Wie es gerade passt

Foto: Patrick Seeger/dpa

»Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet«, hat Carl Schmitt, der »Kronjurist des Dritten Reiches«, einst geschrieben. Für die EU muss man wohl formulieren: »Souverän ist, wer die Ausnahmen festlegt.« EU-Normen sehen zum Beispiel vor, dass die Neuverschuldung eines Staates nicht mehr als drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts betragen, dass der Leistungsbilanzüberschuss sechs Prozent nicht übersteigen darf. Frankreich und Griechenland verstoßen gegen die Dreiprozentregel? Ha! Nieder mit den Sündern! Deutschland knackt seit einem guten Jahrzehnt die Sechsprozenthürde? Nicht so schlimm, ein bisschen Toleranz muss sein.

Und jetzt ist eben die Ausnahme mit den Grenzkontrollen dran. Innerhalb des Schengen-Raums dürften sie höchstens in Notfällen und nur für eine kurze Frist vorgenommen werden, hat die EU-Kommission noch am Donnerstag bestätigt. Damit hat sie implizit die Verlängerung der Kontrollen an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich abgelehnt. Am Freitag hat nun die deutsche Kanzlerin erklärt, das sei ihr egal, Berlin wolle die Maßnahmen fortsetzen. Postwendend lenkte die EU-Kommission ein. Einfach keinen Verlängerungs-, sondern einen Neuantrag stellen, dabei die Begründung ein wenig umformulieren, und schon sei die Sache geritzt, hieß es aus Brüssel. Für die Bundesrepublik drückt man dort nun einmal mehr alle Augen zu.

Gegessen ist die Sache damit freilich nicht. Auch im Schengen-Raum ist Freiheit vor allem die Freiheit des Warenverkehrs. Schon bei der ersten Verlängerung der Grenzkontrollen Anfang 2016 schimpften deutsche Wirtschaftsverbände, die Maßnahmen kosteten die Industrie Milliarden; schließlich habe man nicht so viele Fabriken etwa in Ungarn errichtet, um sich die profitable Kombination aus Niedriglohnstandort und Just-in-time-Produktion durch zeitraubende Stopps am nächstbesten Schlagbaum gleich wieder kaputtmachen zu lassen. Das anschwellende Räuspern in den oberen Konzernetagen wird die Kanzlerin auf Dauer nicht ignorieren können. Was also tun?

»Wir müssen dafür sorgen, dass bei den Außengrenzen etwas passiert, aber die Innen-Schengen-Grenzkontrollen sind inakzeptabel«: Das hat am Wochenende – nein, nicht ein hohes Tier von BDI oder DIHK, sondern Dietmar Bartsch, Kovorsitzender der Linksfraktion im Bundestag, gesagt. War da im Wahlprogramm der Partei nicht irgend etwas von »legalen und sicheren Fluchtwegen nach Europa« und von »Fähren statt Frontex« zu lesen? Nun, das schon. Bartsch hat lediglich den Unterschied zwischen der Programmatik und einer eventuellen »rot-rot-grünen« Realpolitik formuliert. Letztere würde kaum umhin können, an den Knackpunkten deutscher Eliteninteressen umfangreiche Zugeständnisse zu machen. Diese Interessen aber geben, siehe oben, Kontrollfreiheit für Waren inklusive der Ware Arbeitskraft zwar innerhalb des Schengen-Raums her, allerdings nicht an dessen Außengrenzen. Und schon gar nicht im Mittelmeer.