Humtata mit Herz

Das Ländlich-Langsame, das Dörflich-Deftige in der kriminalisierten Eifel Foto: DR/ARD/Michael Böhme

Wenn vier von fünf Stars weiblich sind, ist das ein gutes Zeichen. In der vom WDR produzierten und in der ARD zum Glanzstück avancierten Serie »Mord mit Aussicht« haben Frauen die maßgeblich freche Schnauze. Der NDR zeigt am Samstag abend gleich drei Folgen auf einen Streich: Folge 37, 38 und 39 sind die vorerst letzten. Schon seit 2014 warten die Fans der Kultserie auf mehr. Und wurden mit einem Spielfilm abgespeist. Den gibt es schon als DVD (»Ein Mord mit Aussicht«). Doch bevor man zum Trostpflaster greift, lockt das Serienfinale.

Es spielt im fiktiven Ort Hengasch in der Eifel – man könnte auch sagen: am Arsch der Welt. Lokalkolorit trifft Kleptomanie, Hühnermist auf Eifersucht, Nachbarstreit auf Mordlust. Das Ländlich-Langsame, das Dörflich-Deftige, das Grotesk-Gemeine, auch das Skurril-Sympathische wirken dort. Und bekannte Schauspielerinnen wie Caroline Peters, Meike Droste, Petra Kleinert und Carmen-Maja Antoni.

Peters spielt die Hauptrolle, die Kriminaloberkommissarin Sophie Haas. Sie kommt aus Köln aufs Land und will eigentlich zurück. »Es sollte eine Fish-out-of-water-Serie werden«, erklärt auf Nachfrage die WDR-Redakteurin Lucia Keuter. Doch Haas entwickelt eine gesunde Hassliebe zur Provinz. Natürlich hat sie dort auch Männer. Wie den viel zu sensiblen Tierarzt. Oder den jungen Bürgermeister, einen elastischen Emporkömmling.

Auf dem Revier hat Haas mit Schäffer – vom Komödianten Bjarne Mädel mit unnachahmlichem Landei-Charme gespielt – einen trottelig-treuen Untergebenen. Seine Kollegin, auch nicht nur helle im Kopf, wird von Meike Droste ohne Angst vor Hässlichkeit verkörpert. Wer sie einst tränenselig in »Ein Sommernachtstraum« im Deutschen Theater in Berlin sah, lacht sich jetzt erst recht kringelig: Ihre Dorfpolizistin ist so langsam, dass sie mit dem Ausruf »Nee, ne?« ständig Zeit gewinnen muss.

Schnell sind dagegen Petra Kleinert und Carmen-Maja Antoni: als erbittert zankendes Damenduo. Kleinert spielt »Muschi«, Schäffers Frau. Antoni ist ihre aufdringliche Schwiegermutter. »Muschi« rastet als blond gelockte Empörung in Person gern aus, weil ihr die Alte zu oft die Ausübung der ehelichen Rechte vermasselt. Antoni kennt man als »Mutter Courage« vom Berliner Ensemble.

Schon die holprige Trailermusik von Andreas Schilling ist diesen sogenannten Schmunzelkrimi wert: Humtata mit Herz, ironisch mit Kirchengeläut, Gitarrengezirpe und viel Blech abgeschmeckt. Witzige Kontraste auch optisch: Der Vorspann zeigt ein Cabrio inmitten einer Schafherde. Die Dialoge scheinen zudem so authentisch, als hätten die Schauspieler sie gerade erst erfunden. Eine Kostprobe der Kommissarin: »Ich geh jetzt nach Hause zum Duschen. Dann übergebe ich mich ein paar Mal. Und dann treffen wir uns auf der Wache wieder, ja?«

Nach einer wilden Nacht entlarven Haas und ihr Team so in Folge 38 (»Tod eines Roadies«) eine Schwangere. Zuvor (in »Sankt Kennedy«) wurde sogar eine Prozession zum Tatort – heiliges Kopfsteinpflaster! In Folge 39, dem Finale, hat dann die Schwiegermutter den richtigen Riecher. Ihr Vermieter wird vermisst, er verschwand als Weihnachtsmann. Schließlich wird ein gefesselter Straftäter Zeuge einer Geburt in einer Waldhütte. Ganz normal an Heiligabend, oder?

Ob und wie es mit »Mord mit Aussicht« weitergeht, ist unklar. Zuschriften an den WDR würden wohl helfen, schon die zweite Staffel entstand nur auf Druck des Publikums. Die Serienidee stammt übrigens von der Autorin Marie Reiners. Sie zog selbst in die Eifel – und wusste oft nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. Bald hatte sie den Bogen raus: Nur schamloses Gelächter hilft Frauen weiter.

2.9., 21.45–0.15 Uhr, NDR