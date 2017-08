Warnung vor dem Flugverkehrsmonopol

Wem sie bald wohl gehört? Eine Maschine der Fluggesellschaft Air Berlin (Berlin, 16. August) Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa-Bildfunk

Wer bekommt die Unternehmensteile der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin? Im Ringen um die Aufteilung der Firma hat nun der Vorsitzende der Monopolkommission, Achim Wambach, vor einer politisch motivierten Bevorzugung der Lufthansa gewarnt. Zwar sei nichts gegen einen höheren internationalen Marktanteil der Fluggesellschaft einzuwenden. Kritisch sei es aber, wenn nach Aufkäufen durch die Lufthansa »auf Wettbewerb auf deutschen Flugstrecken verzichtet würde«, so Wambach gegenüber Welt am Sonntag. Eine Wettbewerbseinschränkung auf den Inlandsstrecken führe nur zu weniger Innovationen und unattraktiveren Produkten, sagte Wambach weiter. Die Monopolkommission ist ein vorgeblich unabhängiges Beratergremium der Bundesregierung in Wettbewerbsfragen.

Zuvor hatte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in einer Studie für die Rheinische Post die Befürchtung geäußert, die Lufthansa könnte durch eine Übernahme von Air Berlin auf vielen Strecken eine Monopolstellung oder Marktanteile von mehr als 70 Prozent erreichen. Medienberichten zufolge haben auch die Thomas-Cook-Tochter Condor sowie der britische Billigflieger Easyjet Interesse an Teilen der Air Berlin.

Air Berlin hatte am Dienstag Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Große Teile der Airline könnten an die Lufthansa gehen, sofern das Kartellamt zustimmt. In der Vergangenheit hat sich die Bundesregierung jedoch schon über Entscheide der Behörde hinweggesetzt. Zuletzt geschah das, als der damalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) einen Verkauf der Filialen der Supermarktkette Kaiser’s Tengelmann an Edeka per Ministererlaubnis genehmigte.

Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann sagte Bild am Sonntag, es habe insgesamt bisher Gespräche mit zehn Interessenten gegeben, »darunter mit mehreren Fluglinien«. Er äußerte die Erwartung, es werde letztlich »zwei oder drei Käufer geben«. Der Verkauf solle spätestens im September abgeschlossen werden, um eine lange Hängepartie zu vermeiden.

Auch der Nürnberger Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl meldete Interesse an einer Übernahme von Air Berlin an. Sein Vorschlag, die Airline als Ganzes zu erhalten, stieß jedoch auf Ablehnung von seiten der Bundesregierung. »Das Modell Air Berlin als eine eigenständige Airline ist ja gescheitert«, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnig dem Sender RBB. Man müsse »nüchtern zur Kenntnis nehmen, dass man jetzt mehrere Partner braucht«.

Machnig erklärte auch, es werde keinen Zuschlag alleine an den deutschen Marktführer geben. »Das wäre kartellrechtlich und wettbewerbsrechtlich gar nicht möglich«, versicherte der SPD-Politiker im RBB. Für eine starke Stellung der Lufthansa war zuvor besonders Bundeswirtschaftsminister Alexander Dobrindt (CSU) eingetreten.

Air Berlin setzt mit Hilfe eines Überbrückungskredits der Bundesregierung vorerst den Flugbetrieb fort. Die dafür bereitgestellten 150 Millionen Euro reichen aber nur für wenige Monate. (AFP/jW)