»Gegen fossilen Kapitalismus«

Auf dem Weg zu den Schienen stoppte die Polizei diese Aktivisten und setzte Schlagstöcke ein. Foto: Tim Wagner/JIB

Insgesamt rund 6.000 Menschen haben bis zum Sonntag an den Aktionen des Klimacamps gegen den Braunkohleabbau im Rheinland teilgenommen. Unter anderem blockierten sie Transportstrecken der Werksbahn des Energiekonzerns RWE. Bis Dienstag würden weiterhin Handlungen zivilen Ungehorsams von dem Camp bei Erkelenz, einer Kleinstadt nahe Köln, ausgehen, kündigte die Sprecherin von des Bündnisses »Ende Gelände«, Janna Aljets, am Samstag abend gegenüber junge Welt an. Die Aktionstage seien bislang ein großer Erfolg: »Wir haben unseren Widerstand gegen die Kohleproduktion – und damit gegen den fossilen Kapitalismus und die Klimazerstörung – sehr effektiv und entschlossen durchgeführt«, so Aljets. Im Vorfeld sei zwar »Propaganda über angebliche linksextremistische Gewalt« verbreitet worden. Die Aktivistinnen und Aktivisten hätten aber sehr diszipliniert für einen gewaltfreien Ablauf gesorgt, so die Sprecherin. Die Stimmungsmache von Polizei und Politikern diene lediglich dazu, von der tatsächlichen gesellschaftlichen Gewalt abzulenken, sagte sie. Die Landesregierungen Nordrhein-Westfalens – sowohl die ehemals rot-grüne, als auch die nachfolgende gelb-schwarze – hätten fast nichts getan, um die »schmutzige Energie« zu drosseln. So sollten noch rund 4.000 Menschen aus ihren Dörfern in der Umgebung vertrieben werden. Auch die Bundesregierung aus Union und SPD habe den Braunkohleabbau nicht gestoppt und es mit versprochenen Klimaschutzzielen nicht ernst gemeint, so Aljets.

Am Freitag morgen waren nach Berichten von »Ende Gelände« rund 2.000 Demonstranten zu Blockaden aufgebrochen. Zu Fuß über die Felder oder in Bussen hatten sie sich den Blockadepunkten genähert, um die Braunkohleproduktion zu behindern. An vier Stellen war es den Aktivisten gelungen, die Gleise zu besetzen und die Zufahrt zum Kraftwerk Neurath für Kohletransporte zu versperren. RWE hatte nach eigenen Angaben in vier von sechs laufenden Blöcken ab 15 Uhr die Produktion um 42 Prozent drosseln müssen.

Am Samstag meldete die Polizei erneut erfolgreiche Blockaden: »1.000 Personen aus dem als Versammlung angemeldeten Dauercamp ›Campen gegen Kohle‹ aus Bedburg« seien zu Fuß zu den Bahngleisen der Nord-Süd-Bahn bei Neurath aufgebrochen. Die Mehrzahl, »mit weißen Maleranzügen« bekleidet, sie hätten »Rucksäcke, Isolationsmatten, Mundschutz, Schutzbrillen und zum Teil mit Stroh gefüllte Säcke« getragen. Teile der Gruppe seien auf die Gleise gelangt. Der Betrieb habe eingestellt werden müssen.

Die Polizei hatte viel zu tun, wie lokale Medien berichteten. Am Kraftwerk Neurath bei Grevenbroich hätten etwa 200 Aktivisten der Gruppe »Kohle ersetzen« am Samstag nachmittag alle Zufahrtsstraßen besetzt. Protestler seien in den Tagebau Garzweiler eingedrungen. Auch Kleingruppen einer Initiative »Zucker im Tank« hätten für Ärger gesorgt. In Heppendorf bei Elsdorf hätten sich Aktivisten von einer Brücke aus auf die Gleise der Hambachbahn abgeseilt. Es sei »historisch einmalig«, dass eine soziale Bewegung in die »fossile Energieproduktion« eingreife und diese derart erfolgreich sabotiere, vermeldeten Aktivisten von »Ende Gelände« gegenüber junge Welt. Gewalt war aus deren Sicht einzig von der Polizei ausgegangen. Diese habe Sitzblockaden aufgelöst, dabei teilweise Aktivisten mit »Schmerzgriffen«, zum Beispiel am Nacken, verletzt und Pfefferspray eingesetzt. Am Samstag morgen erklärte »Ende Gelände«, die Presse sei durch Polizeimaßnahmen in ihrer Arbeit behindert worden. Zwei Reporterinnen einer Tageszeitung seien am Freitag in der Gefangenensammelstelle festgehalten worden, so Aljets Details gegenüber jW. In ihrer Gegenwart habe die Polizei auch einem Team des Fernsehsenders Arte den Durchgang an einer Straßensperre verwehrt. Redakteur, Tontechniker und Kameramann hätten einen weiten Umweg nehmen müssen, um über eine Aktion zu berichten. Die zuständige Polizei Aachen vermeldete von all dem nichts. »Wir unterstützen weiterhin den friedlichen Protest, setzen weiter auf Deeskalation«, wurde in deren Bericht der Aachener Polizeipräsidenten Dirk Weinspach zitiert.

Über die Menschenkette am rheinischen Tagebau Hambach, die sich zu einer zwei Kilometer langen roten Linie formierte, um dem Energiekonzern RWE zu signalisieren »Bis hierher und nicht weiter«, hieß es im Polizeibericht: »ohne besondere Vorkommnisse«. Die Aktivisten sprachen hier von 3.500, die Polizei von 2.000 Teilnehmern – die Rheinische Post berichtete von 3.000 Demonstranten bei der Aktion, zu der auch große Umweltverbände wie BUND und Greenpeace aufgerufen hatten.