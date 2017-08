Wahlkampfhilfe (1). Martin Schulz vergessen

Eine Strategie des Verschwindens: Die Martin-Schulz-Kampagne Foto: jw

Bis zur Bundestagswahl geben die Parteien alles. Ob es lohnt, lesen Sie hier in loser Folge. (jW)

Das Interessanteste an dem Mann auf diesem Plakat ist sein dreifarbiger Vollbart: braun- weiß-schwarz. Was für eine Farbenpracht! Aber nur bei genauerem Hinschauen. Doch schafft man das? Wahlplakate ziehen an einem vorbei wie nichts Gutes. Jedem vernunftbegabten Kneipenphilosphen ist klar: Wählen ändert nichts. Und ein Wahlplakat gleich gar nicht – das sagen sogar die Wahlforscher. Dessen Sinn bestehe nur darin, zu zeigen, dass man noch existiere. Die Parteien wollen sich spüren. Dafür ritzen sich andere Menschen, machen Free Climbing oder gehen nachts an den Kühlschrank. Die SPD hängt Martin Schulz.

Um klarzumachen, dass es politisch um nichts geht, haben sich die Sozis für ihren Spitzenkandidaten und Parteivorsitzenden eine faszinierende Kampagne ausgedacht: Die Kunst des Verschwindens. Langsam, aber sicher soll Martin Schulz der Öffentlichkeit abhanden kommen. Zuerst macht man kräftig Wind, um den Spitzenkandidaten zum Superdupermann aufzublasen. Erstaunlich, wer das alles glaubt. Anschließend wird Schulz streng untersagt, mit so viel Aufmerksamkeit etwas anzufangen. Er darf nichts Kämpferisches verlauten lassen. Vor Linkspopulismus wird allgemein gewarnt. Der verstößt außerdem gegen die Sozi-Omertà der unbedingten Systemerhaltung. Ergeben musste Schulz irgend etwas murmeln, das schon keiner mehr weiß. Bis zum Stichtag 24. September soll auch er vergessen sein.

Das ist das ehrgeizige Ziel, für das unerbittlich geworben wird. Auf diesem Plakat erscheint Schulz wie ein ganz normaler SPDler. Es ist das Standardplakat der Partei für ihre Direktkandidaten. In Berlin hängt er damit zwischen den lokalen SPD-Bewerbern für Wahlkreise wie Pankow oder Mitte. »Einer von Euch, unter Euch, mit Euch«, wie Martin Kippenberger mal ein Bild genannt hat. Deshalb guckt Schulz auf dem Plakat wie ein unbeteiligter Schalterbeamter. Markenkern: Treudoof. Nur ein Rädchen im Getriebe.

Tatsächlich ist Schulz die Nummer eins auf der Landesliste Nordrhein-Westfalen. Er hat keinen eigenen Wahlkreis. Egal. Nur unnötiges Wissen.