus kraftvoller, expressiver und zugleich delikater Farbigkeit, die an armenische Teppiche erinnert. Eine Spannung wird erzeugt, wie sie für seine Malerei typisch ist und wie wir sie auch in Werken anderer armenischer Künstler finden.

Einen großen Teil dieser Ausstellung nehmen Porträts in den unterschiedlichsten Techniken ein, auch Selbstbildnisse, die seine Haltung offenbaren. Er versammelt hier Bilder von Menschen, die ihm nahe sind, ob es sich um Verwandte, Bekannte oder Künstlerkollegen handelt. Das ist wie eine Galerie der Freunde. Und hier wird wieder einmal der Beweis angetreten, dass das gemalte, gezeichnete oder druckgraphisch geschaffene Porträt im Zeitalter der Reproduzierbarkeit von Kunstwerken – wie es von Walter Benjamin analysiert wurde – seine Existenzberechtigung nicht an die Fotografie verloren hat. Es ist immer auch der Künstler selbst, der sich in seinem Gegenüber darstellt. Das kann Fotografie zwar ebenso, aber der schöpferische Weg ist ein anderer.

Eines dieser Porträts zeigt den armenischen Künstler Vazgen Pahlavuni-Tadevosyan, genannt Vazo, der in Frankreich und Armenien lebt. Mit ihm ist Archi seit 16 Jahren befreundet. Gemeinsam waren beide in zahlreichen Gruppenausstellungen in vielen Ländern vertreten. In der Galerie Abakus zeigte Vazo im vergangenen Jahr ein Werk mit dem Titel »Endloses Gehen«, das Soghomon Gevorki Soghomonian gewidmet ist, der unter dem Namen Komitas Vardapet als Begründer der modernen klassischen Musik Armeniens gilt. Wer heute am Haus Am Kupfergraben 5 in Berlin vorbeigeht, findet dort eine Gedenktafel, die daran erinnert, dass Komitas in diesem Gebäude der heutigen Humboldt-Universität von 1896 bis 1899 studierte. Der Rückblick auf das Leben dieses Priesters und Komponisten ist heute besonders geeignet, das Schicksal der Armenier im Bewusstsein festzuklammern. Das war sicher auch ein Motiv für Archi Galentz, dessen Porträt zu malen.

Wir danken Archi für diese Ausstellung und für das, was er mit Selbstbewusstsein, Umsicht und klarem Denken für die Kunst und die heute immer noch in der Diaspora lebenden armenischen Künstler unternimmt.