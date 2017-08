EU umgibt sich mit Diktaturen

Zu jW vom 23. August: »Waffen für den Reset«

(…) Ja, im Grunde wird alles an (restlichen) Industrialisierungsergebnissen der Sowjetmacht westlich des alten Schwerindustriezentrums Donbass (…) von der EU »abgewickelt«, während doch im ostslawisch-asiatischen »Verbund« (in »Eurasien«) wenigstens eine gewisse Einpassung »auf Augenhöhe« möglich gewesen wäre. Die Kiewer Machthaber müssen aber jetzt langsam Neuwahlen (falls sie sie nicht komplett manipulieren können) fürchten, vor allem wenn die in Russland Arbeitenden auch wählen können/dürfen und es nicht wieder solche »Zwischenfälle« gibt wie 2014 – und damit muss das auch die EU. Es kommt die Zeit, trotz aller antirussischen Hetze, wo sich Demokratie (auch repräsentativ-parlamentarische) und EU in Osteuropa nicht mehr vertragen werden. Aber dann hat man ja noch den dicken Knüppel, z. B. in der Ukraine den »Rechten Sektor«. Rund um das EU-Machtzentrum entstehen damit – wie bei den USA insbesondere vor 1960 – repressive, zum Teil offen autoritäre bis faschistische Staaten oder Diktaturen, die unter dem Schutz der »großen Demokratie« stehen. (…)

Volker Wirth, Berlin

Kein Suizid

Zu jW vom 23. August: »Gefallen fürs ­Proletariat«

Im Beitrag (…) zum Justizmord an Sacco und Vanzetti hat sich ein Fehler eingeschlichen. Hanloser sitzt der offiziellen Legende auf, der zum Tode verurteilte Louis Lingg habe sich noch in der Zelle umgebracht. Der Historiker Harry Siegert aus dem hessischen Viernheim hat nachgewiesen, dass dem nachweislich unschuldigen Mannheimer Arbeitersohn Lingg Dynamit untergeschoben wurde, um Beweise für seine Schuld an der Haymarket-Bombe zu konstruieren. Damit er nicht noch das Gegenteil hätte beweisen können, wurde ihm eine mit Sprengstoff präparierte Zigarre »geschenkt«, die in seinem Gesicht explodierte. Der 23jährige Louis Lingg starb nach stundenlanger Qual.

Hans Dölzer, Hirschberg

Wissen ist Macht

Zu jW vom 24. August: »Big Brother macht sich klein«

(…) Genau das ist die ganz, ganz große Preisfrage. Wenn es denn Unkenntnis über die technischen Möglichkeiten von RFID und/oder Bluetooth war, dann sind die für die Aktion am Berliner Südbahnhof Verantwortlichen eigentlich nur, höflich ausgedrückt, als ungebildet zu bezeichnen (…). Noch dümmer geht’s nun wirklich nicht. Es gibt IT-Fachleute wie Sand am Meer (bin selber Informatiker und weiß daher, was ich sage), bei denen man sich ja mal hätte Rat holen können. Nein, an Unkenntnis, fehlenden Sachverstand oder einfach einen zufälligen Missgriff unter Zeitdruck glaub’ ich nicht. Für mich sieht das Ganze wie ein gezielter Versuchsballon aus. »Mal sehen, was passiert, und wenn keiner meckert, ziehen wir das Ding gnadenlos durch. Wenn’s jemand spitzkriegt, war’s eben ein Versehen.« Ich bin sicherlich kein Verschwörungstheoretiker. Diese Aktion, auch wenn sie »nur« ein Test sein soll, sieht mir jedoch sehr nach einer (…) kriminellen, eindeutig gegen das oberste Gesetz gerichteten Operation (…) aus. (…) Zweck? Kontrolle, Kontrolle und nochmals Kontrolle. Nein, nicht über eingebildete oder echte Terroristen und Kriminelle, sondern die einfachen Bürger(innen), denn sie könnten ja anders denken. Kon­trolle bringt Wissen, und Wissen ist Macht.

Michael Hofmann, per E-Mail

Reformismus oder Kommunismus

Zu jW vom 25. August: »Kommunisten in Not«

Der Konflikt in der DKP läuft letztlich auf die Fragen hinaus: Will die Partei ein klassenkämpferisches Profil, oder will sie für weichgespülten Reformismus stehen? Will sie den Kapitalismus überwinden oder lediglich »verschönern«? Deutlich wurde das in Sachen Griechenland: Während die Mehrheit fest hinter der griechischen Bruderpartei KKE stand, betätigte sich die Minderheit als Cheerleader für die reformistisch orientierte Syriza – und einige davon tun das selbst heute noch. Das ist nur ein Beispiel für die Haltung der oppositionellen Fraktion, für die offenbar alles »sektiererisch« ist, was für Klassenkampf und Revolution steht. »Sektierertum« vermeiden bedeutet für diese Kreise wohl, offen für alles zu sein, was den Lehren von Marx und Lenin widerspricht. Es fragt sich, warum diese Personen überhaupt noch in einer kommunistischen Partei sind – eine Partei, die den gewesenen Sozialismus mit Dreck bewirft und den realen Kapitalismus »gerechter gestalten« will, gibt es doch bereits. Und bessere Karrierechancen bietet sie allemal.

Ralph Petroff, per E-Mail

Falscher Weg

Zu jW vom 25. August: »Kommunisten in Not«

Nicht regierungsfähig, sondern »nichtregierungsfähig« muss eine linke Kraft sein, wenn das Etikett mit dem Inhalt übereinstimmen soll. Nachdem sich die Linkspartei mittlerweile dem Establishment inflationär anbiedert und dabei Inhalte und Ziele reihenweise relativiert oder über Bord kippt, wollen nun wohl auch Teile der DKP »politikfähig« werden und dabei vorauseilend dem Marxismus/Leninismus abschwören. Zugegeben, der M/L braucht dringend ein Update (…) angesichts von Gegenwartsproblemen wie Umwelt, schwindende Ressourcen, Überbevölkerung, Kapitalkrise etc. Die existentiellen Probleme sind real da, aber leider sind keine Persönlichkeiten oder Organisationen in Sicht, die eine linke Alternative offensiv gestalten könnten. Als »Arzt am Krankenbett des Kapitalismus« wird man jedenfalls im parlamentarischen System nicht zum »Befreier«, sondern zwangsläufig zum Mittäter. Die Straße, nicht der Bundestag wird letztlich darüber entscheiden, ob wirkliche Veränderungen zugunsten der Mehrheit möglich werden. Und darauf sollten sich linke Parteien idealerweise konzentrieren, nicht auf Wahltaktiken (…).

Dieter Reindl, Nürnberg