»Er war brutal klar«

»Der Begriff Renaissance ist Quatsch, denn selbst in den 90er Jahren war Hacks durchaus präsent, zumindest bei den ­Intellektuellen« Foto: picture alliance/dpa-Zentralbild

Die Bühne »Numa« ist die zweite Spielstätte der Peter-Hacks-Gesellschaft, bis 2015 existierte bereits das »Habbema«. Was gab den Anstoß für die Neugründung?

Das alte Habbema konnte nur durch die große ideelle und materielle Förderung von Cox Habbema bestehen. Trotz dieser Unterstützung war die alte Bühne immer defizitär. Dort wurden zwei bis drei Veranstaltungen wöchentlich ausgerichtet, das war auf lange Sicht nicht durchzuhalten. Seit dem Ende der alten Bühne haben wir uns nach bezahlbaren Möglichkeiten umgeschaut, um diese Tradition wiederzubeleben. Damals haben wir die Räumlichkeiten gelegentlich auch anderen zur Verfügung gestellt. Nun haben sich alte Partner aus dieser Zeit gemeldet und angeboten, dass wir diesen Raum in der Zimmerstraße ein- bis zweimal im Monat nutzen können. Diese Möglichkeit wollten wir ergreifen, das war der eigentliche Anlass. Die Eröffnung am 28. August zu machen, Hacks’ Todestag und Goethes Geburtstag, lag dann natürlich nahe.

Ist mit der Neugründung auch ein neues Konzept verbunden? Der Name ist doch sicher auch programmatisch gemeint...

»Numa« ist ein großes Stück unabgegoltener Hacks. Es ist ein zentrales Drama aus seiner klassischen Periode, das noch immer nicht inszeniert wurde. Insofern fanden wir den Namen durchaus passend. Von seiner Anlage her greift es sehr weit, von der Antike bis zum Kommunismus. Vielleicht ist der inhaltliche Anspruch etwas zu hoch gegriffen, das war uns bewusst. Aber wer nicht hoch greift, kann nichts erreichen.

Inhaltlich wollen wir die wesentlichen Linien des »Habbema« aufgreifen. Es wird wieder Stückaufführungen als szenische Lesungen geben, es wird wieder Kleinkunstabende und Diskussionen geben – die Hacks-Gespräche von Fachleuten mit Personen, die Hacks nahestanden, werden wiederaufgenommen. Vielleicht werden wir auch unser Filmprogramm »3D – Deutsche Demokratische Dokumente« im »Numa« fortsetzen.

Welche Ziele stecken Sie sich für das »Numa«? Was wollen Sie bewirken?

Wir wollen dem kleinen Kreis aktiver Hacks-Freunde und -Forscher hier in Berlin eine Bühne geben, um das Werk weiter zu popularisieren. Diese Arbeit wollen wir pflegen und zugleich für die Rezeption einen neuen Impuls setzen. Deshalb veranstalten wir zum Auftakt eine Lesung der »Jetztzeit«-Gedichte. Wie brutal klar Hacks hier die politischen Fragen kurz nach der »Wende« kommentiert, ist beeindruckend. Diese eindeutige Haltung hat selbst seinen Feinden Respekt abgenötigt. Wir wollten nicht unklar oder oszillierend anfangen. Das erfordert auch die topografische Lage, die Bühne ist in Kreuzberg direkt an der Mauer. Dort standen sich 1961 die Panzer gegenüber. Zu all dem hat sich Hacks stets dezidiert geäußert. Bis zu seinem Tod hat er darüber Dinge geschrieben, die heute noch aktuell sind. Die prononcierten Urteile zum Beispiel, die er und André Müller sen. in ihrem Briefwechsel über die politische Gegenwart abgaben, berühren uns heute unmittelbar. Und die Couplets sind die schärfsten Gedichte, die damals geschrieben worden sind – ganz wie Goethes und Schillers Xenien. Das wollen wir zeigen.

