Folk ohne Romantik

Veteranen: Ian Keary und Shirly Collins Foto: Pop Kultur Festival

Als hätte man eine Spieluhr entstaubt, behutsam aufgezogen und in Gang gesetzt, hört man da eine gezupfte Mandoline und den Einwurf eines Schlagzeugbeckens, ähnlich dem Donnerblech im Theater. Steh auf, süßes England, und sage deine Gebete, singt eine durch Jahre und Regen gegangene Stimme. Was jetzt kommt, wird kein Spaß, lässt sie durchblicken. Als am 4. November vorigen Jahres Shirley Collins siebentes Studioalbum »Lodestar« erschien, war für Norddeutschland dichte Bewölkung und gebietsweise Niederschlag, für den Süden Morgennebel und gelegentlicher Niesel angekündigt worden. Ein Panorama für eine Platte, deren Unbehaustheit so bestrickend wirkt, wie sie über weite Strecken heimelig klingt.

Dass es zu »Lodestar« überhaupt gekommen ist, war eine mittelschwere Überraschung. »For as Many as Will«, das bis dahin letzte Album von Collins, gemeinsam mit ihrer Schwester Dolly, datierte auf das Jahr 1978, in dem der Sängerin auf der Bühne die Stimme versagte. Diagnose Dysphonie, der sprichwörtliche Kloß im Hals, aus Liebeskummer um ihren Mann und Mitmusiker Ashley Hutchings (Fairport Convention, Steeleye Span, The Albion Band). Das Ehepaar ging auseinander, Collins sollte als Busfahrerin und Bibliothekarin arbeiten.

Dabei war sie als Interpretin und Sammlerin aktiv am britischen Folkrevival der späten Sechziger, frühen Siebziger beteiligt gewesen. Shirley Collins, 1935 geborene Scheidungstochter eines Milchmanns und einer Kommunistin aus Hastings, Südostengland, hatte seit ihrer Kindheit, einer dennoch glücklichen, wie sie sich erinnert, in der Familie Folksongs gehört. Dass ihre Mutter sie auf Aktivistenmeetings mitnahm, sei weniger nach ihrem Geschmack gewesen.

Collins begann eine Ausbildung zur Lehrerin und traf 1954 den linken nordamerikanischen Musikforscher Alan Lomax, der in der McCarthy-Ära nach England geflohen war. Collins und der zwanzig Jahre ältere Lomax wurden ein Paar und wagten sich in die Südstaaten der USA, wo sie Musik sammelten. Was sie dort hörten, floss in den Sound ein, mit dem Collins dann ab den Sechzigern bekannt werden sollte: in Alben wie »Folk Roots, New Routes« (1964) mit dem Gitarristen Davey Graham, »The Sweet Primeroses« (1967) und »Anthems in Eden« (1969) mit Dolly Collins.

Stichwort Eden: Man sollte im Folk von Shirley Collins nicht leichthin Romantizismus vermuten. Collins Romantik, wenn sie denn überhaupt eine ist, kommt bewusst herb daher. Auf »Lodestar« geschieht das unter anderem derart, dass nach den ersten drei Minuten des Albums ziemlich unvermittelt ein Instrumentalteil einsetzt. Was jetzt kommt, ist wirklich kein Spaß, doch klingt es betörend: ein noch mal dreiminütiger Bordunton, gespielt von Ossian Brown auf der Drehleier. Brown gehörte mit Stephen Thrower zu der britischen Post-Industrial-Combo Coil. Beide haben »Lodestar« in Collins’ Haus aufgenommen, unter dem Namen Cyclobe veröffentlichen sie seit 1999 Platten mit ritueller Instrumentalmusik. Ein seltsames Zusammentreffen, möchte man meinen, doch hat es eine längere Vorgeschichte.

Ab den frühen Neunzigern wurde Shirley Collins langsam, aber stetig zurück in das Aufnahmestudio und auf die Bühne geholt – und von David Tibet von dem mit Coil eng verbandelten Neofolk-Ensemble Current 93. Collins sprach den Prolog auf deren Album »Thunder Perfect Mind« (1992) und sang auf »All the Pretty Little Horses« (1996) das Titelstück. Der Folk, von dem hier die Rede ist, weiß von den Abgründen hinter der Idylle; das Gezwitscher auf der »Lodestar«-Version der traditionellen Mörderballade »Cruel Lincoln« ist das sarkastischer Singvögel.

Shirley Collins ist heute auf dem »Pop-Kultur-Festival« in der Berliner Kulturbrauerei zu erleben. Sie gibt ein Konzert mit dem »Lodestar«-Musiker und Produzenten Ian Kearey, der früher bei der Oysterband Bass spielte. Vorher bestreitet sie ein Gespräch mit dem Journalisten Rob Young und den Filmemachern Paul Williams und Rob Curry, deren Dokumentation »The Ballad of Shirley Collins« zu sehen sein wird. Brauchtumspfleger seien gewarnt, die Veranstaltung findet auf Englisch statt.