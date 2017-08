Neue Kompetenzen – kaum Kontrolle

Zum BKA-Datenskandal äußerte sich am Donnerstag Jan Korte, stellvertretender Vorsitzender der Frak­tion Die Linke im Bundestag:

Die strukturelle Grundlage für den Datenskandal beim BKA hat die Bundesregierung gelegt. Jetzt rächt sich, dass Bundesinnenminister de Maizière mit Unterstützung von Union und SPD im Bundestag die Sicherheitsbehörden mit immer neuen Kompetenzen und immer größeren Datenbanken ausgestattet hat, dabei aber die Kontrolle bewusst klein gehalten wurde. Wer so regiert, der kann die Verantwortung für den Datenskandal nicht an das Amt oder die zuliefernden Behörden weiterreichen, sondern muss selber dafür geradestehen. Datenmüllberge sind ein Sicherheitsrisiko, genauso wie diejenigen, die sie haben anlegen lassen. Nicht nur die Opposition und externe Experten fordern seit langem eine bessere Ausstattung und effektivere Kontrollmöglichkeiten für die Bundesdatenschutzbeauftragte, sondern auch das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom April 2016. Geschehen ist kaum etwas. (…)

Das Vorhaben des Bundesinnenministers, den Familiennachzug für Kriegsflüchtlinge weiterhin auszusetzen, kommentierte die Organisation Pro Asyl am Donnerstag:

»Vor zwei Jahren formulierte Kanzlerin Merkel den Satz ›Wir schaffen das‹, der von Flüchtlingen und ihren Unterstützern als Ermutigung verstanden wurde. Kurz darauf durfte der Bundesinnenminister einen Fallstrick nach dem anderen spannen, um die Integration zu erschweren«, erinnert Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt. Zu diesen Maßnahmen gehörte die Verhinderung des Familiennachzugs zu Menschen mit subsidiärem Schutz. Jetzt hat sich de Maizière dazu bekannt, diese Barriere nach der Wahl aufrechterhalten zu wollen.

Diese Absichtserklärung ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar, nicht einmal mit dem Wahlprogramm von CDU/CSU. Das Grundgesetz schützt nicht nur deutsche Familien. CDU/CSU werben mit Familienfreundlichkeit – fortgesetzt wird die gegenteilige Politik gegenüber Flüchtlingen.

Die Aussetzung des Familiennachzugs für Kriegsflüchtlinge, vor allem aus Syrien, ist integrationsfeindlich und muss unmittelbar nach der Bundestagswahl beendet werden, fordert Pro Asyl. Solange die Betroffenen in Angst um ihre Angehörigen leben, die im Herkunftsstaat oder Erstaufnahmestaaten unter schwierigen und gefährlichen Umständen leben, fällt es vielen schwer, Deutsch zu lernen, eine Ausbildung zu absolvieren, sich Arbeit suchen.

Zwei Jahre nach Merkels »Wir schaffen das« steht auch ein großer Teil der afghanischen Flüchtlinge ohne Schutz in Deutschland da. Die Schutzquote beim Bundesamt sank von rund 80 Prozent in 2015 auf nunmehr unter 50 Prozent in 2017 – trotz verschärfter Konfliktsituation im Herkunftsland. (…)

Pro Asyl würdigt das engagierte Handeln von Tausenden von Menschen in zivilgesellschaftlichen Organisationen, Schulen, Betrieben, Vereinen, aber auch in Kommunen. Die von der Bundesregierung errichteten Integrationsbarrieren, wozu auch der Ausschluss von Sprachkursen für Schutzsuchende angeblich »ohne Bleibeperspektive«, die Unterbringung in Großlagern sowie die späte Verteilung auf Kommunen gehört, erschweren jedoch das Ankommen von Flüchtlingen. (…)