Glaubensbruder gegen Gotteskrieger

»Wie in allen Kriegen, weder Sieger noch Verlierer«: Kirche in der Altstadt Aleppos (Dezember 2016) Foto: Omar Sanadiki/Reuters

Aleppo begeht an diesem 1. September das erste Mal seit langem einen Weltfriedenstag ohne Bomben und Raketen. Vor einem Jahr hatten Syriens Regierungstruppen mit Unterstützung der russischen Luftwaffe ihre finale Offensive gestartet, um die von islamistischen Terrorgruppen besetzten Teile der Stadt zu befreien. Der Osten der einstigen Wirtschaftsmetropole war damals seit mehr als vier Jahren von diversen Dschihadistenmilizen kon­trolliert worden, die ganze Stadt terrorisiert. Das umkämpfte Aleppo war Sinnbild für den Syrienkrieg und seine Grausamkeit, für Tod, Flucht und Vertreibung. Wer es schaffte, hatte die Stadt zu verlassen versucht. Von den 400.000 Christen, die einst in der Stadt gelebt hatten, waren kaum welche geblieben. Der Franziskanerpater Ibrahim Alsabagh ist den anderen Weg gegangen. Er hat sich von seinen Ordensoberen aus seinem ruhigen Studienzimmer in Rom ins umkämpfte Aleppo versetzen lassen, in die »Märtyrerstadt«, wie er sie in seinem bewegenden Buch »Hoffnung in der Hölle« nennt, um den Menschen in den Schrecken beizustehen, konkrete Hilfe zu leisten, Trost zu spenden.

In Briefen, Interviews und Vorträgen gibt der in Damaskus geborene Franziskaner Zeugnis vom Alltag in Aleppo in der Zeit von Januar 2015 bis Januar 2017. In seiner zwei Jahre umfassenden Chronik berichtet er vom täglichen Kampf ums Überleben, von Verzweiflung und Trauer, aber auch der Hoffnung auf einen besseren Morgen. Die Aufzeichnungen enden nach der Befreiung der Stadt, die von der Bevölkerung euphorisch gefeiert wird. Sie ist ein Wendepunkt im Krieg, die islamistischen Kampfgruppen verlieren danach landesweit zunehmend an Boden und sind auf dem Rückzug. Der langsam anlaufende Wiederaufbau vermittelt Zuversicht.

Absurdes Leben

Frei von Hass und ohne Häme hält der Kriegsbericht von Pater Ibrahim der westlichen Kriegsberichterstattung mit ihrer Parteinahme für die »Rebellen« den Spiegel vor. »Wir haben schon viel zu viele Beerdigungen erlebt«, heißt es in einem seiner ersten Briefe, »und es werden täglich mehr. Kälte und Unterernährung raffen vor allem alte und kranke Menschen dahin. Der Großteil der Verstorbenen sind arme Leute. Ein Priester hat mir anvertraut, dass diese Menschen nicht so sehr durch Kälte oder Hunger sterben – das, was sie wirklich umbringt, ist die Verzweiflung. Wenn es keinen Strom gibt, kein Heizöl, kein Wasser und kein Essen, haben die Armen keinen Lebenswillen mehr und geben sich irgendwann auf …«

Und weiter: »Die Situation der syrischen Christen, ja des gesamten syrischen Volkes, lässt sich mit einem Wort beschreiben: Chaos. Unser Leben ist ein einziges Durcheinander. Aleppo, die Stadt und die Peripherie ist in Dutzende Teile gespalten. Überall herrscht Chaos, da es viele Dschihadistenmilizen gibt, die verschiedene Teile der Stadt kontrollieren«, ist in einem Bericht vom 23. August 2015 zu lesen. »Es fehlt uns an allem, vor allem aber an Sicherheit. Die Milizen bombardieren uns unaufhörlich, und zwar aus allen Richtungen. Ganze Stadtteile sind auf diese Weise schon zerstört worden, auch in unserer Nachbarschaft. (…) Mit ihren zerstörerischen Raketen – nicht nur mit Gasflaschen – nehmen die Terroristengruppen auch Krankenhäuser, Schulen und Wohnsiedlungen ins Visier. Und die Zerstörung nimmt kein Ende, sät Tod und Verderben. Das Resultat sind verstümmelte Menschen, Auswanderung, Angst und Verzweiflung.« Die komplette Bevölkerung befindet sich in Geiselhaft, Wirtschaft und Versorgung sind zusammengebrochen. Pater Ibrahim: »Nur die Armen sind noch hier, denn wer es sich leisten konnte, hat schon in den ersten beiden Kriegsjahren die Flucht ergriffen. Die Gesundheitsstrukturen sind in einem erbärmlichen Zustand, es gibt so gut wie gar keine Arzneimittel mehr, da viele Ärzte das Land verlassen haben und Privatkliniken und Krankenhäusern ohne Medikamente auskommen müssen. Und es gibt kein Wasser: ein Drama, das sich in den letzten anderthalb Monaten zugespitzt hat. Die Pumpen, die die Stadt mit Wasser versorgen, werden von Dschihadisten-Gruppen kontrolliert – und die leiten das Wasser einfach in die Flüsse um, damit die Menschen nichts zu trinken haben. Die Haushalte sind ohne Wasser und Strom. In den letzten anderthalb Monaten hatten wir nur acht Tage Wasser. Der Durst bringt uns um!«

