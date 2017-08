»Fluchthelfer wie Schwerverbrecher behandelt«

Foto: Gregor Fischer/dpa

Am Dienstag wurde der Prozess gegen vier Männer, denen »gewerbsmäßige und bandenmäßige Schleusung« vorgeworfen wird, vor dem Berliner Landgericht fortgesetzt. Sie sind Anwalt, der häufig Fälle im Bereich der Strafverteidigung übernimmt. Den Prozess haben Sie als Beobachter verfolgt. Was ist Ihnen aufgefallen?

Ich kenne nicht die Akte, spreche also nur als Beobachter. Die vier Männer – sie sind Familienväter, die in Spandau leben und libanesische Pässe haben – sollen syrische, irakische und afghanische Flüchtlinge aus Italien, Ungarn und Österreich nach Deutschland gebracht haben. Ihnen wird nicht vorgeworfen, den Flüchtlingen geschadet, sie verletzt, erpresst oder ausgebeutet zu haben. Bestraft werden soll, dass sie den Flüchtlingen zu ihrem Recht auf Flucht verholfen haben.

Die Flüchtenden werden dabei »Schleusungswillige« genannt, die Angeklagten »Schleuser«. Man könnte auch einen anderen Begriff nutzen: Fluchthilfe. Denn das wäre es, was sie der Sache nach getan hätten, so denn die Vorwürfe zutreffen.

Die Männer sollen Geld für Ihre Hilfe erhalten haben …

Richtig. Das »Schleusen« ist nur strafbar, wenn es wiederholt geschieht oder wenn dafür Geld oder ein sonstiger Vorteil genommen wird. Einer der Beschuldigten äußerte sich bereits und gab an, pro Fahrt zwischen 200 und 225 Euro erhalten zu haben.

Sind das nicht erstaunlich niedrige Beträge?

Sie liegen unter dem, was ein Taxifahrer für die Strecke erhalten hätte. Die Kosten, um eine Flucht zu organisieren, sind oft immens. Sie umfassen die Anmietung von Fahrzeugen, in manchen Fällen – allerdings wohl nicht in diesem – die Urkundenfälschung und bisweilen auch die Bestechung von Grenzbeamten. Oft zahlen Flüchtlinge enorme Summen, und dennoch ist der Ertrag für ihre Helfer sehr überschaubar. Doch diese Leute werden wie Schwerverbrecher behandelt. Jedem der Angeklagten droht eine Strafe zwischen einem und zehn Jahren Haft.

Ging die deutsche Justiz stets so streng mit Fluchthelfern um?

In dem Zusammenhang ist es hilfreich, sich Urteile des Bundesgerichtshofs aus den 70er Jahren anzusehen. Auch damals war es illegal, Menschen bei der unerlaubten Einreise zu helfen. Wenn es aber um Fluchthilfe für Menschen aus der DDR in die BRD ging, wurden die Fluchthelfer nicht bestraft. Im Gegenteil, einige von ihnen erhielten sogar das Bundesverdienstkreuz. Es gibt aus dieser Zeit auch interessante Urteile im zivilrechtlichen Bereich. So gab es etwa Fälle, in denen für die Hilfe ein zu zahlender Betrag verabredet wurde. Als dieser nicht komplett beglichen wurde, klagten die Fluchthelfer – und erhielten recht, ihnen mussten die ausstehenden Summen nachgezahlt werden. Wörtlich urteilte der Bundesgerichtshof, »dass es nicht in jedem Fall als anstößig gilt, eine Hilfeleistung, selbst für einen Menschen in einer Notlage, von einer Vergütung abhängig zu machen. Ebensowenig verstößt es ohne weiteres und in allen Fällen gegen das Anstandsgefühl, Hilfe bei der Ausübung eines Grundrechts an die Entrichtung eines Entgelts zu knüpfen.« Was anderes tun die heutigen »Schleuser«?

Worauf führen Sie diesen anderen Umgang mit den Fällen zurück?

Die Politik zielt derzeit auf eine Abschreckung von Flüchtlingen ab. Es wird dabei sogar in Kauf genommen, dass Tausende Menschen im Mittelmeer ertrinken. Gleichzeitig wird immer intensiver gegen Fluchthelfer vorgegangen. Das ist pervers, denn gerade die mit enormem Aufwand betriebene Abschottung führt dazu, dass Flüchtlinge ohne Schleuser keine Chance mehr haben, ihr Ziel zu erreichen. Die Abschottung ermöglicht erst das Geschäftsmodell der Fluchthelfer.

Besteht die Justiz also nicht auf ihrer Unabhängigkeit, sondern folgt politischen Vorgaben?

So direkt geschieht das nicht. Ich bin mir sicher, dass Gericht und Staatsanwaltschaft auch in diesem Fall nicht das Gefühl haben, einen politischen Prozess zu führen. Doch gerade diese naive Haltung, dieses »Wir wenden ja nur das Gesetz an«, ist gefährlich. Würden sie einen Blick zurück wagen, dann könnte ihnen auffallen, dass dieselben Gesetze auch völlig anders ausgelegt werden können. Das tun sie aber nicht. Deswegen wirken die politischen Vorgaben auch, sie setzen sich durch, weil sie unbewusst mitgetragen werden. Dafür braucht es keine Weisungsgebundenheit der Justiz an die Politik.