Um 2007/2008 wurde Peter Hacks auch von den Feuilletons größerer Zeitungen wiederentdeckt. Zugleich begann eine stärkere wissenschaftliche Beschäftigung mit seinem Werk, auch im Rahmen der Hacks-Gesellschaft. Der Eulenspiegel Verlag unterstützte das mit vielen Editionen, etwa von Briefwechseln oder durch relativ kostengünstige kommentierte Einzelausgaben seiner Stücke. Sind langfristige Folgen dieser Zeit für die Hacks-Rezeption zu spüren, oder war die Begeisterung kurzlebiger Natur?

Die Wiederentdeckung durch die bürgerlichen Medien würde ich als Mode einstufen. Natürlich hat sie mich durchaus erfreut – alles hilft, was das Werk bekannter macht. Das ist damals nicht wirklich forciert worden, aber natürlich haben wir durch die Gründung der Hacks-Gesellschaft, das »Habbema« und die Eulenspiegel-Editionen zu diesem Hype beigetragen. Doch die Bourgeoisie, die damals, etwa durch Frank Schirrmacher, Hacks für sich reklamiert hat, hat ihn mittlerweile wieder abgestoßen. Und wir hatten nicht die Mittel, unsere Bemühungen im selben Maß fortzuführen und alle zu bergenden Schätze zu heben.

Aber eine wichtiger Effekt war, dass Hacks wieder im Theater gespielt wird. Zwar nur mit wenigen Stücken, das geht nicht sehr in die Breite. Trotzdem gab es auch Uraufführungen von bislang nicht gespielten Stücken, etwa von »Tatarenschlacht«. Und die gängigen Stücke werden immer wieder neu inszeniert. Vor allem natürlich die »Stein« (»Ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe«, 1976, jW), die momentan bestimmt in sechs-sieben Inszenierungen läuft. Auf der Bühne hat das Wirkung gehabt.

Kommendes Jahr ist mit dem 90. Geburtstag und dem 15. Todestag wieder ein Hacks-Jubiläum. Glauben Sie, es könnte zu einer neuerlichen Renaissance kommen?

Der Begriff Renaissance ist Quatsch, denn selbst in den 90er Jahren war Hacks durchaus präsent, zumindest bei den Intellektuellen. Gerade mit den »Jetztzeit«-Gedichten in konkret. Die haben sich Leute im Osten abgeschrieben und zugefaxt. Aber die Hacks-Gesellschaft bemüht sich natürlich, kommendes Jahr entsprechende Veranstaltungen zu machen und zusammen mit dem Drei-Masken-Verlag (der seit 1956 Hacks’ dramatisches Schaffen betreut, jW) Neuinszenierungen anzuregen. Auch vom Eulenspiegel-Verlag wird es Neuveröffentlichungen geben, so soll eine Peter Hacks-Biographie von Ronald Weber erscheinen, die sehr wichtig werden dürfte. Leider hängt vieles am Geld. So liegt schon lange die fertige fünfbändige Edition »Der junge Hacks« vor, die alle Schriften vor 1955 erschließt, für die wir einfach keine finanzielle Unterstützung finden. Das ist ein bislang kaum bekanntes Werk. Auch der ganze Briefwechsel mit André Müller sen. steht noch aus. Ich träume ja von einer Edition aller Hacks-Briefe in chronologischer Anordnung. Doch das ist momentan nicht finanzierbar.

Trotzdem merkt man, dass unsere Arbeit etwas bewirkt. Vor wenigen Tagen kam beispielsweise eine italienische Studentin vorbei, die ihre Masterarbeit über die »Frau von Stein« geschrieben hat und der Gesellschaft überreichen wollte. Es gibt viele Sachen, die gemacht werden, von denen man nur zufällig etwas mitbekommt. Solche Bemühungen versuchen wir zu bündeln. Die Peter-Hacks-Gesellschaft sollte ein Zentrum für die Hacks-Forschung werden. Das ist unser Ziel.