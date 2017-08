Aus den Fugen

Wunderbares Westberlin, als britische Geheimagentinnen um ihr institutionelles Überleben kämpften Foto: Jonathan Prime/20th Century Fox/dpa

Ende Oktober 1989 soll es sein, und Charlize Theron kommt als britische Geheimagentin aus London an den zu jenem Zeitpunkt wohl geschichtsträchtigsten Ort überhaupt: Berlin. Mysteriöserweise landet sie deutlich erkennbar auf dem Flughafen Tempelhof, der, wie manche sich vielleicht noch erinnern können, zwischen 1975 und 1990 für den zivilen Luftverkehr geschlossen war. Er fungierte als reiner Militärflughafen der US Air Force. Dort waren übrigens auch die einschlägigen Offizierskasinos, Nachtclubs und Lichtspielhäuser untergebracht.

Der Flughafen Tempelhof darf somit als veritable Markierung der imaginären, um nicht zu sagen mächenhaften Topographie eines alten, lange schon untergegangenen Westberlins gelten, wie sie in David Leitchs Spionagecomicverfilmung »Atomic Blonde« in Szene gesetzt wird.

Zu dieser Märchentopographie gehören der unwirkliche Look von Hotelzimmern, dunklen Wohnhöhlen und Nachtclubs oder auch die Geschäftsräume eines zwielichtigen Pfandleihers/Antiquitätenhändlers (Till Schweiger, hahaha), die sich in einem imaginären Hinterhof der Gedächtniskirche zu befinden scheinen. Diese Geschäftsäume werden von diversen Spionen als »Briefkasten« genutzt. Sie sind eine Genrekonvention noch im engeren Sinne als die Märchentopographie, vergleichbar z. B. mit dem surrealen Schallplattenladen, den Tom Cruise in »Mission Impossible – Rogue Nation« (von Christopher McQuarrie, 2015) aufsucht.

Selbstverständlich hat Charlize Theron im Rahmen ihres Spionageauftrags auch im Ostteil, Hauptstadt der DDR, ein bisschen was zu tun. Doch der Ostteil ist weitaus weniger spezifisch gezeichnet. Er ist im Grunde nichts weiter als das Anhängsel einer Grenze, die bewaffnet bewacht wird. Diese Grenze ist gewissermaßen eine zwischen einem Antiquitätengeschäft und einer Kaserne; eine Grenze allerdings, die sich im Laufe der historischen Ereignisse jener Wochen im Herbst 1989 wenn auch zunächst noch nicht politisch, dann zumindest aber symbolisch effektiv auflösen wird. Beide Teile von Berlin konnten jene Entgrenzung in ihrer alten Form nicht überleben und wurden in der Folge bekanntlich dem Musealen überantwortet (was wiederum mit dem Sieg der dominanten kulturellen Norm »des Westens« so ziemlich gleichbedeutend ist).

Der Untergang droht auch den Spionen, den Agenten des Kalten Krieges. In »Atomic Blonde« scheinen sie um ihr institutionelles Überleben zu kämpfen. Letztlich stehen ihre Arbeitsplätze auf dem Spiel. Die Verhältnisse sind anarchisch. Jeder scheint ein Doppel- und Dreifach-Agent zu sein. Nur »die Russen« scheinen beinahe stumpfsinnig loyal ihr Ding zu machen. Aber auch das täuscht. Einerseits haben sie die ultimative Liste erstellt, deren Bekanntwerden alle Spione der Welt über Nacht arbeitslos machen würde, andererseits haben sie selbst diese Liste ungewöhnlich fahrlässig verbummelt. Ausgerechnet ein gesichtsloser, aber bebriller Bürokrat der DDR-Staatssicherheit scheint im Besitz der allerletzten Kopie zu sein ...

Die Comic-Vorlage für den Film, »The Coldest City« von Antony Johnston und Sam Hart, ist schwarzweiß und sehr lakonisch, die Geheimagentin dort keineswegs blond, Zeitkolorit: Zero. Es sollte wohl eine abstrakte Reminiszenz an die Spione aus der Kälte der alten Zeiten von John le Carré und Michael Caine sein. Auch in »Atomic Blonde« liegt der Spätherbst in Schnee und Eis, aber schon der neue Titel signalisiert etwas anderes. Fast verhält es sich so, als hätte Anfang der 60er Jayne Mansfield im Zeichen totaler Paranoia James Bond gespielt. Alle Zeiten scheinen durcheinandergeraten zu sein: aus den Fugen. Es geht um Dinge, um die es bereits geschehen ist. Aus den Fugen entsprechend auch die Zeitstruktur des Films. Es gibt Flashbacks auf andere Flashbacks und Rahmen, die andere Rahmen einrahmen.

Wie hoffnungslos nostalgisch in diesem Kontext doch die britischen Doppel- und Dreifachagenten im Berlin der letzten Tage der Geschichte anno 1989 daherkommen. Noch mit ihrem letzten Atemzug vor der Liquidierung flüstern sie es aus: »Ich liebe dieses verkommene Berlin.« Und natürlich zu Recht.

1989 sei die Geschichte zu Ende gegangen, meinten nicht wenige. Doch die Geschichte meldet sich schon eine Zeitlang zurück, naturgemäß als Maskenball und Farce. Sogar der Kalte Krieg feiert eine fröhliche Rückkehr: Die »Boris und Natasha«-Cartoons aus den 60ern, die Karikaturen russischer Geheimagenten aus der amerikanischen TV-Trickfilmserie »The Rocky and Bullwinkle-Show« geben inzwischen wieder die Vorlage für das reale CNN-Nachrichtenprogramm ab.

Davon noch unberührt war das sagenhafte Westberlin ein rund um die Uhr geöffnetes Antiquitätengeschäft der Libertinage, ein schattenhaftes Paradies in den Nischen. Ihm ein zugegebenermaßen völlig idiotisches, weitgehend unfreiwilliges und wohl auch schon sehr bald wieder vergessenes Denkmal gesetzt zu haben, dafür kann man diesem merkwürdigen Film dann doch irgendwie dankbar sein.