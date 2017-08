Der eigene Spirit

Und nachher liegen sich alle Mannschaften in den Armen: Der neue Europameister vor dem Anpfiff Foto: Ralf Kuckuck, DBS-Akademie gGmbH

Am Ende lagen sie sich in den Armen. Gerade war das Finale der Blindenfußball-Europameisterschaft in Berlin entschieden, da kamen nacheinander alle teilnehmenden Mannschaften auf das Feld und gratulierten den Finalisten. Viele Umarmungen wurden ausgetauscht, es wurde sehr herzlich. Solche Szenen sucht man beim Fußball der Sehenden vergeblich. Blindenfußball ist eben wirklich ein besonderer Sport mit eigenem Spirit.

Wie in den Halbfinalpartien (Spanien – England 4:3 und Russland – Frankreich 6:5) fiel die Entscheidung auch im Finale zwischen Russland und Titelfavorit Spanien erst im Sechsmeterschießen. Bekanntlich ist der Torwart im Blindenfußball der einzige Sehende im Fünfer-Team und sein Gehäuse so groß wie ein Hockeytor.

Beim Stand von 3:3 scheiterte der Spanier Ivan Lopez mit einem unplazierten Flachschuss an Torhüter Anton Jakowlew. Der 18jährige Andrej Tichonow versenkte den entscheidenden Sechsmeter mit der Pike unten rechts im Tor. Damit hatte der jüngste Spieler seiner Mannschaft nicht nur Russland zum ersten EM-Titel geschossen, sondern wurde anschließend auch als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet.

Dem war am Samstag abend auf dem Lilli-Henoch-Sportplatz am Anhalter Bahnhof, wo alle Spiele stattfanden, eine hochklassige Finalpartie vorausgegangen. Lange Zeit war dabei der siebenfache Europameister Spanien die dominierende Mannschaft. Adolfo Acosta spitzelte in der 7. Minute den Ball vom Fuß eines Russen, setzte sich allein bis zum gegnerischen Strafraum durch und pfefferte einen Schuss an den Pfosten. Nach zwei weiteren guten Chancen für Antonio Martin war es erneut Acosta der mit einem Flachschuss in die lange Ecke in der 11. Minute das 1:0 erzielte.

In dem intensiven Spiel gab es viele gefährliche Torchancen auf beiden Seiten. Die Russen erspielten sich diese vor allem über einstudierte Eck- und Freistoßvarianten. Die Iberer kamen über sichere Kombinationen aus dem freien Spiel zu mehr guten Möglichkeiten. Als sich die russische Mannschaft bereits fünf Teamfouls geleistet hatte, ertönte erneut der Pfiff der Schiedsrichter. Ein ballführender Spanier war mit Jewgeni Schelajew zusammengeprallt, dieser hätte seinen Gegner durch den Ruf »Voy« warnen müssen, dass er ihm näher kommt. Das sechste Teamfoul bedeutet im Finale automatisch einen Sechs-Meter-Strafschuss, zu dem der Torschütze Acosta antrat. Doch er setzte seinen Schuss rechts neben das Hockeytor. Zur Pause blieb es beim 1:0.

Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs war Spanien stärker und kam immer wieder zu Torchancen. Nach einer Ecke in der 26. Minute war Jakowlew gerade noch rechtzeitig unten und konnte einen Schuss von Martin mit der linken Hand von der Linie kratzen. Das wirkte wie ein Weckruf für die russische Offensive, die zuvor kaum in Erscheinung getreten war. In der 30. Minute dribbelte sich dann Denis Jegorow auf der rechten Außenbahn entlang und tunnelte aus spitzem Winkel Torhüter Pedro Gutierrez zum Ausgleich. Wenige Sekunden später hätte er auch die Führung erzielen können, doch Jegorow vergab die Riesenchance aus kurzer Distanz.

Das sich anschließende Sechs-Meter-Schießen gewann Russland. Torschütze Jegorow bedankte sich im Interview nach dem Spiel bei dem »starken Gegner« für das hochklassige Spiel. Er sei auch dankbar, dass man sich für die Finalniederlage gegen die Türkei bei der letzten EM revanchieren konnte (in der Gruppenphase hatte Russland die Türkei 2:1 besiegt). Bei der WM 2018 in Spanien könnten beide Teams erneut aufeinander treffen. Denn die Türkei hatte sich tags zuvor im Spiel um Platz fünf durch ein 2:1 im Sechsmeterschießen gegen Deutschland dafür qualifiziert.