Abenteuer Angriffskrieg

Solche und schlimmere Bilder kommen nicht vor: Brennendes Dorf in Russland, Januar 1944. Foto: Bundesarchiv, Bild 146-1971-059-20 / Jarolin / CC-BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) wird gleich zu Beginn des Editorials mit Josef Stalin verglichen: Mit dem neuen Hochglanzmagazin »Schwerterträger« will der extrem rechte Verlag Deutsche Militärzeitschrift (VDMZ) gegen die späte »Säuberung« der Bundeswehr-Kasernen von Wehrmachtsdevotionalien anstinken. Vierteljährlich, so heißt es in der aktuellen Erstausgabe, soll jeweils einer der »höchstausgezeichneten deutschen Soldaten des Zweiten Weltkriegs« in einer umfangreich bebilderten Biographie vorgestellt werden, bis die »Bibliothek der Tapfersten« komplett ist. Gemeint sind Wehrmachtsoffiziere, denen vom »Führer« das Ritterkreuz mit Eichenlaub und Schwertern verliehen wurde.

Heft Nummer eins ist dem »Krim-Kämpfer« Erich Bärenfänger gewidmet, der sich 1945 im Rang eines Generalmajors der Gefangennahme durch die Rote Armee entzog, in dem er sich – frei nach dem Motto Sieg oder Walhalla – selbst richtete. Jedenfalls gilt dies laut Autorenbeitrag des Publizisten Walter Post als »sehr wahrscheinlich«. Aber das erbärmliche Ende nimmt in dem Heft für stolze 9,80 Euro nicht viel Raum ein. Der Bildauswahl zufolge muss es der sauberste Krieg aller Zeiten gewesen sein, den die deutsche Wehrmacht da von 1939 bis 1945 geführt hat. Tod und Zerstörung kommen praktisch nicht vor; dafür unentwegt lachende Frontsoldaten und reichlich Glamour für Uniformfetischisten. Abgesehen davon, dass sich der später hochdekorierte Bärenfänger 1940 einen feindlichen Granatsplitter eingefangen hat – ein Foto zeigt ihn fast mitleiderregend mit verbundenem Arm – und dass er in diesen sechs Jahren um 20 Jahre gealtert sein muss. Aber das dürfte in einem Krieg, den etliche Soldaten nur auf Pervitin – heute bekannt als Crystal Meth – durchhielten, wohl nicht weiter aufgefallen sein.

Eine Vielzahl von Gruppenbildern lachender deutscher Soldaten illustriert den Angriffskrieg, der real mehr als 65 Millionen Menschenleben gekostet hat, als großen Abenteuerspielplatz für erwachsene Männer. Auch Liebhaber gut fotografierter Orden mit verfassungsfeindlichen Symbolen kommen auf ihre Kosten: Das Hakenkreuz wird als »Deutsches Kreuz« bezeichnet und Bärenfänger als »Kind seiner Zeit«. Er habe sich nach Aussage von Offizierskameraden ja nicht durch politische Parolen hervorgetan – und es sei nur »zum Teil« richtig, dass er, wie zeitgenössische Blätter schrieben, den »Typ des nationalsozialistischen Infanterieoffiziers« darstelle, »der, aus der Bewegung hervorgegangen, nun draußen an der Front seine höchste Bewährung findet«. Auch der Hinweis auf Bärenfängers Tierliebe und ein Hochzeitsfoto, auf dem nur die Braut Zivil trägt, dürfen in solch einem Heft natürlich nicht fehlen.

In der nächsten Ausgabe, geplant für September, soll der SS-Offizier Hans Dorr als »Verteidiger des Dnjepr« porträtiert werden. Chefredakteur Guido Kraus und Verlagsleiter Dietmar Munier legen offenbar keinen Wert auf die taktische Unterscheidung zwischen der vermeintlich »sauberen« Wehrmacht und der Waffen-SS. Zielgruppe sind nach eigener Aussage neben der »Erlebnisgeneration des Zweiten Weltkrieges« aber auch aktive Soldaten und Reservisten der Bundeswehr sowie alle »zeitgeschichtlich interessierten Bürger«.

Der Verlag gibt im Impressum nur eine Postfachadresse in Selent, Landkreis Plön in Schleswig-Holstein an. Das Unternehmen gehört zur Verlagsgruppe mit dem unverfänglichen Namen »Lesen & Schenken Verlagsauslieferung und Versandgesellschaft mbH« mit Sitz in Martensrade.

Verleger Munier ist heute Anfang 60, trat als Teenager der NPD-Nachwuchsorganisation »Junge Nationaldemokraten« bei und widmet sich seit Jahrzehnten dem Traum von der Annexion größerer Teile Osteuropas und der russischen Föderation – für ihn immer noch deutsche deutsche Ostgebiete. 1991 gründete Munier die »Aktion Deutsches Königsberg« (ADK), um das heutige Kaliningrad irgendwann wieder einzuverleiben. Für ein Organisationsverbot reichen derlei Bestrebungen in der Bundesrepublik nicht – der schleswig-holsteinische Verfassungsschutz stufte den Verein allerdings als »rechtsextrem« ein.