Gedenken endet vor »Sonnenblumenhaus«

Die am Samstag eingeweihte Stele vor einem thematisch passenden Transparent Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Mit einem »Tag der Vielfalt« ist am Samstag in Rostock die Gedenkwoche an die rassistischen Ausschreitungen im Stadtteil Lichtenhagen vor 25 Jahren zu Ende gegangen. Vor dem als »Sonnenblumenhaus« bekannten Gebäude, dessen Bewohner damals nur knapp den Flammen entkommen waren, wurde die letzte der fünf Gedenkstelen des Künstlerkollektivs »Schaum« mit dem Titel »Selbstjustiz« enthüllt. Wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Samstag berichtete, weihten vietnamesische Zeitzeugen das Mahnmal ein, die noch zu DDR-Zeiten als Vertragsarbeiter in die Hansestadt gekommen und im »Sonnenblumenhaus« untergebracht waren. Mehrere Stunden waren sie während des Gewaltexzesses im August 1992 in dem Gebäude eingeschlossen, während draußen Anwohner und Neonazis »Ausländer raus« skandierten und Brandsätze gegen das Haus warfen.

Die Ausschreitungen richteten sich auch gegen die damalige Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber (ZASt) – wegen deren Überfüllung hatten in direkter Nachbarschaft vor allem aus Rumänien stammende Roma im öffentlichen Raum kampiert. Die zunehmend feindselige Stimmung gegen sie hatte der aus Westdeutschland stammende spätere NPD-Landtagsabgeordnete Michael Andrejewski mit einem Flugblatt weiter angeheizt. In einer Auflage von fast 100.000 Stück war das Pamphlet mit der Überschrift »Widerstand gegen die Ausländerflut« in den Neubaugebieten um Rostock-Lichtenhagen verteilt worden.

Zu Beginn der diesjährigen Gedenkwoche hatte der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, auch das damalige Versagen des Rechtsstaats und die Kapitulation der Polizei vor dem rechten Mob auf der Straße kritisiert.

Weitere Gedenkstelen mit den Titeln »Politik«, »Medien«, »Staatsgewalt« und »Gesellschaft« waren vor dem Rathaus, dem Redaktionsgebäude der Ostsee-Zeitung, der Rostocker Polizeinspektion und dem damaligen Standort des Jugendalternativzentrums enthüllt worden, um an die vielschichtige Mitverantwortung zu erinnern. (jW)