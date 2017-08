Klassenjustiz im Kalten Krieg

Nach dem Verbot durch das Bundesverfassungsgericht am 17. Juni 1956 besetzen Polizisten besetzen die Räume der KPD-Landesleitung in Düsseldorf (17. August 1956) Foto: Bernhard Frye/dpa

Der VVN-BdA in Lüneburg hat eine Schrift über Rolle des dortigen Landgerichts bei der Kommunistenverfolgung der fünfziger und sechziger Jahre herausgegeben. Sie führt zurück in die Zeit vor und nach dem 1. Strafrechtsänderungsgesetz vom 31. August 1951, als besondere Staatsschutzkammern an insgesamt 17 Gerichten in der BRD eingerichtet und politische Straftatbestände der Nazizeit wiedereingeführt wurden: Kommunisten sollten mit Prozessen wegen Hochverrats, Staatsgefährdung, Geheimbündelei usw. aus dem politischen Prozess ausgeschaltet werden und Kontakte zur DDR kriminalisiert werden.

Es geht um ein Stück Zeit- und Regionalgeschichte im Kalten Krieg, die in der Schrift wieder lebendig wird. Die Autoren haben sehr sorgfältig Publikationen, aber auch noch vorhandene Gerichtsakten und die lokale Presse ausgewertet. Zahlreiche Presseartikel, Auszüge aus Urteilen, aus Flugblättern, aus einem Observationsbericht und einer der vierteljährlichen Berichte der Kammer an den niedersächsischen Justizminister sind abgedruckt. Kritische Stimmen aus der Presse waren nicht zu finden – es waren »bleierne Zeiten«.

Im Rahmen der damals sprichwörtlichen »Verfolgungswut« der 4. Kammer des Lüneburger Landgerichts gab es in der Zeit der Geltung des 1. Strafrechtsänderungsgesetzes 10.000 bis 13.000 Ermittlungsverfahren und etwa 100 Anklagen in der Regel gegen mehrere Personen. 68 Verfahrensakten sind noch aus der Zeit davor vorhanden. Der größte Teil der Aktenbestände aus den fünfziger und sechziger Jahren wurde vernichtet. Im Landesarchiv, so ergaben die Recherchen, sind nur noch 179 Verfahrensakten vorhanden.

Laut Alexander von Brünneck tendierte die 4. Kammer des Lüneburger Landgerichts »zu einer besonders strengen Auslegung der Staatsschutzbestimmungen« und verhängte »verhältnismäßig hohe Strafen«. Üblich waren in Lüneburg Nebenstrafen wie die Aberkennung des aktiven und passiven Wahlrechts oder permanente Beaufsichtigung durch die Polizei. In der Kammer war der Anteil der Altnazis in der Robe der Staatsanwälte und Richter besonders hoch. Früherer Widerstand gegen die Nazis galt als strafverschärfend. Die Urteile waren entsprechend. Sie richteten sich besonders gegen Akteure der Volksbefragung gegen Remilitarisierung, gegen Aktivistinnen des Demokratischen Frauenbundes, gegen rote Betriebszeitungen und gegen die Kandidatur von Kommunisten bei Wahlen. Fritz Maiwald kandidierte 1961 als Direktkandidat zur Bundestagswahl. Dafür gab es ein Jahr Gefängnis »ohne Bewährung«. Die gleiche Haftstrafe erhielten Emma Meyer aus Hildesheim und Herta Dürrbeck aus Misburg bei Hannover wegen ihrer Tätigkeit für den Demokratischen Frauenbund.

Am 31. Juli 2017 übergaben Vertreter der VVN-BdA-Lüneburg die Dokumentation dem Präsidenten des Landgerichts Lüneburg, Ulrich Skwirblies. Dieser begrüßte immerhin die Initiative der Lüneburger VVN-BdA, »die NS-Vergangenheit Lüneburgs aufzuarbeiten«. Am 11. Dezember 2002 hatte der Niedersächsische Landtag beschlossen, denjenigen »die gesellschaftliche Anerkennung nicht zu versagen«, die auf der Grundlage der 1968 aufgehobenen Strafbestimmungen in den ersten zwei Jahrzehnten der BRD verurteilt worden sind. Realisiert wurde dieses Versprechen bis heute nicht.