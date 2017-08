Nachschlag: Geduldeter Dreck

Foto: Damir Sagolj/Reuters

Reportage aus Bosnien-Herzegowina. Das hat viele Besucher aus den Golfstaaten, vor allem aus Saudi-Arabien. Die Damen, meist vollverschleiert, und Herren werfen mit Geld um sich, klingeln z. B. an Haustüren, um ein Gebäude sofort zu kaufen, treten arrogant auf, finanzieren die Verbreitung jener fundamentalistischen Variante des Islam, die Kopfabschneider des »Islamischen Staats« (IS) ebenso wie die in Riad propagieren. Kernpunkt: »Ungläubige« gehören »geschlachtet«. Wird in »Europa« offenbar geduldet. Die hiesige Propaganda benennt den faschistischen Dreck der mit dem Westen verbündeten Ölmilliardäre nicht, auch nicht der Reporter. Er interviewt kommentarlos einen Salafisten, der wegen IS-Unterstützung harmlos bestraft wurde. Der wundert sich, er sei doch nur in Syrien gewesen, um Assad-Gegnern zu helfen. Richtig: Fällig sind Orden von Trump, Merkel, May oder Macron. Er hat nur das blutige Geschäft, das sie gemeinsam mit Golf-Scheichs in Syrien betreiben, gefördert. (asc)