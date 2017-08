Lotsung und Schleusung

Bloß nicht bremsen: Der US-Präsident in Hamburg beim Gipfel Foto: Carsten Rehder/dpa

Nach dem harten Vorgehen der Polizei gegen die G-20-Proteste in Hamburg hieß es verschiedentlich, die Polizei hätte sich anders verhalten sollen. Doch konnte sie das? Und vor allem: Wollte sie das?

Am 1. Juni 2017 waren anlässlich des G-20-Gipfels in Hamburg für den 7. und 8. Juli insgesamt 18 Demons­trationen bei der Versammlungsbehörde (Polizei) angemeldet worden. Der Leiter dieser Behörde, Herr Lückfett, teilte allen Anmeldern mit einer »Allgemeinverfügung« mit, in welchen Teilen der Stadt sämtliche Demonstrationen verboten seien. Es handelte sich dabei um eine Fläche von 38 Quadratkilometern.

Diese »Allgemeinverfügung« dokumentiert das Konzept der Polizei für die G-20-Tage. Es ist gewissermaßen das Kleingedruckte der Behörde. Seine Lektüre ist auch im Nachhinein aufschlussreich. Man erkennt, dass die Entscheidung, G 20 in einer Millionenstadt stattfinden zu lassen, von vornherein bedeutete, die demokratischen Rechte, vor allem das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, angeblich für den Schutz der Staatsgäste einzuschränken.

Die »Versammlungsrechtliche Verfügung in Form der Allgemeinverfügung für die Zeit vom 7. Juli 2017 ab 6.00 Uhr bis 8. Juli 2017, 17.00 Uhr für Teile des Hamburger Stadtgebietes« umfasst knapp drei Seiten, wovon die Aufzählung der vom Demonstrationsverbot betroffenen Straßen wiederum fast die Hälfte einnimmt. Für die Verfügung wird der sofortige Vollzug angeordnet, der mit »überwiegenden Gründen des öffentlichen Interesses« gerechtfertigt wird. Es folgen 62 Seiten mit der »Begründung« für den Erlass.

Dieser Hauptteil enthält viele Wiederholungen. Eine Fülle von Beispielen – vor allem in den Teilen »Gefährdungslage/Erfahrungen aus vergleichbaren Veranstaltungen«, »Mobilisierungsstraftaten« und »Aktuelle Mobilisierung« soll die Sicht auf die G-20-Gegner vereinheitlichen. Als wollte sich die Polizei selbst motivieren. Immer wieder geht es um das einzige Ziel: Eine Veranstaltung mit »ca. 36 Delegationen mit mehr als 6.000 Teilnehmern« des G 20 durchzuführen oder besser gesagt: durchzusetzen.

Unter diesen 6.000 Teilnehmern, bzw. Staatsgästen, hatten 42 »eine relevante Sicherheitseinstufung«. Diese Personen, die Regierungschefs und ihr Spitzenpersonal, waren in Kolonnen zu schleusen: »Regelhaft besteht eine Fahrzeugkolonne der Teilnehmer des G-20-Gipfels mit ihren Delegationen mindestens aus sechs bis acht Fahrzeugen. Die genaue Anzahl der Kolonnenfahrzeuge ist nach oben nicht begrenzt. Beispielhaft umfasste die Kolonne des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika anlässlich des letzten Obama-Besuchs in Berlin im November 2016 (…) 42 Fahrzeuge. Diese Kolonne hatte somit eine Länge von etwa 420 Metern.« Und: »Schleusung bedeutet, dass die Fahrzeugkolonne wegen der bestehenden Gefährdungslage für die Schutzperson in der Fahrt von Ort zu Ort in einer möglichst konstanten Geschwindigkeit ohne jegliches Anhalten verbracht wird«.

Die übrigen Teilnehmer sollten »gelotst« werden. Das meint, »dass die Fahrzeugkolonne von Polizeikräften begleitet und ein möglichst ungehindertes Durchkommen ermöglicht wird, dabei werden jedoch die Lichtzeichenanlagen beachtet«. G 20 ist ein verkehrstechnisches Problem, das sich auf die Versammlungsfreiheit auswirkt, etwa wenn Flächen für Camps bzw. für Kundgebungen nicht freigegeben werden, weil sie »aufgrund der geographischen Lage und der erwarteten Teilnehmerzahl als Ausgangspunkt für z. B. Blockadeversuche der Protokollstrecke anzusehen« seien. Das bedeutet, dass alle anderen Versagungsgründe – zum Beispiel: wegen des Naturschutzes – nur Vorwände waren.

Es zeigt sich, dass Blockaden – in diesem Zusammenhang wird der Begriff der »Gemengelage«gebraucht – aus polizeilicher Sicht problematischer erschienen als Demonstrationen, die nur eine taktische Herausforderung darstellen. Aber auch hierfür wurden bekanntlich zusätzliche Einsatzkräfte angefordert. »Gemengelage« heißt, es sei »mit Personen und Personengruppen zu rechnen, die die Absicht haben, Gewalttaten zu verüben oder sonstige militante Aktionen, Verhinderungsblockaden oder sogenannte demonstrative Blockaden durchzuführen oder friedlich an Versammlungen teilzunehmen. Weiterhin werden Personen oder Personengruppen faktische Blockaden oder aber reine Ansammlungen bilden.«

Ansammlungen an sich sind der Polizei suspekt, egal wie groß sie sein mögen. Für die Polizei ist letztlich jede Ansammlung eine einzige, in ihrer Vielfalt schwer beherrschbare gegnerische Formation, die die angestrebten »Schleusungen« und »Lotsungen« bedroht. Aus diesem Grund sind auch »friedliche Versammlungen« sowie »bloße Versammlungen ohne Ansammlungscharakter« von Beginn an von Auflösung bedroht gewesen. Das gilt auch für das demotaktische »Cornern«, wenn Demonstranten sich vermeintlich unbeteiligt in einer Ecke versammeln, rumstehen und Bier trinken.

Wenn später von Politikern und Polizisten argumentiert wurde, man habe sich die Handlungsfreiheit nicht von »radikalen Kräften« diktieren lassen wollen und können, so ist festzuhalten, dass Polizei und Politik jegliche Versammlung von Menschen außerhalb des eigentlichen Gipfels als potentiell störend betrachteten.