Land ohne Morgen

Am 29. September 2015 schreibt Pater Ibrahim: »Das Leben in Aleppo ist absurd, und ich frage schon lange nicht mehr nach, warum die Leute auswandern wollen, warum sie bereit sind, auf dem Weg über das Meer alles zu riskieren, sogar das Leben. Hier zu bleiben ist nach menschlichem Ermessen der reinste Wahnsinn.« Die Tragödie, die Syrien erlebe, lasse »das Land auch sein Morgen, seine Zukunft verlieren«, legt er am 12. Oktober desselben Jahres nach. »Wir sehen, wie das Land immer mehr verwaist, vor allem die jungen Männer gehen: Ingenieure, Ärzte, Schuldirektoren und Lehrer jeder Art und jeden Grades. (…) Das Phänomen der Auswanderung betrifft viele Menschen, ja ganze Familien. Es geschieht oft unüberlegt, Hals über Kopf. Die Menschen fliehen, setzen sich Gefahren aus, die nicht geringer sind als die, in Aleppo zu bleiben. Sie riskieren den Tod, wie die vielen Tragödien zeigen, die sich auf dem See- oder Landweg abspielen.« Der Mann der Kirche ruft den Westen ausdrücklich auf, Kriegsflüchtlinge aufzunehmen – aber auch »Vorsicht walten« zu lassen: »Viele unserer christlichen Brüder und Schwestern, die nach Europa gegangen sind, haben uns erzählt, dass sie auf der Reise Personen begegnet sind, Auswanderern wie sie selbst, die den ›Samen‹ des Islamischen Staates in sich trugen, ja, sich so sicher fühlten, dass sie sich sogar lautstark dazu bekannten, ohne Skrupel!«

Am 25. Oktober 2015 überlebt Pater Ibrahim nur knapp einen Raketenangriff. »Nach mehrfach fehlgeschlagenen Versuchen, unsere Kirche zu zerstören, ist es den Dschihadisten heute nachmittag – wir haben gerade die Fünf-Uhr-Messe gefeiert – doch noch gelungen, die Kuppel zu treffen.« Und später: »Wie durch ein Wunder ist die Kuppel nicht eingestürzt, hat die Gläubigen nicht unter sich begraben. Es ist offensichtlich, dass die Dschihadisten die zerstörerische Gasflasche von einem Raketenwerfer abgefeuert haben, dass Ort und Zeit sorgfältig gewählt waren, um einem christlichen Gebäude größtmöglichen Schaden zuzufügen.«

Gekämpft und gelitten wird in Aleppo auch das ganze Jahr 2016 hindurch, bis kurz vor Weihnachten der Abzug der Dschihadisten erzwungen ist. Am 22. Dezember erklärte die syrische Armee Aleppo zur »sicheren Stadt«. Pater Ibrahim: »Als die Nachricht die Runde machte, riefen die Moscheen ihre Gläubigen zusammen, um zu feiern. Die Kirchen, die noch einen Glockenturm haben, wollten gar nicht aufhören zu läuten.« Bei aller Freude, endlich wieder friedlich Weihnachten feiern zu können, bleibe auch Bitterkeit: »Zum einen, weil es in diesem, wie in allen Kriegen, weder Sieger noch Verlierer gibt: jeder verliert. Den Beweis dafür sehen wir jeden Tag, denn unsere Stadt liegt in Schutt und Asche. Zum anderen, weil viele Familien aus dem Ostteil der Stadt mit dem Ausbruch der schlimmsten Kältewelle in diesen Tagen zu uns in den westlichen Teil gekommen sind – sie haben nichts mehr, außer Hunger und Durst.«

Antikriegsbuch

»Hoffnung in der Hölle« ist ein aufklärerisches Antikriegsbuch. Es ergreift Partei für die Menschen, beschreibt packend Angst und Schrecken, die Barbarei der Bomben und Raketen, die alle gleich machen. Die Aufzeichnungen von Pater Ibrahim konterkarieren die jahrelange Stimmungsmache der Mainstreammedien im Westen und auch so mancher linker Revolutionspaten, die in schlichtem Schwarz-Weiß-Denken den Alleinschuldigen an dem Syrien aufgezwungen Krieg in Präsident Baschar Al-Assad sehen und am Ende gar Sympathie hegen für als »Rebellen« idealisierte islamistische Terrorgruppen. Der Franziskaner ergreift selbst keine Partei, kann Kriegsdienstverweigerern ebenso Verständnis entgegenbringen wie Freiwilligen. Doch er lässt keinen Zweifel: Ohne die reguläre syrische Armee, die einen hohen Blutzoll im nunmehr sechsjährigen Menschenschlachten erbracht hat, was häufig vergessen oder unterschlagen wird, gäbe es heute wohl keine Christen mehr in Syrien und in Damaskus wehte längst die schwarze Fahne des »Islamischen Staats«. Zur Wahrheit gehört eben auch, Assads Truppen und ihre Erfolge gegen die Dschihadisten erst lassen die Hoffnung von Millionen Menschen in Syrien leben, auch wenn das die »­Adopt a Revolution«-Apologeten hierzulande nicht wahrhaben wollen.

Mit der Veröffentlichung der Überlebenszeichen aus der Kriegshölle hat der Herder-Verlag einen herausragenden Beitrag zum diesjährigen Weltfriedenstag erbracht.