Waffen für den Reset

Die russische Position in dieser Frage ist nach wie vor diametral entgegengesetzt: Erst die politischen Zugeständnisse, angefangen mit einer Amnestie, über einen vollständigen Gefangenenaustausch, den Abzug der schweren Waffen und den Autonomiebeschluss, und anschließend die Reintegration der Volksrepubliken in eine föderalisierte Ukraine. Der russische Standpunkt kann sich auf die Buchstaben der Minsker Vereinbarungen berufen, die die zu treffenden Maßnahmen in dieser Reihenfolge festhalten. Das entscheidende Argument aber ist nach wie vor, dass Russland, wenn es wollte oder sich dazu gezwungen sähe, die Republiken wesentlich schneller militärisch verstärken könnte als ihre westlichen Gegenspieler die Ukraine. Das Spiel mit dem Bewegungskrieg ist für Kiew und damit indirekt auch für die USA mehr als nur riskant.

Da der Krieg im Donbass seit inzwischen zwei Jahren ohne größere territoriale Verschiebungen als Stellungskrieg geführt wird, wären US-Panzerabwehrraketen des Typs »Javelin« Hilfswaffen einer künftigen ukrainischen Offensive. Denn erst dann kämen Panzer wieder ins Spiel. Ähnlich ist es mit Flugabwehrraketen, die angesichts der Tatsache, dass die Aufständischen keine Luftwaffe besitzen und die Ukraine nach Abwehrerfolgen der »Volksrepubliken« aus dem Jahr 2014 inzwischen mit dem Einsatz ihrer verbliebenen Kampfflugzeuge ausgesprochen zurückhaltend ist, militärisch überhaupt nicht erforderlich sind, wenn es um eine Deeskalation ginge. Auch hier dürfte die Wahrheit sein, dass eine ukrainische Offensive Russland zu stärkerer militärischer Unterstützung der »Volksrepubliken« provozieren soll, deren Kosten und Risiko durch die Aufrüstung der ukrainischen Seite gleichzeitig in die Höhe getrieben werden sollen. Abgesehen von dem auf allen Seiten zu beobachtenden Effekt, dass Stellvertreterkriege immer eine gute Gelegenheit sind, die Tauglichkeit eigenen Militärgeräts im realen Einsatz zu testen. Russland hat das in Syrien auch so gehalten.

Den ganzen Ukraine-Konflikt gäbe es nicht ohne die globale Gegnerschaft zwischen den USA und Russland. Diese Erkenntnis drängt sich wieder einmal auf, nachdem die beiden Mächte offenbar beschlossen haben, den »Minsk-Prozess« in die eigenen Hände zu nehmen. Am vergangenen Wochenende haben sich nach belarussischen Angaben die Ukraine-Beauftragten Moskaus und Washingtons, Wladislaw Surkow und Kurt Volker, in Minsk zu einem Gespräch hinter verschlossenen Türen getroffen. Ob dabei mehr herauskam als das Lob für ein »sachliches und konstruktives« Treffen, ist bisher nicht bekannt. Aber die USA, die sich seinerzeit ganz bewusst aus der Aushandlung des Waffenstillstands für den Krieg im Donbass herausgehalten haben, um sich auch gegenüber ihren europäischen Verbündeten alle Optionen der Eskalation offenzuhalten, sind jetzt offenbar unzufrieden mit dem Stand des allmählich »einfrierenden« Konflikts.

Hintergrund: Politik mit ­Comedyeinlagen

Michael Saakaschwili plant, seine Ausbürgerung aus der Ukraine nicht auf sich beruhen zu lassen. Sein Problem: Der Entzug der Staatsbürgerschaft durch Präsident Petro Poroschenko hat ihn kalt erwischt. Der Ex-Georgier und Ex-Ukrainer hielt sich zu diesem Zeitpunkt in den USA auf. Diese haben für die ukrainische Souveränität, die sich in der Ausbürgerungsorder Poroschenkos äußerte, soviel Hochachtung, dass sie Saakaschwili trotz einer ukrainischen Note, in der der Entzug der Staatsbürgerschaft mitgeteilt wurde, ungehindert nach Polen ausreisen ließen. Die polnischen Behörden ermöglichten dem staatenlosen Politiker ihrerseits die Einreise auch ohne Papiere.

Doch sein Aufenthalt an der Weichsel ist zeitlich begrenzt. So plant er am zweiten Septemberwochenende einen demonstrativen Einreiseversuch in die Ukraine. Über den Grenzübergang Krakowez – westlich von Lwiw – werde er ukrainisches Territorium betreten, kündigte er auf Facebook an. Und glaubt, damit den Ball ins Kiewer Lager abgespielt zu haben. Denn was sollen die blau-gelben Grenzer schon machen: Lassen sie ihn ins Land, ignorieren sie die Anweisung ihres Präsidenten, lassen sie ihn vor der Türe stehen, demaskieren sie sich als »Reformgegner«. Saakaschwilis Plan B für diese Situation ist auch schon bekannt – als Staatenloser einfach Asyl in der Ukraine beantragen. Das dürfte angesichts der mangelhaften Nahrungsmittelversorgung in ukrainischen Flüchtlingszentren auch dazu beitragen, dass er etwas abnimmt, und gewährt ihm zumindest auf dem Papier ein Aufenthaltsrecht für die Dauer der Bearbeitung seines Asylantrags. Allerdings bleibt er dann ohne das Recht auf politische Betätigung.

Damit steht Saakaschwili – abgesehen davon, dass er Gelegenheit bekommt, das zu veranstalten, was er am besten kann: Skandal und Spektakel – genau da, wo ihn die Ausbürgerung erwischt hatte: Ohne relevante Verbündete und Sponsoren. Es sei denn, diejenigen schalten sich ein, die ihn tatsächlich noch davor schützen, dem Vergessen anheimzufallen. Nach Saakaschwilis eigenen Angaben sollen ihm »mehrere europäische Staaten« ihre Staatsbürgerschaft angeboten haben. Schön für ihn. Für die Ukraine bleibt er damit trotzdem Ausländer ohne Aussicht auf politische Spitzenämter. Allerdings käme es in Polen auf einen Politkasper mehr oder weniger auch nicht mehr an. (rl)