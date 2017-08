Die Saat für den Terror

Schon lange Partner: Der damalige spanische Kronprinz Felipe und der saudische Prinz Abdulasis Bin Salman 2010 ­bei ­einer Ausstellungseröffnung in Barcelona Foto: Albert Gea /REUTERS

Nach den Terroranschlägen in Barcelona und Cambrils, bei denen in der vergangenen Woche 15 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt wurden, entwickelt sich in Spanien eine Diskussion um die Beziehung des eigenen Königshauses mit der Monarchie in Saudi-Arabien, der die Finanzierung und Bewaffnung der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« vorgeworfen wird. So erklärte die Sprecherin der katalanischen Linkspartei CUP (Kandidatur der Volkseinheit), Mireia Boya, sie werde nicht an der für den kommenden Samstag in Barcelona vorgesehenen Großdemonstration gegen den Terror teilnehmen, wenn König Felipe VI. und seine Ehefrau Letizia Ortiz dort erscheinen. Sie begründete das nicht mit dem republikanischen Charakter ihrer Organisation, sondern mit den freundschaftlichen Verbindungen der Bourbonen zu den Golfmonarchien.

»Der König, der das von Dschihadisten angegriffene Barcelona besucht, ist derselbe König, der ­Saudi-Arabien besucht hat, das die Terroristen indoktriniert und ausbildet«, schrieb auch die Journalistin Ruth Toledano im Internetportal eldiario.es, nachdem Felipe und Letizia am vergangenen Freitag an der Schweigeminute für die Opfer der Anschläge teilgenommen hatten. Sie verwies unter anderem auf die Finanzierung von Moscheen und islamischen Zentren in Spanien und anderen Ländern Europas durch Riad. So investierte Saudi-Arabien allein in Barcelona zwölf Millionen Euro in den Bau einer Großmoschee, in der eine besonders radikale Auslegung des Islam gepredigt wird. Die Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy hatte bislang auch nichts dagegen einzuwenden, dass Riad die wahhabitischen Prediger ausbildet und bezahlt. Schon 2015 veröffentlichte die Enthüllungsplattform Wikileaks eine Depesche der spanischen Botschaft in Saudi-Arabien, in der den Behörden in Riad mitgeteilt wurde, sie sollten für die Geldsendungen an die islamischen Kleriker eine Stiftung der spanischen Regierung nutzen. Kein Problem haben die Behörden in Madrid auch damit, dass ein saudischer Scheich in San Sebastián de los Reyes, einem Vorort der Hauptstadt, seit fünf Jahren mit Córdoba Internacional TV einen islamischen Satellitensender in spanischer Sprache betreibt.

Felipe VI. war erst Anfang 2017 nach Saudi-Arabien gereist, um mit dem dortigen Königshaus lukrative Geschäfte für spanische Unternehmen abzuschließen. Zu den geschlossenen Abkommen gehört der Bau eines Hochgeschwindigkeitszuges zwischen Medina und Mekka. Für Empörung sorgte vor allem der Verkauf von fünf Kriegsschiffen, obwohl Saudi-Arabien im Jemen Krieg führt und über das arabische Land unter anderem eine Seeblockade verhängt hat, wodurch die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Medikamenten verhindert wird. Schon zwischen 2013 und 2015 verkaufte Spanien Rüstungsgüter im Wert von 1,2 Milliarden Euro an Riad.

Selten stören Proteste die guten Geschäfte zwischen den beiden Königreichen. Eine Aktion von Greenpeace während einer Rüstungsmesse im März in Madrid wurde kurz in den Medien erwähnt. Für größeres Aufsehen sorgte im selben Monat die Weigerung eines Feuerwehrmanns in Bizkaia, sich an der Kontrolle einer für Saudi-Arabien bestimmten Schiffsladung zu beteiligen. Die Fracht bestand aus 26 Containern mit Bomben und Zündern für den Krieg im Jemen. Fast 150.000 Menschen unterzeichneten anschließend eine Petition gegen die Bestrafung des Beamten.