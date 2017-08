Demonstranten protestieren mit dem Konterfei von Südkoreas Expräsidentin Park (m.) und ihrer »Beraterin« (l.) (Seoul, 27. Oktober 2017) Foto: Kim Hong-Ji/Reuters

Er ist der drittreichste Mann in Südkorea und Erbe des mächtigen Samsung-Unternehmens. Dennoch sitzt Lee Jae Yong seit April im Gefängnis. Nun wurde er in einem spektakulären »Jahrhundertprozess« zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Die Entscheidung der Richter, die am Freitag ihr Urteil in seinem Fall und dem vier weiterer Samsung-Manager verkündeten, war eindeutig. Alle Angeklagten wurden der Bestechung, der Veruntreuung, des Meineids und zahlreicher weiterer Vorwürfe schuldig gesprochen.

Der Vorsitzende Richter Kim Jin Dong verwies in seinem Plädoyer auf den irreparablen politischen Schaden, der durch den Korruptionsfall angerichtet wurde, und fügte hinzu: »Im Kern geht es in diesem Fall um die korrupte Allianz zwischen der Regierung und Großunternehmen.« Dieses Gerichtsverfahren ist ein Meilenstein in der Aufarbeitung des politischen Skandals, der im vergangenen Herbst zu wochenlangen Protesten von Millionen Menschen in Südkorea und schließlich zum Sturz von Präsidentin Park Geun Hye geführt hatte.

Wegen der großen politischen Bri­sanz wurde die Anklage durch eine unabhängige Kommission geführt und nicht wie sonst üblich durch die Staatsanwaltschaft. Das Untersuchungsgremium legte akribisch die enge Verzahnung zwischen der südkoreanischen Regierung unter Präsidentin Park und dem Samsung-Konzern bloß. 2015 brauchte Lee die Unterstützung des staatlichen Pensionsfonds, der bedeutender Anteilseigner am Unternehmen ist, für die Fusion zweier Samsung-Tochterunternehmen. Durch dieses insgesamt etwa acht Milliarden Dollar schwere Geschäft, gegen das zahlreiche Anteilseigner Bedenken angemeldet hatten, wollte Lee seine Kontrolle des Konzerns zementieren. Die überraschende Zustimmung des staatlichen Pensionsfonds ermöglichte es Lee dann tatsächlich, seine zentrale Position im Konzern zu festigen. Ein Erfolg, den er sich einiges kosten ließ. Insgesamt versprachen er und seine Manager Zahlungen in Höhe von 43,3 Milliarden Won (38,4 Millionen Dollar) an Choi Soon Sil, die dubiose Vertraute der früheren Präsidentin. Allein 7,8 Millionen Dollar flossen an die Core Sports International GmbH, ein deutsches Beratungsunternehmen im Bereich des Dressursports. Mit diesem Geld wurden zwei Pferde und der Reitunterricht für die Tochter der Präsidentenvertrauten bezahlt. Weiteres Geld floss in die Stiftung von Frau Choi und in Körperschaften, die faktisch von ihr kontrolliert wurden.

Es kommt einen politischen Erdbeben gleich, dass mit Lee ein Vertreter des südkoreanischen Großkapitals zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Ein Fünftel von Südkoreas Bruttoinlandsprodukt wird vom Samsung-Konzern und seinen Tochterunternehmen erzielt. Entsprechend groß ist der Einfluss von Samsung in allen Bereichen der südkoreanischen Gesellschaft. Fünf Jahre, das ist die längste Haftstrafe, zu der jemals ein führender Unternehmer im Land verurteilt wurde. Gleichzeitig sind fünf Jahre das niedrigste mögliche Strafmaß, das angesichts der ermittelten Taten überhaupt nur möglich war. Zwei weitere Samsung-Manager wurden im selben Prozess zu vier Jahren Haft, die restlichen beiden zu Bewährungsstrafen verurteilt.

Die unabhängige Anklagekommission hatte zwölf Jahre Haft gefordert. Yoon Young Chan, der Sprecher des neugewählten Präsidenten Moon Jae In, brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass mit der jetzt laufenden Aufarbeitung »die lange Geschichte der korrupten Allianzen zwischen Politik und Unternehmen endet«.

Lees Anwälte haben angekündigt, gegen das Urteil in Berufung zu gehen, da ihr Mandant die Bestechung nicht angeboten und auch keinen Vorteil gesucht habe. Vielmehr sei sein Unternehmen von der Präsidentin und ihrer Vertrauten zu Zahlungen genötigt worden, über die er anfangs nicht informiert worden sei. Angesichts der engen Verflechtung zwischen südkoreanischer Politik und Wirtschaft ist dies wenig glaubwürdig. Lee hat aber nur dann die Chance auf ein milderes Urteil, wenn es seinen Verteidigern gelingt, wenigstens Teile der Vorwürfe zu entkräften. Angesichts der umfangreichen Dokumentation des Korruptionsskandals durch die Kommission dürfte das schwer sein. Schließlich wird sich aber am weiteren Verlauf der juristischen Aufarbeitung der Regierungszeit Park zeigen, ob das Land tatsächlich einen politischen Neuanfang schafft. Dazu muss sich im Süden der Halbinsel noch vieles ändern. Nach wie vor sind zahlreiche politische Gefangene aus der Regierungszeit von Frau Park in Haft. Der Umgang des Samsung-Konzerns mit Mitarbeitern und Gewerkschaftern erinnert nach Aussage des internationalen Gewerkschaftsbundes ITUC an mittelalterliche Zustände.

Der Prozess gegen die frühere Präsidentin Park wird voraussichtlich im Herbst beginnen. Da es sich in ihrem Fall um noch umfassendere Tatvorwürfe handelt, muss sie mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen.