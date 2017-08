Ein Unermüdlicher

Ekkehard Lieberam am 8. September 2016 bei der Vorstellung des Buches »Nach Goldschätzen graben, Regenwürmer finden. Die Linke und das Regieren« in der jW-Ladengalerie in Berlin Foto: Gabriele Senft/jW

Ein Bonmot lautet, es gebe Autoren, die bearbeiteten diese oder jene Probleme, es gebe manchmal aber auch Probleme, die hätten »ihre« Leute. Ekkehard Lieberam gehört zu letzteren. Wer sich fragt, welchen Stand die Bearbeitung des Komplexes »Regierungsbeteiligung linker Politiker« hat, findet in den Publikationen des Leipziger marxistischen Staatsrechtlers und Publizisten, der heute seinen 80. Geburtstag begeht, eine Antwort auf der Höhe der Zeit. Seine Analysen stützen sich auf die historische Erfahrung, die seit dem Eintritt des französischen Sozialisten Alexandre Millerand in ein bürgerliches Kabinett 1899 vorliegt, und auf ein mehr als 25jähriges Studium des Drangs einiger Wortführer von PDS und Linkspartei an die Fleischtöpfe der Macht – um so ziemlich jeden Preis. Eine seiner jüngeren Bilanzen dazu, in dieser Zeitung veröffentlicht, lautet: »Innerhalb der Partei wird regelrecht verdrängt, dass es einen Zusammenhang zwischen Regierungsfixierung und Organisationskrise gibt, zwischen dem Kurs des Mitregierens in den ostdeutschen Bundesländern, dem Verlust an linkem politischen Profil und den anhaltenden Stimmenverlusten bei Landtagswahlen.« Lieberam hält richtigerweise eine Koalition von SPD, Linken und Grünen für »eine politische Großkatastrophe« und konstatiert: »Nirgendwo ist es unter dem Einfluss der PDS oder der Linken in einer Landesregierung auch nur zu Ansätzen eines Kurswechsels gegen Neoliberalismus bzw. zu einem so­zial-ökologischen Richtungswechsel gekommen.« In manchen Koalitionen, lässt sich hinzufügen, wie der in Berlin zwischen 2002 und 2011 ersetzte die PDS/Die Linke sogar die FDP und ließ sich beim »Sparen, bis es quietscht« und Verscherbeln öffentlichen Eigentums nicht übertreffen.

In der zweiten, dort seit 2016 amtierenden Koalition von SPD und Linkspartei soll alles anders werden, das gehört allerdings zu der Aufgabenstellung, Pelze zu waschen, ohne sie nass zu machen. Es geht nicht um diesen oder jenen auf Pöstchen scharfen Hand- und Kopflanger, sondern um die Lage, wie Lieberam gezeigt hat: »Regierungen mit einem linken realisierbaren Transformationsprojekt gibt es unter den gegenwärtigen Kräfteverhältnissen in Deutschland und Europa ebensowenig wie in der Physik ein Perpetuum mobile.« Anders ausgesehen habe die aktive »Rolle der Landtage und Landesregierungen in der Sowjetischen Besatzungszone bei der Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse zwischen 1946 und 1949 im Osten Deutschlands«. Diese hätten aber auch auf den Trümmern des bürgerlichen Staates regiert.

Wer das Thema so auffächert, den haben zwangsläufig zwei Unterprobleme des oben genannten beim Wickel: Seit 1945 waren zum einen deutsche Linke, also Sozialisten, Sozialdemokraten und Kommunisten, im Osten Deutschlands in Regierungen und in der DDR sogar an der Macht. Nach einem jüngeren Tweet der Linke-Bundestagsabgeordneten Halina Wawzy­niak handelte es sich allerdings bei der Regierungspartei SED »im Kern« um »eine rechte Partei«. Das vereinfacht die Geschichte ungemein. Zu ähnlicher Simpelei ist allerdings Lieberam nicht fähig. Er, der als bundesdeutscher Linker aus Braunschweig mit Anfang 20 in die DDR umzog und sich selbst als »eine Leihgabe der BRD an die DDR« ironisiert, hat zur Geschichte der DDR, ihres inneren Auf (etwa der Band »Ulbrichts Reformen«, von ihm 2015 mitherausgegeben) und Ab, Wichtiges publiziert und in Thesen verdichtet. Eine davon lautet: »Sozialismus ist keine kurzfristige Übergangsgesellschaft zum Kommunismus, sondern offenbar eine langandauernde relativ selbständige Gesellschaftsordnung mit eigenen ökonomischen Gesetzmäßigkeiten, sozialen und politischen Widersprüchen, mit einer eigenen Klassenstruktur und spezifischen politischen Zwängen und Herausforderungen. Sozialismus bzw. sozialistische Gesellschaftsgestaltung setzt die politische Machtergreifung der arbeitenden Klassen voraus.« Und eine zweite: »Zusammen mit der Eigentums- bzw. Aneignungsfrage und der Machtfrage ist die Lösung der Demokratiefrage von außerordentlicher Bedeutung: als Frage der demokratischen Verfügung über das Eigentum sowie der unmittelbaren Machtausübung der arbeitenden Klassen, der demokratischen Kontrolle der staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen und überhaupt als Lebensfrage der sozialistischen Gesellschaft.« Auf letzterem Feld sieht er daher ein besonders schwerwiegendes Defizit des untergegangenen Staates: Es sei nicht gelungen, »einen neuen, der bürgerlichen Demokratie überlegenen sozialistischen Demokratietyp zu entwickeln«. Dessen theoretische Grundlagen zu schaffen, sah er schon in der DDR als eine seiner Aufgaben an, ebenso wie sein Freund und Kollege Uwe-Jens Heuer (1927–2011), mit dem er nach 1990 im Bundestag zusammenarbeitete.

Das andere »Unter«problem, das mehr ein »oberes« ist, lautet: Analyse der Klassenlage, des Kräfteverhälnisses im Klassenkampf. Daraus entstand, von ihm angeregt, eine Buchreihe der Marx-Engels-Stiftung Wuppertal, die es verdient, weitergeführt zu werden.

Probleme dieser Art haben ziemliche Dauerhaftigkeit. Daher: Herzlichen Glückwunsch und noch viel Kraft für Unermüdlichkeit!