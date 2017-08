Heldenhaftes Benehmen

Bobadilla, ein guter Mann. Konnte 2006 bei der WM aber das Ausscheiden von Paraguay in der Vorrunde nicht verhindern (hier beim 0:1 gegen Schweden) Foto: Pawel Kopczynski/Reuters

Einen wunderschönen guten Morgen! In der paraguayischen Torneo Clausura steht der General Díaz Football Club aus Luque nach fünf Spieltagen ungeschlagen an der Spitze. Und zwar durch ein Last-Minute-Tor von Edgar Zaracho zum 2:1 bei Titelverteidiger Libertad. Der Klub ist erst seit vier Jahren Erstligist. In Luque ist auch der Sitz der Conmebol, des südamerikanischen Fußballverbands. Und in Luque kam der spätere Nationaltormann José Luis Chilavert zur Welt, heute ist er Unternehmer mit Wein- und Yerba-Mate-Marken, die exklusiv in Japan vertrieben werden und außerdem TV-Kommentator.

General Díaz feiert kommenden Monat sein hundertjähriges Bestehen. Trainer der »Adler« ist Aldo Bobadilla. Der wurde als Torwart weltberühmt, als er im Mai 2006 mit seinem damaligen Verein Libertad Asunción im Viertelfinalhinspiel der Copa Libertadores im Monumental von River Plate antrat und der »Gumarelo« (Phantasiename des paraguayischen Straßenslangs) ein 2:2 hielt. Mit gefühlten drei Dutzend Paraden. Fast alles Hundertprozentige. Selten hat mich ein Torwart so begeistert. Und zu dieser Zeit war das Monumental noch die Hölle (!) des Löwen, eine praktisch uneinnehmbare Festung. Bobadilla brachte dieses heldenhafte Benehmen einen Vertrag bei Rivers Erzrivalen Boca Juniors ein, mit dem er dann im folgenden Jahr als Ersatztorwart (nur ein Kurzeinsatz) auch die Copa Libertadores der Amerikas gewann.

Bei der Teutonen-WM 2006 avancierte er zum Ersatzmann von Chilavert-Nachfolger Justo Villar. Als der sich gleich nach den ersten WM-Minuten im Match gegen England, damals noch mit dem Unterhosenmonster Beckham, saudämlich verletzte, absolvierte Bobadilla die drei Vorrundenspiele der Guaraníes. Dabei kassierte er nur ein Tor. Das Ziel war mindestens das Viertelfinale, doch man blieb in der Vorrunde stecken, weil man weder gegen England noch gegen Schweden gewinnen konnte.

Nach der WM eliminierte Libertad das argentinische River Plate in Asunción klar. River war in dieses Play-Off-Match erst durch sensationelle Triumphe in den Achtelfinals gegen Corinthians gelangt. Beim Rückspiel im Pacaembu São Paulos war ich dabei, genau wie José Mourinho, der eigentlich den Corinthians-Kicker Carlos Tévez für 60 Millionen Dollar zum FC Chelsea locken wollte. Dem FC Bayern waren zu Boca-Zeiten 20 Millionen noch zuviel gewesen. Das war freilich lange vor dem Hoeneß-Weltskandal. Mein paraguayischer Kiosk-Dealer, der als »Schlaumeier des Barrios« eine gewisse Berühmtheit erlangt hat, meinte später zu mir: »Da musste ›Dein Munich‹ ja noch kein Geld loswerden!« Er heißt Iván oder Juan, oder beides, und eigentlich spricht er wie alle hier nur correntinisches Guaraní und manches Mal einen kruden Brocken Castellano. Aber »Dein Munich« bringt er akzentfrei raus. Dass ich HSV-Fan bin, kapiert er nicht, er weiß ja gar nicht, was das sein soll.

Die Nomadensportstudio-Provinz Misiones gehört zu den nordöstlichen Provinzen, die Argentinien Paraguay entwendet hat. Hier sind praktisch 85 Prozent paraguayisch sozialisiert. Der Sprachenmischmasch klingt immer unwirsch und auch nicht besser als das Mennoniten-Deutsch in vielen Teilen Paraguays (oder das Japanisch in Asunción). Dazu kommen natürlich massenweise brasilianische Ausdrücke.

Tévez wechselte nicht zu Chelsea, denn der Mann des Abends war mit den beiden entscheidenden Treffern ein 18jähriger Heini: »Pfeifennäschen« Higuaín. Die Libertadores 2006 ging, wie auch die Klub-WM, an den S. C. Internacional aus Porto Alegre (1:0 gegen das Starensemble des FC Barcelona).