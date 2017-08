Eneco im Angebot

Nachhaltig: Windkraftpark auf der Nordsee vor IJmuiden Foto: Michael Kooren /Reuters

Die Ökostiftung Greencrowd will den niederländischen Energiekonzern Eneco übernehmen. Das teilte die Organisation aus Woudenberg bei Utrecht am Freitag auf ihrer Homepage mit. Unter dem Slogan »Haltet Eneco in öffentlicher Hand« hat sie eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen, bei der bis Sonntag morgen bereits über acht Millionen Euro zusammengekommen sind. »Wir wollen im Moment nur sehen, wie groß das Interesse ist«, hieß es dazu von der Stiftung.

Grund für die Aktion ist die Ankündigung der Gemeinden Den Haag, Rotterdam, Dordrecht und Leidschendam-Voorburg, ihre Anteile an dem kommunalen Stromlieferanten zu verkaufen. Gemeinsam halten die vier Städte 60 Prozent. Im Moment ist Eneco im Besitz von zahlreichen niederländischen Gemeinden, die unterschiedlich große Aktienpakete halten. Die meisten davon sind mit weniger als zwei Prozent dabei.

Greencrowd weist auf die wichtige Rolle hin, die Eneco beim Umbau der Energieversorgung in Richtung Nachhaltigkeit spielt. Deshalb dürfe der Konzern nicht in die Hände eines ausländischen Investors fallen, dem es letztlich nur um die Rendite gehe. Dagegen setzt die Stiftung eine »Kooperation von Bürgern und Betrieben, die zusammen die Anteile der vier Gemeinden übernehmen«, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heißt. Die mögliche Übernahme durch einen Heuschreckenfonds oder einen Branchenriesen fürchten Gewerkschaften ebenso wie Beschäftigte.

Mehr als zwei Millionen Haushalten und 50.000 betrieblichen Abnehmer beliefert Eneco. Der Konzern ist damit der größte Anbieter nachhaltig erzeugter Energie in den Niederlanden. Selbst eine Greenpeace-Auszeichnung kann der Versorger aus Rotterdam vorweisen. Bis 2020 sollen 70 Prozent des von Eneco gelieferten Stroms aus umweltfreundlichen Quellen stammen. 2016 Jahr wies der Konzern einen Gewinn von fast 200 Millionen Euro aus.

Das Unternehmen investiert viel Geld in nachhaltige, aber immer noch schwer zu steuernde Energieerzeugung. 2008 wurde in der Nordsee, 23 Kilometer vor der Küste, der Prinzessin-Amalia-Windpark eingeweiht. Bei gutem Wetter kann man die 60 Windräder von IJmuiden aus sehen. Dort wird genug Strom erzeugt, um 125.000 Haushalte zu versorgen. Gesamtkosten der Anlage: gut 300 Millionen Euro. 2013 baute Eneco für 175 Millionen Euro an der Emsmündung in Delfzijl die Bioenergiecentrale, in der aus Holzspänen Strom gewonnen wird. In der Nähe nahm das Unternehmen 2015 an der Nordseeküste den größten Windpark in den Niederlanden in Betrieb.

Eneco ist auch in Deutschland aktiv: Anfang des Jahres übernahm der Konzern zur Hälfte den Hamburger Stromanbieter Lichtblick, den mit 650.000 belieferten Haushalten größten Ökostromversorger in der Bundesrepublik. Im Mai stieg Eneco mit 34 Prozent beim Kölner Startup Next Kraftwerke ein. »Eneco ist der richtige Partner für unsere Ziele«, da beide Unternehmen die Energiewende befürworten und darin große Chancen sehen, sagte Next-Kraftwerke-Mitbegründer Hendrik Sämisch Anfang Mai gegenüber der Wirtschaftswoche.

Ob Greencrowd am Ende die Summe für 60 Prozent der Eneco-Anteile zusammenbekommen wird, steht in den Sternen. Die Wirtschaftszeitung Financieele Dagblad glaubt, dass ein Verkauf des Betriebs auf dem Markt 2,7 Milliarden Euro einbringen könnte. Ein Betrag, der die Stadtkämmerer der betreffenden Gemeinden elektrisiert. Den Haag wäre mit seinem Anteil am Erlös zum Beispiel in der Lage, drei Jahre lang alle seine Ausgaben im Bildungsbereich zu begleichen.

Der Christliche Niederländische Gewerkschaftsbund (CNV) befürchtet, dass Eneco in private Hand geraten könnte – mit erheblichen Nachteilen für die 2.700 Mitarbeiter, die das Unternehmen nach eigenen Angaben beschäftigt. In einem Brief an die beteiligten Gemeinden warnte der CNV Anfang August vor dem Verkauf am Markt. »Bei einer ausländischen Übernahme werden nationale und lokale Interessen weniger schwer wiegen. Dies wird zu Entlassungen und Reorganisationen führen, wie wir bei anderen verkauften niederländischen Energiebetrieben gesehen haben«, warnte der CNV-Funktionär Jan de Vries am 9. August laut dem Financieele Dagblad.

De Vries spielte auf die Stromanbieter Nuon und Essent an, die im Besitz der niederländischen Provinzen waren, bis sie 2009 privatisiert wurden: Der schwedische Energieriese Vattenfall kaufte Nuon, der deutsche Konkurrent RWE riss sich Essent unter den Nagel. Bei beiden Geschäften gingen damals rund neun Milliarden Euro über den Tisch. Davon erhielten die Provinz Gelderland 4,6 Milliarden Euro und Brabant drei Milliarden. »Die damaligen Anteilshalter wurden reich, einige steinreich«, schreibt die Tageszeitung Volkskrant. Aber mehr als 4.000 Arbeitsplätze wurden vernichtet. Der Betriebsrat von Eneco ruft deshalb alle Mitarbeiter auf, sich schriftlich an die Gemeinden zu wenden, »um sie darauf hinzuweisen, dass es viel mehr Optionen gibt als den vollständigen Verkauf«.

Vattenfall und RWE werden auch jetzt als heiße Kandidaten für eine Übernahme gehandelt. Bis zum 31. Oktober müssen die anderen 49 Gemeinden entscheiden, ob sie ihre Anteile ebenfalls verkaufen wollen. Es wird erwartet, dass viele Städte dem Beispiel folgen werden, denn eine Minderheitsposition in einem durch und durch kommerziellen Unternehmen ist wenig attraktiv.