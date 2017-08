Terror trifft Barcelona

Nachdem auf der Flaniermeile Las Ramblas ein Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast war, wurde ein Großaufgebot an Sicherheits- und Rettungskräften mobilisiert (Barcelona, 17.8.2017) Foto: Manu Fernandez/AP/dpa

Auf der Prachtstraße Las Ramblas in der katalanischen Metropole Barcelona ist am späten Donnerstagnachmittag auf Höhe der Markthalle ein Transportfahrzeug in eine Menschenmenge gelenkt worden. Der Terroranschlag forderte nach offiziellen Angaben vom späten Abend 13 Tote. 80 Personen wurden verletzt, mindestens 15 davon schwer. Entsprechend könnte die Opferzahl noch steigen. Die Polizei sperrte unmittelbar nach dem Attentat das Gebiet um den Boulevard ab, nahe gelegene U-Bahn-Stationen wurden geschlossen, öffentliche Veranstaltungen abgesagt. Einer von mutmaßlich drei Tätern befindet sich weiter auf der Flucht. Zwei Verdächtige wurden verhaftet, der Fahrer des weißen Vans soll nicht darunter sein. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen soll die Terrormiliz »Islamischer Staat« über ihre sogenannte Nachrichtenagentur Amaq das Blutbad für sich reklamieren. (dpa/jW)

Zuletzt aktualisiert: 23.20 Uhr